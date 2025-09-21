不明光球「爆閃紫光」飄移亂竄！　新加坡詭異影片瘋傳

▲新加坡網友熱議「紫色光球」詭異影片。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

新加坡多地19日接連出現「紫色神秘光球」，多段TikTok影片顯示，這些不明物體在空中飄移，並且發出爆裂聲響，引發各界熱議，但其真實性備受質疑。

《8視界新聞網》報導，第一段影片攝於新加坡東北部的白沙公園，畫面顯示一顆紫色光球四處亂竄，發出4次閃光後突然消失，讓攝影者驚呼，「我是不是有幻覺？」

不久之後，有人在東部的淡濱尼（Tampines）透過行車記錄器拍到，一顆紫色光球上下飄浮，緩緩穿越空蕩蕩的馬路，車內女乘客喊道「你停車！前面有東西！」

此外，新加坡北部義順（Yishun）某建築物1樓也出現類似畫面，只見光球在柱子之間穿梭亂竄，閃爆時嚇得目擊者驚聲尖叫。

有人推測，這是極罕見的自然現象「球狀閃電」（Ball lightning）。根據《國家地理雜誌》、《中國氣象報》資訊，它通常以漂浮發光球體的形式出現在雷雨天氣中，根據溫度高低呈現不同顏色，從藍色、橘色到黃色都有，移動路徑沒有規律，有時無聲消失，有時會不斷放電並且發出巨響。

不過，由於球狀閃電發生機率太低，科學界對其了解甚少，生成原因也仍無定論。

部分網友質疑，球狀閃電在3個地方同時出現的巧合性，懷疑可能是AI生成影片。但仍有支持者指出，淡濱尼影片中可見光球在車頭的反射，義順畫面也顯示光球照亮周圍環境。

《8視界新聞網》正在聯繫拍攝者，並向新加坡國家環境局查證中。