　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

暖心企業捐贈1600副太陽眼鏡　守護台南消防員勤務安全

▲隆宜實業捐贈台南市消防局1600組抗UV偏光太陽眼鏡，提升消防人員勤務防護。（記者林東良翻攝，下同）

▲隆宜實業捐贈台南市消防局1600組抗UV偏光太陽眼鏡，提升消防人員勤務防護。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

守護城市安全，也要守護第一線英雄。隆宜實業有限公司再度展現企業社會責任，捐贈台南市政府消防局消防勤務用抗UV（紫外線）偏光太陽眼鏡1600組，16日在消防局舉行捐贈儀式，由董事長李瑞祺代表捐贈，消防局長楊宗林代表受贈並回贈感謝狀，場面溫馨。

▲隆宜實業捐贈台南市消防局1600組抗UV偏光太陽眼鏡，提升消防人員勤務防護。（記者林東良翻攝，下同）

隆宜實業為台南在地企業，長期深耕眼鏡製造領域，從模具開發、注塑成型到檢驗與行銷一條龍作業，產品涵蓋太陽眼鏡、運動眼鏡及滑雪護目鏡，外銷市場遍及美國與歐洲，展現台灣製造的實力。

台南市長黃偉哲表示，感謝隆宜實業慷慨捐贈，消防人員在白天執行救災、救護等勤務時，長時間曝曬在陽光下，容易受到紫外線傷害，這批防護用太陽眼鏡將大幅提升勤務安全。他強調，政府資源有限，但民間力量無窮，此次善舉不僅照顧消防同仁，也體現企業回饋社會、共同守護城市的精神。

▲隆宜實業捐贈台南市消防局1600組抗UV偏光太陽眼鏡，提升消防人員勤務防護。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，隆宜實業長年支持消防工作，李瑞祺董事長熱心公益，現亦擔任安和義勇消防隊顧問，去年才捐贈安和消防分隊一輛高規格救護車，此次再度捐贈1600組防護太陽眼鏡，對於提升救災救護能量及消防人員職業安全健康有實質助益。

▲隆宜實業捐贈台南市消防局1600組抗UV偏光太陽眼鏡，提升消防人員勤務防護。（記者林東良翻攝，下同）

楊宗林局長強調，消防人員是守護市民生命財產的重要力量，打造安全的工作環境至關重要。消防局也與長榮大學工作安全輔助團隊合作，持續推動職業安全衛生措施，讓每位站在第一線的消防同仁都能獲得完善保護。
一副太陽眼鏡，看似微小，卻是在烈日與危險之間，替消防員撐起的一層光之盾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股創新高！　台積電猛攻翻紅
蕭敬嚴初選勝！徐巧芯轟：新北市黨部、組發會就是一坨屎
議會豪車王是他！　擁8輛保時捷、1輛麥拉倫
白沙屯遶境高帥男路邊發便當　竟是知名主持人
壯觀空拍畫面曝！白沙媽三進三退衝朝天宮　香燈腳高呼：進喔
最速161！大谷翔平6局飆10K　金慧成本季首轟
快訊／大葉大學火警　濃煙狂竄！警消救援中
趙少康開砲！點名黨中央、新北市黨部：整個荒腔走板
殺子繼父正臉曝光！「外遇扶正」去年底才再婚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

