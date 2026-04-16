金門議員邀府會赴廈門考察新四通　副縣長：須中央核准盼深化交流

▲金門縣議會第八屆第七次定期會議員提議赴廈門考察機場與新四通議題。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會第八屆第7次定期會縣政總質詢，陳泱瑚議員提議赴廈門考察機場及新四通等議題，金門副縣長李文良表示，相關事項攸關民生與未來發展，樂見有助地方的政策方向，但因涉及兩岸事務，仍須依中央規範申請核准，後續將審慎推動。

李文良指出，今日議員提出由府會共同前往廈門，實地了解當地機場建設及新四通等規劃，並與對岸交流相關議題。對此，李文良強調，凡涉及民眾生活品質、區域發展與交通建設等面向，金門縣政府一向高度關注，對於任何有助金門發展的構想都保持開放態度。

不過，李文良也說明，相關議題牽涉兩岸政策與權責分工，部分事項屬中央職權範疇，地方政府無法自行決定，將會透過適當的場合及機會，將地方的民意與議會所關切事項反映給中央，讓中央能夠知道地方的想法。

針對議會要求於27日赴廈門考察，李文良表示，此舉有助於更深入掌握對岸在機場建設及相關政策上的態度，也能促進雙方在具體議題上的理解與溝通，是推動交流狠重要的一步。然而，實際能否成行仍須依規定辦理申請程序，尤其公務員若達11職等以上，須經陸委會與移民署聯合審查，經核可後方可前往。

李文良進一步指出，目前將依既定程序提出申請，並與議會討論出訪層級與行程安排，同時也盼能爭取與對岸相關單位或承辦人員會面，以提升交流的實質效益。

李文良強調，未來縣府將持續扮演溝通橋梁角色，一方面向中央反映地方需求與民意，另一方面也透過合法機制促進交流，期望在兼顧制度的規範下，為金門爭取更多發展的契機。