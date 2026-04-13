必勝客X漢來海港「2款海味比薩」母親節限定　還有吳寶春聯名甜點

▲必勝客今年母親節攜手漢來海港、吳寶春麥方店聯名打造限定比薩、甜點。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

必勝客今年母親節攜手漢來海港推出2款比薩，包括使用整隻魷魚及鮑魚的「巨魷海鮮宴愛心比薩」、結合蛤蜊濃起司火山熔岩餅皮的「明太子生蠔干貝比薩」，更與吳寶春麥方店打造「荔枝玫瑰巴斯克」，4月14日起至5月25日限時開賣。

▲巨魷海鮮宴愛心比薩（右）、明太子生蠔干貝比薩（左）。

「巨魷海鮮宴愛心比薩」在愛心餅皮鋪上整隻魷魚以及數顆鮑魚、大蝦、干貝，每店限量15份，單點1049元、PK APP嚐鮮價999元，售完為止。

「明太子生蠔干貝比薩」則有大生蠔、干貝、櫛瓜、鳳尾大蝦與明太子醬，再搭配「蛤蜊濃起司火山熔岩餅皮」，原價949元，外帶單點特價499元。

▲吳寶春麥方店聯名甜點「荔枝玫瑰巴斯克」，左上為8吋大小，右為小顆尺寸。

必勝客今年更首度與「吳寶春麥方店」合作，打造母親節限定甜點「荔枝玫瑰巴斯克」，採用台灣黑葉荔枝果肉搭配乳酪蛋糕，8吋999元、加價購699元，限量6000顆，另提供小顆單點199元、加價購179元，限量1萬顆。

業者也推出2款母親節套餐，「甜蜜小套餐」內含明太子生蠔干貝比薩1個、芝心腸6個、原萃1.25L，888元起；「甜蜜人氣套餐」內含明太子生蠔干貝比薩1個、外帶大比薩／外送小比薩1個、芝心腸6個、大份薯金幣、原萃1.25L，1259元起。30日前購買2款套餐加碼送小顆荔枝玫瑰巴斯克。

▲達美樂今年母親節推「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」。

▲帝王蟹鮑魚愛心火山披薩有專屬披薩盒，再送披薩刀。

同樣看準母親節商機，達美樂推出「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」，每片都有完整鮑魚，還能沾火山起司醬，以專屬母親節披薩盒包裝，搭配限定披薩刀，每組3888元，限量300組，19日前開放預購，售完為止。

▲母親節限定人氣口味「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」同步回歸。

「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」也回歸，選用龍蝦沙拉與干貝，佐以起司沾醬，5月17日前外帶半價優惠499元（代碼：865436）。

業者加碼3款母親節套餐如下：

1.「寵愛女王套餐」：內含龍蝦舞干貝愛心火山大披薩1個、經典系列手拍大披薩1個、豐盛拼盤（蝴蝶酥3個、鱈魚星星1份、香烤薯球1份、香烤雞翅4塊）、1.25L大可樂，優惠價1369元，享65折。

2.「暖心饗宴套餐」：內含龍蝦舞干貝愛心火山大披薩1個、可可火山大披薩1個、青花椒雞塊、1.25L大可樂，優惠價1099元，享69折。

3.「佳節歡聚套餐」：開放任選2顆經典或招牌系列手拍大披薩，搭配紫薯地瓜球、蝴蝶酥，優惠價888元，享5折起。