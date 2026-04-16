暖心企業捐贈1600副太陽眼鏡　守護台南消防員勤務安全

▲隆宜實業捐贈台南市消防局1600組抗UV偏光太陽眼鏡，提升消防人員勤務防護。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

守護城市安全，也要守護第一線英雄。隆宜實業有限公司再度展現企業社會責任，捐贈台南市政府消防局消防勤務用抗UV（紫外線）偏光太陽眼鏡1600組，16日在消防局舉行捐贈儀式，由董事長李瑞祺代表捐贈，消防局長楊宗林代表受贈並回贈感謝狀，場面溫馨。

隆宜實業為台南在地企業，長期深耕眼鏡製造領域，從模具開發、注塑成型到檢驗與行銷一條龍作業，產品涵蓋太陽眼鏡、運動眼鏡及滑雪護目鏡，外銷市場遍及美國與歐洲，展現台灣製造的實力。

台南市長黃偉哲表示，感謝隆宜實業慷慨捐贈，消防人員在白天執行救災、救護等勤務時，長時間曝曬在陽光下，容易受到紫外線傷害，這批防護用太陽眼鏡將大幅提升勤務安全。他強調，政府資源有限，但民間力量無窮，此次善舉不僅照顧消防同仁，也體現企業回饋社會、共同守護城市的精神。

消防局長楊宗林指出，隆宜實業長年支持消防工作，李瑞祺董事長熱心公益，現亦擔任安和義勇消防隊顧問，去年才捐贈安和消防分隊一輛高規格救護車，此次再度捐贈1600組防護太陽眼鏡，對於提升救災救護能量及消防人員職業安全健康有實質助益。

楊宗林局長強調，消防人員是守護市民生命財產的重要力量，打造安全的工作環境至關重要。消防局也與長榮大學工作安全輔助團隊合作，持續推動職業安全衛生措施，讓每位站在第一線的消防同仁都能獲得完善保護。

一副太陽眼鏡，看似微小，卻是在烈日與危險之間，替消防員撐起的一層光之盾。