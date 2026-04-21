台東「南島引路人」培訓結業　30名學員投入文化轉譯與深度旅遊

▲台東30名引路人完成培訓上線。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推動南島文化保存與深化文化旅遊內涵，台東縣政府辦理「南島引路人」培訓計畫，21日舉行結業典禮，共有30名學員完成32小時系統化課程及實地演練訓練。縣長饒慶鈴親自頒發結業證書，肯定學員正式成為文化轉譯與導覽推廣的重要人力，為台東文化旅遊發展注入新動能。

台東縣政府文化處表示，本次培訓原規劃招收20名學員，因報名踴躍最終錄取30人，顯示地方對文化轉譯及深度旅遊的高度關注。課程設計除涵蓋南島文化知識外，亦強調導覽實務與場域理解，培養學員具備帶領民眾理解文化脈絡的能力，從單純解說轉向文化詮釋與體驗引導。

文化處指出，此計畫為「日日南島：緩行的文化旅動計畫」的重要起點，由縣府攜手島活共好協會共同推動，透過課程培訓、田野實作及後續遊程設計，逐步建立具延續性的文化導覽人才體系，並與未來文化走讀路線及實際出團機制銜接，提升文化轉譯與旅遊整合效益。

縣長饒慶鈴表示，引路人角色在於串聯旅客與在地文化，透過適切的轉譯，使歷史脈絡、傳統工藝及飲食文化更易於理解與體驗，進一步強化台東作為南島文化交流節點的定位。縣府亦正規劃串聯部落、社區及在地產業資源，預計於7、8月台東博覽會期間推出至少6條文化及食藝體驗遊程，由培訓完成的引路人實際帶領。

文化處進一步說明，本次課程邀集多位專業師資參與授課，包括解析南島文化世界觀、航海文化經驗分享及博物館敘事轉譯等內容，並安排學員實地走訪海端、金崙等地，透過田野學習與文化體驗，將理論轉化為實務能力。

此外，學員已於日前在活水湖及就藝會進行現場導覽演練，結合文化內容、場域特性與個人觀點，發展多元導覽方式。未來這批引路人將持續參與文化走讀遊程規劃與執行，成為台東推動南島文化體驗及深度旅遊的重要基礎人力。

台東縣政府表示，後續將持續透過培力與實作機制，強化文化與觀光的整合，讓在地文化透過專業轉譯被更多人理解與體驗，進一步提升台東文化觀光的深度與國際能見度。