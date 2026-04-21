台東森林公園5月起免收費　全面開放提升觀光與休憩效益

▲台東森林公園5月1日起全面免費入園 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升公共空間使用率並擴大觀光效益，台東縣政府宣布，自5月1日起取消台東森林公園入園及停車收費，全面開放民眾免費使用，期望提供縣民更便利的休憩環境，同時吸引外縣市遊客前來體驗台東自然景觀。

台東縣政府表示，台東森林公園及活水湖位於卑南溪口國家級濕地範圍內，是縣內具代表性的自然地標之一，兼具生態保育、防風定沙及遊憩功能。縣府近年推動「森林公園2.0」景觀升級計畫，持續投入資源改善園區設施，包括入口意象、公廁、親子共融遊具及森林體驗場域等，整體環境已明顯提升。

縣府指出，在兼顧自然生態保護前提下，透過地景設計與公共空間優化，逐步打造兼具休閒、教育與生態體驗功能的城市綠地，提供民眾多元使用場域。

縣長饒慶鈴表示，過去縣民入園雖享有免門票措施，但須出示證件查驗，使用上仍有不便。考量縣府財政狀況已可負擔園區維護成本，決定全面取消收費制度，讓民眾可更自由進出使用空間。

縣府進一步說明，園區內森林公園與活水湖之間原有步道亦將同步開放串聯，提供更完整的動線與遊憩體驗。未來期望透過開放政策，提升民眾使用頻率，並帶動周邊觀光與產業發展。

台東縣政府表示，將持續在維護生態環境的前提下，優化園區管理與服務品質，打造友善、開放且具永續價值的公共空間，歡迎各地民眾前往體驗台東自然之美。