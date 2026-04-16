　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中男辦手機門號賣詐團賺1千　害人遭詐4330萬！他要連帶賠

▲▼絕望,失落,難過,霸凌,失業,痛苦,失敗,男性。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台中林姓男子賣手機門號SIM卡給詐團，賺了1千元，挨告後要連帶賠受害民眾4330萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名林姓男子申辦手機門號SIM卡，並以1千元賣給詐騙集團使用，詐團使用這支門號詐騙范姓民眾4330萬元，范察覺遭詐後報警，警方循線查出林男，林男也被依涉詐欺等罪起訴。台中地院審理，刑事上，林男因犯幫助詐欺取財罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬，並沒收犯罪所得；民事上，林男還要連帶賠償范姓民眾4330萬元。可上訴。

判決指出，林男於2024年2月19日至4月22日間某時，向台灣大哥大申辦行動電話門號SIM卡1張，並以1千元為代價，提供給詐團成員使用，詐團便利用林男的門號打電話給范姓民眾，自稱是台北市政府警察局松山分局偵查隊刑警，再和范加LINE好友，謊稱范遭冒名開戶涉洗錢罪，須匯款幫助檢警辦案為由，陸續詐騙范4330萬元。

范姓民眾察覺受騙，報警處理，警方循線查出林男提供詐團門號，依詐欺等罪起訴，范認為林男和詐團共同對他詐欺取財，也將林男告上法院，要他把錢還來。

全案審理時，林男沒有出庭，也沒有提出書狀作任何說明。法官指出，現在詐騙集團成員分工細膩，包括分配工作者、撥打電話行騙者、領取人頭帳戶的取簿手、提款的車手，都是組成詐欺集團不可或缺的人，彼此分工才能達成詐財目的，因此林男雖只提供門號，也是共同侵權行為人，應負連帶賠償責任，賠償4330萬元。

刑事上，林男則被判犯幫助詐欺取財罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬，插用不詳門號的iPhone13手機及犯罪所得1千元也都沒收。全案還可上訴。

另外，林男還在同年12月10日晚間，在臉書刊登販賣「日新黑橘釣竿」的廣告，指示有意購買的魏姓網友匯款6860元到指定帳戶，林男收到錢後，立即把錢領光，將魏男封鎖，也被魏男告上法院。

台中地院審理，法官審酌林男和魏男達成調解，並當場給付同額調解金6860元，減刑依林犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處7月徒刑。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被停權還是贏了！　蕭敬嚴拿下議員初選
快訊／「晶圓二哥」飆漲停！　1.2萬張排隊搶買
快訊／李乾龍仍拒報案：追蹤器已丟棄
LIVE／白沙屯媽祖快到北港朝天宮！　46萬香燈腳緊跟
快訊／京都11歲男童繼父認了：人是我殺害的！
總統府喊話快報案　國民黨再嗆：手上有證據
證實鄭麗文訪中核銷480萬公帑　國民黨：民進黨若反台獨也可申
快訊／「剴剴案」女社工遭判2年　兒福聯盟最新聲明
哈日族開心！　日圓刷9個月最甜
快訊／4連霸女議員又出事！　與夫遭移送

