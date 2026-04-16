衛星影像曝光！　伊朗趁停火「緊急開挖飛彈基地」

▲4月10日，伊朗人員從大不里士的飛彈基地運走殘骸。（圖／翻攝soaratlas.com）



記者吳美依／綜合報導

最近的衛星影像顯示，伊朗正趁著停火期間，緊急清理遭美以空襲摧毀的地下飛彈基地，空拍畫面可見大批卡車與重型器械已陸續抵達現場，加速清除殘骸與廢墟。

英國《每日電訊報》報導，根據空中巴士（Airbus）4月10日拍攝的衛星影像，在霍梅因（Khomeyn）與大不里士（Tabriz）的飛彈基地廢墟旁，可見伊朗人員正在清理被炸毀的地下隧道，將瓦礫與殘骸鏟出，裝到卡車上載走，顯示德黑蘭可能急著在停火期間搶救其飛彈發射器。

▲卡車正在清理霍梅因附近另一座飛彈基地被摧毀的入口。（圖／翻攝soaratlas.com）



事實上，美國情報機構一週前便已示警，伊朗正積極挖掘飛彈地下碉堡與發射井，試圖使其恢復運作。以色列《國土報》也指出，伊朗動用推土機，搶挖地下碉堡內的飛彈發射器。

此前，五角大廈與白宮表示，在戰爭開打的5週期間，美以聯軍共打擊伊朗逾1.3萬個目標，包括450多座彈道飛彈儲存設施。這些空襲封堵了伊朗的飛彈基地入口處，導致該國無法有效部署飛彈。

儘管如此，多名美國官員向《紐約時報》坦言，伊朗仍有能力利用剩餘的彈道飛彈及發射器，攻擊以色列等中東各國。曾有官員向CNN透露，伊朗目前還保有大約一半的飛彈發射器，此數據與情報報告相符。

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