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大陸 大陸焦點 特派現場

陸班導師拐15歲學生開房猥褻！公安處10日拘留　女孩轉學後輕生被救回

▲▼性侵、性騷、性暴力、少女。（圖／CFP）

▲陸15歲女孩被班導師帶去開房，僅被處10日行政拘留。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

15歲的內向女孩周雨（化名）就讀河南光山縣某高中，距住家約10公里路程，每兩週回家一次。就在2025年11月某個週六，父親周海（化名）從親戚電話中得知，女兒被班主任劉某（班導師，下同）帶去賓館開房，便急忙趕去派出所報案，這才得知女兒被班導師帶去賓館猥褻。然而，派出所僅做出行政拘留10日處罰，周雨也在心裡蒙上一層陰影。

《大風新聞》報導，周雨表示，11月7日，劉某給了她一張假條，並表示要帶她出去吃飯，「我以為老師想讓我做班裡的情報員。」當天下午3時，劉某給她200元（人民幣，下同）買東西吃，然後就帶她去附近一家牛排店吃飯，期間劉某多次摸她的手、腿。

▲▼性侵,受害,婦女,家暴,男女,示意圖。（圖／VCG）

周雨提到，劉某稱要在賓館開一間房，雖然意識到不對勁，但因她是私自離校，便跟著劉某，到賓館房間後，劉某拉上窗簾鎖上房門後，想抱住她，「我躲開，說你有孩子和老婆，你對得起他們嗎？他說，沒事沒事。」劉某又將她壓在床上，她拒絕，劉某遂離開。

警方調取監控後發現，劉某在事發當天曾前往一家藥店，在計生用品（保險套）櫃台前停留，對此，劉某稱，「因為沒用過，比較好奇。」賓館住宿客人則透露，當日下樓拿東西後回房間，聽到對面房間有小女孩哭的聲音，當時沒有在意，便回房休息了。

光山縣公安局調查後出具《行政處罰決定書》，認定劉某對周雨實施了猥褻，其違法行為嚴重，決定以猥褻對其處以行政拘留10日處罰。

▲▼性侵,受害,婦女,家暴,男女,示意圖。（圖／VCG）

周海表示，孩子2025年12月下旬已經轉學，但這件事對她傷害很大，「事發後，女兒特別怕一個人獨處，經常自言自語，說自己那麼相信老師，為什麼老師要這樣對待她。她沉默寡言，平常莫名其妙就哭了。」

轉學後，周雨因情緒低落，曾一度服用過量阿莫西林，導致藥物中毒，被家人送醫院洗胃治療。周海強調，「當時是晚上，孩子在學校突然喝藥了，幸好同學發現及時，老師通知我們後，及時送醫救治。」

對此，網友們紛紛表示，「10天？就完了！」；「還能繼續在學校工作？」；「明明是強姦（性侵）未遂，怎麼變猥褻了」；「降職而不是開除，太輕了吧」。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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