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北警副局長親自拜會！李乾龍仍拒報案：追蹤器已丟棄

獨／害剴剴枉死再增1人！　文山居託訪視員涉假造「寶寶日誌」

屏東萬丹71歲婦騎車撞橋墩受傷　無照上路挨罰

隨機縱火又搶超商！屏東毒駕男引社會恐慌　檢起訴求重刑

大甲媽9天8夜遶境4／17起駕　台中警三層管制全面維護交通

Fans17成人平台找網紅代言保健品撈8千萬　竟是大陸進口壯陽藥

投注就觸法！Polymarket開九合一選舉賭盤　新竹檢逮獲1賭客

律師洗錢變通緝犯！父發聲明護子　指兒愛錢卻節省...被壞人引誘

快訊／4連霸女議員又出事！涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

台中男辦手機門號賣詐團賺1千　害人遭詐4330萬！他要連帶賠

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

快訊／新北警副局長親自拜會！李乾龍仍拒報案：追蹤器已丟棄

獨／害剴剴枉死再增1人！　文山居託訪視員涉假造「寶寶日誌」

屏東萬丹71歲婦騎車撞橋墩受傷　無照上路挨罰

隨機縱火又搶超商！屏東毒駕男引社會恐慌　檢起訴求重刑

大甲媽9天8夜遶境4／17起駕　台中警三層管制全面維護交通

Fans17成人平台找網紅代言保健品撈8千萬　竟是大陸進口壯陽藥

投注就觸法！Polymarket開九合一選舉賭盤　新竹檢逮獲1賭客

律師洗錢變通緝犯！父發聲明護子　指兒愛錢卻節省...被壞人引誘

快訊／4連霸女議員又出事！涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

台中男辦手機門號賣詐團賺1千　害人遭詐4330萬！他要連帶賠

謝典霖身家曝！鍾愛鋼鐵股　財產申報不見喬丹千萬球員卡珍藏

「連胡會」3年後藍營重返執政　一張圖對照「鄭習會」極相似背景

Ella大陸巡演驚呼「不知有包餡魚丸」　表情遭酸中邪…完整版還原

人生低潮期被遊戲救贖！玩家苦讀五年成心療師　勵志經歷爆紅

今井達也進傷兵名單爆「翻譯問題」　春訓至今已換3人引關注

6旬婦迷途路旁險象生　外送員助內埔警辨識身分送返家

鄭習會為何搶先川習會？　北京3宣傳主軸：反美、反日、反軍購

首談李貞秀　柯文哲嘆：怎麼現在自己跑去綠媒在亂講話？

台灣本田「進口跑旅SUV」現身準備上市！2.0升油電省油外型又好看

快訊／新北警副局長親自拜會！李乾龍仍拒報案：追蹤器已丟棄

社會熱門新聞

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

成大男學生撞車亡　父母痛失獨子心碎認屍

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

即／資策會告高虹安博論抄襲　判決不受理遭撤銷發回

勞動部前分署長謝宜容霸凌案　二審結果曝

養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！　阿姨收費曝光

路中「掉落物」竟是人遭撞　醫霸氣擋車

即／社工失職釀剴剴枉死　陳尚潔判判刑2年

李乾龍座車傳遭裝追蹤器　警將派人詳談

女兒疑遭同居男友打死　父認屍哽咽

即／閃兵第4波起訴名單曝！唐禹哲、廖人帥自首

45年前走私「整箱軍火」成教父！　落網過程如無間道

快訊／新北警副局長拜會！李乾龍：追蹤器已丟棄

高虹安遭控博論抄襲　二審今宣判

更多熱門

相關新聞

「下蠱」追愛　女狂砸176萬被騙光

「下蠱」追愛　女狂砸176萬被騙光

女子小雅（化名）為了讓心儀的男生對自己產生好感，誤信網路上的假宗教服務，意圖以類似「下蠱」等特殊儀式增進感情，結果花了176萬元，男方完全沒有任何變化，這才驚覺遇到詐騙。

長輩易遭詐騙　醫：大腦處理功能「生物性衰減」

長輩易遭詐騙　醫：大腦處理功能「生物性衰減」

LINE開「派對」付款碼被截圖　6嫌收押

LINE開「派對」付款碼被截圖　6嫌收押

孝媳哭求白沙屯媽尋失蹤婆婆　最新進度曝

孝媳哭求白沙屯媽尋失蹤婆婆　最新進度曝

台電攜手企業拚節能　中部120大戶齊聚交流省電術

台電攜手企業拚節能　中部120大戶齊聚交流省電術

關鍵字：

台中詐騙SIM卡刑事判決賠償

讀者迴響

熱門新聞

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

升級大雨特報！北北基桃大雷雨猛轟

即／鋒面逼近　3地區雨變天「雷電秀登場」

老公17年「每晚逼1性愛服務」妻拒絕：真的不喜歡

成大男學生撞車亡　父母痛失獨子心碎認屍

日本「前AV女神」降臨中職球場！　絕美仙氣引發暴動

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面