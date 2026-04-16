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電纜地下化不能停！陳亭妃盯電網韌性、人力缺口　護台南供電安全

▲立委陳亭妃質詢電網韌性議題，要求台南相關預算不得中斷。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃質詢電網韌性議題，要求台南相關預算不得中斷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對極端氣候衝擊與颱風威脅，台南電網韌性問題再度受到關注。立法委員陳亭妃16日於立法院針對「再生能源電網韌性」進行專案質詢，強調在風災重創後，電纜地下化與電網強化工程不能中斷，要求中央明確承諾，117年特別預算結束後，仍須持續以年度公務預算支持台南電網建設。

陳亭妃指出，過去丹娜絲颱風及「0728豪雨」造成台南多處電桿倒塌，顯示配電系統仍相當脆弱。雖然115年至116年已編列特別預算，針對安南、南化、關廟、將軍、仁德、善化、七股、北門、學甲及鹽水等區推動電纜地下化工程，總長度超過44公里，但若117年後未持續投入資源，恐將面臨與各縣市競爭預算的困境，影響工程延續。

對此，經濟部與台電在質詢中回應，未來將把台南列為電網強韌的「重點中的重點」，不僅會持續透過年度預算投入，也將強化電桿抗風能力，降低颱風造成的大規模停電風險。

▲立委陳亭妃質詢電網韌性議題，要求台南相關預算不得中斷。（記者林東良翻攝，下同）

除了經費問題，陳亭妃也直指電網工程推動面臨的人力缺口。她強調，即便預算到位，若施工人力不足，工程仍難以推進。台電表示，已因應少子化趨勢擴大招考自有施工人員，並放寬契約條件，引進外籍移工，目前已補足約1000名人力。陳亭妃要求，台電須妥善調度人力，確保工程如期如質完成。

在產業發展方面，陳亭妃也關注南科園區與沙崙智慧綠能科學城的電力需求。她指出，隨著沙崙南科四期定位為AI與機器人產業重鎮，電力供應與電網建設必須超前部署。台電回應，已規劃自興達電廠拉設4條新線路，並於沙崙增設超高壓變電所，以確保園區電力穩定供應。

針對再生能源發展瓶頸，陳亭妃也點出「饋線不足」問題。她指出，不少業者配合政策設置太陽光電，卻因饋線容量不足導致併網受阻。以新吉工業區為例，台電表示已新增2條饋線，預計今年底前完成55件併網工程。

陳亭妃最後強調，電力基礎建設是城市發展的命脈，從民生用電到產業布局都不可或缺，唯有持續強化電網韌性，才能真正守護台南的能源安全與未來競爭力。

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