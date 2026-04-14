印度工程師酒吧亂摸女店員「下體硬頂」　判刑6月還被驅逐出境

▲一名印度籍工程師在酒吧強制猥褻女店員遭驅逐出境。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者葉品辰／台北報導

一名印度籍風力發電工程師2024年6月間在台北市大安區某酒吧消費時，見女店員獨自一人在工作區，竟趁對方不及抗拒之際出手猥褻，法院審理後依強制猥褻罪判處有期徒刑6月，緩刑3年。而檢方執行保護管束時，認為他的居留期限在緩刑期限屆滿時已到，恐無法完整執行保護管束，因此將他驅逐出境，印度男不服案發後已捐款給慈善單位13萬，仍被驅逐出境沒了收入，因此提出異議但被法官駁回。

判決指出，印度男與女店員互不相識，案發當天他先以觸摸背部、碰觸臉部等方式進行騷擾，隨後不顧對方反抗，進一步環抱頸部與腰部，並身體緊貼、以下體頂住女店員下半身及撫摸胸部兩側，甚至親吻臉頰與頸部，行為已明顯違反對方意願，侵害其性自主權。

法官認為，該行為已從短暫性騷擾升高為強制猥褻，情節明確。法院審酌，被告犯後坦承犯行、表達悔意，且無前科，並曾捐款予相關社福團體，認為再犯風險低，因而給予附條件緩刑，當時並未另行宣告驅逐出境。

不過，案件進入執行階段後，檢方考量被告為外籍人士，其在台居留期限將早於緩刑期滿，恐導致保護管束無法完整執行，遂依《保安處分執行法》規定，裁量以驅逐出境替代保護管束。被告不服提出聲明異議，主張自己在台有工作與住所，執行保護管束並無困難，認為檢方決定違反比例原則。

台北地院審理後指出，原判決已明確說明，是否以驅逐出境替代保護管束，屬檢察官依具體情況裁量之職權；且本案確實存在居留期限與緩刑期間不一致的情形，檢方考量執行可行性後作出決定，並無違法或不當，因此裁定駁回異議。全案確定，被告後續將面臨遣返處分。

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