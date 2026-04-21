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為媽媽打造溫柔角落　府城藏金閣4/25拍賣日暖心登場

▲府城藏金閣拍賣再生家具，搖椅與梳妝台成為母親節熱門選擇。（記者林東良翻攝，下同）

▲府城藏金閣拍賣再生家具，搖椅與梳妝台成為母親節熱門選擇。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

母親節將近，與其送一份短暫的禮物，不如為媽媽留下一個可以靜靜坐下的角落。台南市環保局將於4月25日上午8時至12時，在藏金閣1館舉辦拍賣日活動，邀請市民透過再生家具，為家中添上一份溫柔與陪伴。

環保局指出，本次拍賣主打木製搖椅與梳妝台，皆由藏金閣師傅細心修整後再利用而成。梳妝台線條典雅，保留早期工藝的細膩與歲月痕跡；搖椅則以穩固結構與柔和弧度設計，讓人在日常忙碌之餘，能夠慢慢坐下、輕輕搖晃，把時間還給自己。

活動也特別規劃「臥室一角」母親節主題區，透過家具搭配營造出溫暖靜謐的生活場景。那不只是家具的排列，而像是一段被溫柔保存的日常——一盞燈、一張椅、一面鏡，讓家的重量，有了可以停靠的地方。

▲府城藏金閣拍賣再生家具，搖椅與梳妝台成為母親節熱門選擇。（記者林東良翻攝，下同）

除了拍賣家具，現場也提供多樣平價家具與回收木料再製小物，並開放整修完成的二手腳踏車競標。同時推出「木工知識小學堂」，由師傅現場分享家具修繕與保養技巧，從鬆動、刮傷到日常維護，讓修復不只是技術，更成為一種生活態度。

環保局也表示，活動當天持續辦理指定回收物兌換「尚好肥」及廚餘桶借用，鼓勵民眾用實際行動參與資源循環。

環保局長許仁澤表示，藏金閣不只是舊物再生的場所，更是情感延續的空間。每一件被修復的家具，都承載著時間與故事，也重新走進另一個家庭的日常。希望在母親節前夕，市民能用一點心思，替媽媽準備一處真正屬於她的角落。

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