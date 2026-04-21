多語防詐守護新住民　台東警揭低匯率陷阱守護民眾荷包

▲警方攜手外籍配偶協會宣導打詐。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為防堵詐騙犯罪持續侵害新住民族群，台東縣警察局21日上午舉辦「『新』連心 守荷包」防詐記者會，由副縣長王志輝與警察局副局長邵明仁共同主持，並邀集台東縣外籍配偶協會志工參與，透過多語宣導模式，強化新住民識詐能力，攜手守護多元族群財產安全。

王志輝表示，不少新住民遠從海外來到台東落地生根，卻也因語言隔閡與對在地制度不熟悉，成為詐騙集團鎖定對象。此次特別結合志工以母語進行宣導，讓防詐資訊更容易被理解與吸收，真正走入家庭日常。他也提醒，詐騙手法不斷翻新，民眾務必提高警覺，遇有可疑訊息應立即撥打165反詐騙專線查證。

根據警方統計，自114年1月至115年3月，台東縣共發生16件新住民族群遭詐騙案件，財損金額達新台幣1,294萬餘元，其中以「假網購」及「假投資」最為常見，而損失金額最高的則為「假交友投資」詐騙，顯示詐騙手法多元且具高度誘導性。

邵明仁指出，近期出現針對新住民匯款需求設計的詐騙手法，不法分子以「優於市場匯率」為誘因，聲稱可協助匯款至家鄉，實則騙取資金。他強調，民眾應避免透過來路不明的網路管道或地下匯兌進行交易，務必選擇合法金融機構辦理，確保自身權益。

此次記者會一大亮點，是由來自越南、印尼、菲律賓、泰國及中國湖南的志工，身穿各自家鄉傳統服飾，以母語分享防詐經驗與案例，將原本制式的宣導轉化為貼近日常的提醒，提升新住民的理解與共鳴，也讓防詐觀念更具溫度與實用性。

王志輝最後感謝志工與警方的投入，並呼籲民眾，面對可疑情形務必多查證，善用110報案專線及165反詐騙專線，或就近向派出所求助，以共同建立安全、安心的生活環境。