台中男辦手機門號賣詐團賺1千　害人遭詐4330萬！他要連帶賠

▲台中林姓男子賣手機門號SIM卡給詐團，賺了1千元，挨告後要連帶賠受害民眾4330萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名林姓男子申辦手機門號SIM卡，並以1千元賣給詐騙集團使用，詐團使用這支門號詐騙范姓民眾4330萬元，范察覺遭詐後報警，警方循線查出林男，林男也被依涉詐欺等罪起訴。台中地院審理，刑事上，林男因犯幫助詐欺取財罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬，並沒收犯罪所得；民事上，林男還要連帶賠償范姓民眾4330萬元。可上訴。

判決指出，林男於2024年2月19日至4月22日間某時，向台灣大哥大申辦行動電話門號SIM卡1張，並以1千元為代價，提供給詐團成員使用，詐團便利用林男的門號打電話給范姓民眾，自稱是台北市政府警察局松山分局偵查隊刑警，再和范加LINE好友，謊稱范遭冒名開戶涉洗錢罪，須匯款幫助檢警辦案為由，陸續詐騙范4330萬元。

范姓民眾察覺受騙，報警處理，警方循線查出林男提供詐團門號，依詐欺等罪起訴，范認為林男和詐團共同對他詐欺取財，也將林男告上法院，要他把錢還來。

全案審理時，林男沒有出庭，也沒有提出書狀作任何說明。法官指出，現在詐騙集團成員分工細膩，包括分配工作者、撥打電話行騙者、領取人頭帳戶的取簿手、提款的車手，都是組成詐欺集團不可或缺的人，彼此分工才能達成詐財目的，因此林男雖只提供門號，也是共同侵權行為人，應負連帶賠償責任，賠償4330萬元。

刑事上，林男則被判犯幫助詐欺取財罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬，插用不詳門號的iPhone13手機及犯罪所得1千元也都沒收。全案還可上訴。

另外，林男還在同年12月10日晚間，在臉書刊登販賣「日新黑橘釣竿」的廣告，指示有意購買的魏姓網友匯款6860元到指定帳戶，林男收到錢後，立即把錢領光，將魏男封鎖，也被魏男告上法院。

台中地院審理，法官審酌林男和魏男達成調解，並當場給付同額調解金6860元，減刑依林犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處7月徒刑。可上訴。