轟蕭大陸妻侯怡君是小三！前女友張金鳳涉誹謗喊無罪仍判刑3月

記者黃哲民／台北報導

資深男星蕭大陸與藝人老婆侯怡君2018年結婚至今，是演藝圈著名的銀色夫妻，但蕭的前女友張金鳳多次公開指責侯是小三，蕭力挺侯告張涉嫌誹謗，並一起出庭作證，張自認實話實說沒犯罪，更批蕭「沒有一句是真的」，台北地院審結，今（15日）判決張女3月徒刑、得易科罰金，可上訴。

▲資深藝人蕭大陸前女友張金鳳，公開指稱蕭妻侯怡君是小三，15日被台北地院依誹謗罪判刑3月、得易科罰金。圖為張金鳳先前出庭。（圖／記者黃哲民攝）

現年70歲的蕭大陸本名蕭昭發，與侯怡君愛情長跑20多年，2021年爆出張金鳳指責侯怡君的「小三之亂」，蕭、侯才宣布2人已在2018年登記結婚，張仍以蕭的前女友身分，多次上電視節目點名侯當年有男友卻介入她與蕭的感情、「明明是小三」、「就算我今天跟蕭大陸復合，全世界還是會講妳是小三」等語。

▲藝人蕭大陸（右）與妻子侯怡君（左）曾一起到台北地院作證，和張金鳳當庭對質。（圖／記者黃哲民攝）

侯怡君不堪受辱，控告張金鳳涉嫌妨害名譽，台北地檢署偵辦認為演藝人員雖有一定知名度，仍有保持私生活的基本需求，侯沒擔任公職或經營公益事業，屬於私德領域的感情生活，不必接受公評，去年（2025年）起訴張女涉犯誹謗罪嫌。

蕭大陸力挺侯怡君提告，夫妻倆一起出庭作證。蕭大陸證稱2000年拍攝連續劇《九龍傳說》之前約1個月，就跟張金鳳提分手，同年12月《九龍傳說》播出末期，才跟侯怡君交往，2段戀情相隔半年多，應該有7、8個月，沒重疊。

蕭大陸聲稱與張金鳳交往期間，張女若看他和同劇女演員互動，就會大鬧拍片現場、作勢要去給車撞等等，所以他從不跟拍戲搭檔談戀愛。蕭回憶跟張女分手後，家裡還有些張女私人物品，張女也沒歸還住處鑰匙給他，張女可能因此認為彼此尚未分手，蕭說只怪自己「心太軟」。

▲侯怡君隔5年主演八點檔，製作人是老公蕭大陸。（圖／翻攝自臉書／侯怡君）

侯怡君證稱拍《九龍傳說》認識蕭大陸，她當時還是新人，蕭會順路開車載她，她身邊男性友人雖很多，但她是以單身狀態跟蕭交往，她曾聽蕭接聽張金鳳的來電，感覺就是那種「要分，分不掉」的狀況，張認為她是破壞關係的第三者，怎麼解釋都沒用。

張金鳳邊聽邊搖頭嘆氣，嗆蕭大陸「沒有一句是真的」，連2人交往幾年都說不清楚。她指稱《九龍傳說》開拍時，侯怡君是同劇演員、見到她會喊「大嫂」，她陪蕭出外景拍片，會幫蕭、侯準備早餐，她當時根本不知蕭在外面有女人、對象就是侯。

▲張金鳳出庭堅稱實話實說、沒有犯罪，並指侯怡君先打電話向她嗆聲。圖為張金鳳先前出庭。（圖／記者黃哲民攝）

蕭大陸與侯怡君結束作證，婉拒受訪。侯的律師後來開庭時，強調張金鳳從2021年7月27日到8月5日，接連上電視節目說侯「搶人」、是「小三」，藝人雖是公眾人物，但私領域的感情問題與公益無關、「不可放在展示櫃把玩鑑賞」，更不容被人以不實內容傷害名譽。

從事鋼琴教學的張金鳳堅稱自己實話實說、沒犯罪，表示因接到侯怡君來電嗆聲，加上被媒體報導，害她遭親友責難、學生詢問，背負龐大壓力、不敢回家，她才發聲保護自己，現在卻得出庭，「我的公平，誰要給我？」

公訴檢察官指張金鳳說侯怡君為小三，足以使他人對侯怡君產生負面印象，然而並非有知名度的藝人就必須將私人感情暴露在公眾面前，且張聲稱有委託徵信社蒐證，卻始終提不出相關佐證。