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終結無牙醫窘境！二崙鄉迎來牙科醫療新里程碑

▲二崙鄉衛生所舉行牙科設備捐贈儀式，場面溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲二崙鄉衛生所舉行牙科設備捐贈儀式，場面溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

長期沒有牙醫駐診的二崙鄉，在公私協力下迎來轉機。二崙鄉衛生所今（21）日上午舉辦牙科醫療設備捐贈儀式，多位地方首長、醫界代表與民間企業齊聚見證，為偏鄉醫療補上關鍵一環，現場氣氛溫馨而充滿感恩。

副縣長陳璧君出席表示，今日二崙牙科設備的捐贈到位，讓雲林縣完成最後一哩路，跨出無牙醫診療鄉鎮的困境，這要特別感謝李明哲議員與環山通運關係企業張春梅董事長的穿針引線，促成泰旺投資有限公司林正泰董事長與表妹雲林地檢署書記官廖珮忻聯合捐贈牙科治療椅及移動式X光機等設備，總值超過一百萬元。

▲二崙鄉衛生所舉行牙科設備捐贈儀式，場面溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新設備進駐後，鄉親可在地接受牙科診療服務。（圖／記者游瓊華翻攝）

陳璧君更感謝林董事長及廖書記官回饋社會造福鄉里的善行義舉，展現對雲林深厚情感所凝聚的善意。感謝民間善心力量挹注，不僅補足基層醫療缺口，也讓偏鄉醫療資源更加均衡，讓鄉親能在熟悉的環境中就近安心就醫，落實「在地老化、健康生活」的理念；未來縣府亦將持續整合各界資源，完善在地醫療照護體系，達到健康平權目標。

此次捐贈設備包括牙科治療椅與移動式X光機，將大幅提升在地診療能力，也象徵雲林在偏鄉醫療資源布局上的重要突破。地方人士指出，過去居民若有牙科需求，多須跨鄉鎮就醫，對長者與行動不便者尤為不便，如今設備到位，醫療服務得以落地生根。

雲林縣議員李明哲提到，在因緣際會下得知泰旺公司林正泰董事長父祖輩皆為西螺頂埤頭人，童年時期寒暑假常到西螺外公外婆家遊玩長住，對雲林懷有深厚情感，也始終心繫地方偏鄉醫療資源發展與鄉親健康的問題，因而主動牽線促成此次捐贈。他強調，偏鄉醫療資源取得不易，讓鄉親能在地安心就診，是最基本、最重要的民生需求；未來也將持續為基層發聲，積極爭取更多醫療資源挹注，守護鄉親健康。

捐贈者林正泰與廖珮忻亦表示，很榮幸有機會為雲林偏鄉盡一份心力，也期盼透過此次捐贈拋磚引玉，喚起更多社會人士關注基層醫療與偏鄉健康議題，共同為提升縣民健康努力。

衛生局長曾春美表示，新設備的導入突破了二崙鄉長期牙醫資源不足的困境，為在地牙科醫療服務注入關鍵量能，讓二崙鄉親能在地就醫，免去舟車勞頓。未來將由來自台大雲林分院的賴奕卲醫師提供優質牙科診療、推動口腔預防保健及口腔癌篩檢等服務。此外，我們也將結合牙醫師公會申請健保署南區業務組「偏遠地區巡迴醫療計畫」解決健保給付的問題以達到就醫公平性，真正落實守護二崙鄉親的口腔健康。

▲二崙鄉衛生所舉行牙科設備捐贈儀式，場面溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民間企業捐贈牙科治療椅與X光設備，提升醫療量能。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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