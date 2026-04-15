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南紡母親節檔期開跑　最高回饋15%「棋」開得勝

▲南紡購物中心推出母親節檔期活動，最高回饋達15%。（記者林東良翻攝，下同）

▲南紡購物中心推出母親節檔期活動，最高回饋達15%。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

母親節檔期正式開局，百貨戰火提前點燃，南紡購物中心推出「天后棋遇計」檔期活動，以媽媽精打細算的消費智慧為概念，主打最高回饋15%，不只拚優惠，更把親子活動、會員加碼與消費體驗一次整合，試圖在競爭激烈的母親節市場中搶占先機。

南紡購物中心指出，檔期自4月16日至5月10日展開，其中4月16日至22日為預購期，4月23日至5月10日為正檔期。活動主打於A1、A2館指定店櫃（含化妝品）消費滿5,000元送500元電子抵用券，換算最高回饋可達15%，另於A1館大家電專櫃滿10,000元送1,000元電子抵用券。

▲南紡購物中心推出母親節檔期活動，最高回饋達15%。（記者林東良翻攝，下同）

南紡購物中心副總經理楊鈵彥表示，每年母親節檔期皆規劃豐富回饋，今年更提高至最高15%，並結合會員紡卡FunCard及南紡聯名卡推出多元滿額贈禮。此外，館內同步推出多樣化商品與餐飲選擇，從保養品、服飾、飾品到機能鞋款，皆為適合送禮的實用選項。

為放大消費誘因，檔期同步推出多重加碼，包括指定銀行信用卡滿額贈、會員點數兌換電子抵用券、5月8日點數3倍贈，以及五一連假期間刷卡滿額回饋等活動；另LINE Pay也推出週週領券優惠，單筆滿2,500元可折抵100元，強化行動支付使用誘因。

在會員經營方面，南紡同步推出「全館心心集樂趣」，消費滿額可累積點數換取商品抵用券、會員點數，甚至兌換掃地機器人、飯店住宿券及美妝商品等好禮，並搭配加倍送活動，進一步刺激回購與消費黏著度。

▲南紡購物中心推出母親節檔期活動，最高回饋達15%。（記者林東良翻攝，下同）

除了購物優惠，南紡也強化體驗型活動布局。4月15日下午於A1館VIP室舉辦檔期記者會，由舞蹈團體以復古爵士舞揭開序幕，炒熱現場氣氛。接下來檔期期間，A2館南紡廣場將陸續舉辦全明星人偶運動會、香蕉哥哥見面會、《祕密的偶像公主》活動，以及多場市集與音樂展演，讓消費者在購物之餘也能參與親子互動。

南紡表示，透過優惠、活動與體驗三軸並進，希望讓母親節不只是「買東西」，而是一段可以陪伴與共享的時光。
當百貨檔期越來越像一場策略遊戲，誰能把優惠下在對的位置，誰就能贏得消費者的那一步。對精打細算的媽咪來說，這場「棋局」，才剛開始。

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