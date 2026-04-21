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崇學馬光中醫斥資百萬升級藏書閣　捐5千本二手書做公益

▲崇學馬光中醫升級藏書空間，打造療癒候診環境，診所捐贈5000本二手書，串聯市圖與公益團體推廣閱讀。（記者林東良翻攝，下同）

▲崇學馬光中醫升級藏書空間，打造療癒候診環境，診所捐贈5000本二手書，串聯市圖與公益團體推廣閱讀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接4月23日世界閱讀日，馬光醫療網斥資百萬元升級崇學馬光中醫診所館藏空間，並於21日捐贈5,000本精選二手書給台南市立圖書館及陽光社會福利基金會，讓書籍從候診空間走入城市角落，轉化為閱讀推廣與公益支持的力量。

▲崇學馬光中醫升級藏書空間，打造療癒候診環境，診所捐贈5000本二手書，串聯市圖與公益團體推廣閱讀。（記者林東良翻攝，下同）

馬光醫療網指出，此次升級不僅更新書牆結構，也針對南台灣日照強烈問題，全面增設隔熱防護貼，改善書籍褪色與室內溫度問題，同時攜手閱讀品牌重新策展，打造更舒適且富探索感的閱讀環境。

走進診所，不再只是等待，而像走進一面靜靜呼吸的書牆——木質紋理、光影流動，書本在手中翻動，時間慢了下來，焦躁也被一頁頁收進字裡行間。這樣的空間設計，讓醫療不只關乎身體，也安放情緒。

▲崇學馬光中醫升級藏書空間，打造療癒候診環境，診所捐贈5000本二手書，串聯市圖與公益團體推廣閱讀。（記者林東良翻攝，下同）

馬光醫療網品牌公關經理陳鐿之表示，更新契機來自團隊對細節的觀察，強光與老化書籍可能無形增加患者壓力，因此透過重新規劃，讓閱讀成為更輕盈、自在的體驗。此次也刻意打破書籍分類界線，讓養生、文學與自然書籍交錯陳列，鼓勵讀者在不經意間遇見新的知識與靈感。

▲崇學馬光中醫升級藏書空間，打造療癒候診環境，診所捐贈5000本二手書，串聯市圖與公益團體推廣閱讀。（記者林東良翻攝，下同）

除了空間升級，這次更將汰換下來的5,000本優質書籍捐出，支持台南市圖閱讀推廣，同時透過陽光基金會轉化為燒傷顏損者的復健資源。馬光醫療網執行長黃福祥表示，書籍不該因更新而被淘汰，而應延續價值，在不同場域繼續被閱讀、被需要。

▲崇學馬光中醫升級藏書空間，打造療癒候診環境，診所捐贈5000本二手書，串聯市圖與公益團體推廣閱讀。（記者林東良翻攝，下同）

這場從診所出發的閱讀行動，像一條看不見的線，把等待的人、閱讀的人、需要幫助的人悄悄連在一起。當書頁翻動，不只是知識在流動，也是溫柔在擴散。

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