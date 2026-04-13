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台中舊城區恐怖延燒12戶！2鑑定不同調...屋主閃刑事卻得賠1365萬

▲▼ 。（圖／）

▲台中中區3年前一起嚴重火災，法院判一名顏姓屋主得賠償一間皮件行的保險公司1365萬。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市中區2023年發生一起嚴重火災，造成12戶店面遭受波及，其中一家皮件行慘賠千萬。中院民事庭認為，檢方雖然由委外鑑定報告認為是許姓屋主家起火，而不起訴一名顏姓屋主，但消防局報告認為是顏家先冒出火苗，經法官勘驗畫面也認為如此，加上委外鑑定報告是1年後才做，顏家甚至已經拆除，該報告無法動搖消防局官方報告，最終判顏姓屋主得賠1365萬餘元。

位在台中舊城區的成功路上，有許多木造老宅。2023年2月26日晚間，突然發生嚴重火警，導致12間店面與住家受燒，火勢甚至全面燃燒，警義消出動178人才撲滅，過程中救出2名長者，好險無人傷亡，但現場燃燒面積上千坪，財損相當嚴重。

其中，一間皮件行因此全毀，經保險公司先理賠後，保險公司再對起火處屋主提出民事求償。保險公司主張，成功路上38號顏姓屋主與40號許姓屋主均疏於注意定期安檢老舊線路，違反建築法，導致電線因素起火燃燒，火苗向其他房屋延燒，3人應負侵權損害責任，合計賠償金額為1516萬餘元，扣除10％被保險人自付額，合計求償1365萬995元。

▲當時該起火災釀成12戶嚴重延燒。（圖／ETtoday資料照）

顏姓屋主（母子）則說，該起火災已經由地檢署不起訴處分，且地檢署也未援引消防局錯誤百出的鑑定報告，而是由委外電機技師公會的報告，認定是40號舊有、未拆除的招牌電線接線處有異常。

許姓屋主則說，該起火點是顏姓屋主家的騎樓，且由消防局鑑定證明，顏所述的鑑定報告具有嚴重瑕疵，理論與一般用電實務相差甚遠，並不可採。

台中地院民事庭查，根據台中市消防局火災調查鑑定報告指出，認定起火點是38號建物騎樓柱子附近，研判是電線（實心線）電器因素導致短路而引燃；檢方委由電機技師公會做出鑑定，則認為是40號建物外，留下之招牌處電線起火。

法院勘驗現場監視器畫面與證物，發現火災初期確實為38號受燒較為猛烈，40號起初未見火舌竄出，且招牌燈在火災發生後10秒才熄滅。又，電機技師公會所做鑑定報告，是火災發生後1年才做出，當時38號建物甚至已經拆除，報告內容指出38號並無用電情形，也與台電與屋主說法不同，認定電機技師公會報告無法動搖消防局所做報告。

因此，法院認為，38號顏姓屋主之房屋電線老舊，未定期檢查或更換，導致短路引發火災，保險公司請求有理由，判賠1365萬995元，可上訴，40號許姓屋主則無需賠償。

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