狼師開車接送7天竟摸腿強吻熊抱　女大生隱忍到期末崩潰提告

▲北檢起訴大學老師涉嫌利用教育權勢對女學生猥褻 。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北某私立大學老師，涉嫌利用個人在專業領域的權威性以及握有成績大權的機會，從去年6月間，7度藉口拿材料等理由，「順道」接送1名女大生往返學校，在車上反覆摸女大生大腿，索吻不成還硬是偷襲親女大生臉頰並環抱女大生，女大生隱忍到學期末崩潰向友人哭訴遭遇，台北地檢署依利用權勢猥褻罪起訴老師。

起訴指出，這名老師在某電影預告上映時，就邀約學生們一起去看片，等女大生依約赴會，才發現老師車上沒有其他同學，老師以單獨坐後座對長輩不禮貌為由，要求女大生坐進副駕駛座，等看完電影送女大生回家路上，女大生的手被老師拉著長達5分鐘。

之後老師接連5天以交付學校作品材料為由，開車去學校等處接女大生，在路上反覆觸摸女大生手部、左側大腿，讓女大生感覺不舒服，老師第7次去接送女大生時，趁著在車上吃晚餐的機會，開口要求女大生一起出國旅遊，還要女大生親親自己的臉頰，當女大生要下車時，老師伸過身子去親女大生並環抱約30秒。

女大生隱忍到學期末，終於情緒崩潰大哭，決定向友人傾吐，並解拒絕再接老師電話，學校為此召開性評會，警方也接獲報案展開調查，檢察官最終認定，老師在這段教育關係中居於監督者角色，涉嫌利用權勢或機會猥褻罪，依法提起公訴。