合歡山聯合淨山！太管處揪團守護高山環境　一併移除外來種植物

電纜地下化不能停！陳亭妃盯電網韌性、人力缺口　護台南供電安全

奇美博物館親子音樂會5／23登場　早鳥票4／16開搶8折優惠

汛期將至！南消第三大隊聯手公所操練管筏　強化水災應變力

暖心企業捐贈1600副太陽眼鏡　守護台南消防員勤務安全

73歲翁思親深夜徒步尋人卻迷途　潮州警暖護他平安返家

67歲婦騎車突昏眩衝進派出所求救　東港警護送就醫

6旬婦迷途路旁險象生　外送員助內埔警辨識身分送返家

奇美醫院辦ESG論壇拚淨零　跨界攜手推動綠色醫療轉型

鹿谷鄉農會春茶展售會6/6邁50周年　首推刮刮樂有機會開回賓士

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

合歡山聯合淨山！太管處揪團守護高山環境　一併移除外來種植物

電纜地下化不能停！陳亭妃盯電網韌性、人力缺口　護台南供電安全

奇美博物館親子音樂會5／23登場　早鳥票4／16開搶8折優惠

汛期將至！南消第三大隊聯手公所操練管筏　強化水災應變力

暖心企業捐贈1600副太陽眼鏡　守護台南消防員勤務安全

73歲翁思親深夜徒步尋人卻迷途　潮州警暖護他平安返家

67歲婦騎車突昏眩衝進派出所求救　東港警護送就醫

6旬婦迷途路旁險象生　外送員助內埔警辨識身分送返家

奇美醫院辦ESG論壇拚淨零　跨界攜手推動綠色醫療轉型

鹿谷鄉農會春茶展售會6/6邁50周年　首推刮刮樂有機會開回賓士

「幫收匯款138萬」怪怪的　嘉義男報警仍被判刑3個月

小30歲妻子是《甄嬛傳》女星！陸地產大亨遭傳被抓…護夫震怒報案

法庭重逢尹錫悅！金建希側目相望「臉紅哽咽」　律師憶：崩潰痛哭

淡江大橋未通車遭擅闖拍片　公路局警告：違規將驅離報警

別等出事才驚覺！3個日常細節判斷對方是否為「塑料閨蜜」

合歡山聯合淨山！太管處揪團守護高山環境　一併移除外來種植物

《哈利波特》讓他財富自由　丹尼爾：想演啥都行

阿里AI新工具「秒悟Meoo」上線　官方稱「最快一分鐘」做出完整網站

蕭敬嚴遭停權仍通過初選惹議！　新北市黨部：有20天申訴期

電纜地下化不能停！陳亭妃盯電網韌性、人力缺口　護台南供電安全

吳姍儒見曾沛慈爆紅　曝她反差真面目

地方熱門新聞

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

屏東考照一位難求　交長承諾增名額

桃園交通罰單收入　四年暴增26億　

桃園詐騙金額單月達8.4億　林政賢籲強化科技打詐

深夜攔查驚見消音黑槍！嘉義警「神預感」

金門智慧交通只做半套？

郭國文登記連任台南民進黨部主委賴系立委齊挺展現團結拚2026

壓力掉髮年輕化！王正坤曝6大高風險族群壓力成隱形元兇

大甲媽遶境倡善！企業捐款破1200萬長守護失依兒童不間斷！　

奇美醫院辦ESG論壇拚淨零跨界攜手推動綠色醫療轉型

總舖師辦桌新亮點！台鹽「鮮選我塩麴」首度入菜掀話題

嘉義民雄幸福巴士啟用　交通部補助打造永續運輸

邁入50周年　鹿谷鄉農會春茶展售會6/6登場

具刑事歷練與領導能力　李貫豪接任池上聯合所所長

更多熱門

相關新聞

郭國文登記連任台南民進黨部主委賴系立委齊挺展現團結拚2026

郭國文登記連任台南民進黨部主委賴系立委齊挺展現團結拚2026

民進黨台南市黨部主委改選升溫，立法委員郭國文15日完成主委連任登記，並由立委林俊憲、林宜瑾，以及台南市議會議長邱莉莉與多位市議員、議員參選人及地方幹部陪同現身，展現派系整合與團結氣勢，為黨內選戰提前暖身。

台南女「毒駕撞多車」！3騎士受傷送醫

台南女「毒駕撞多車」！3騎士受傷送醫

台電台南辦大用戶座談推用電自主管理助企業省電

台電台南辦大用戶座談推用電自主管理助企業省電

一把剪刀傳遞溫度台南義剪行動打造暖心城市

一把剪刀傳遞溫度台南義剪行動打造暖心城市

台南市推校園廚餘減量從源頭到再利用打造永續循環

台南市推校園廚餘減量從源頭到再利用打造永續循環

關鍵字：

暖心企業捐贈太陽眼鏡台南消防員

讀者迴響

熱門新聞

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

升級大雨特報！北北基桃大雷雨猛轟

老公17年「每晚逼1性愛服務」妻拒絕：真的不喜歡

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

即／鋒面逼近　3地區雨變天「雷電秀登場」

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面