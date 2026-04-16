台電金門區處強化電網韌性　預防性維護作業確保供電穩定

▲台電金門區15日正式啟動大規模的配電線路維護專案。（圖／台灣電力公司金門區營業處提供）

記者鄭逢時／金門報導

為了提升金門地區的供電品質並防範停電事故於未然，台灣電力公司金門區營業處於15日正式啟動大規模的配電線路維護專案。

本次作業重點鎖定金湖地區，針對配電系統中的核心組件進行全面體檢與更新，包含更換開關設備、電纜接頭及各項桿上器材。透過這種預防性的設備汰換，台電旨在從源頭降低設備故障風險，確保在極端天氣或用電高峰期，金門鄉親仍能享有高效且可靠的電力服務。

台電金門區處處長顏國俊在巡視工地時指出，維持電網穩定的關鍵在於精準維護，本次行動特別針對老舊或經檢測發現數值異常的線路開關、電纜接頭進行汰換。值得注意的是，金門因地理位置鄰近海邊，供電設備長期受鹽塵害侵蝕，極易導致絕緣效果下降。因此，維護團隊也針對架空線路同步執行礙子更換與高壓清洗，並加強導線及接頭的保養，以確保所有器材的絕緣性能達標，有效減少供電系統的潛在弱點。

在施工規劃上，金門區處採取「聯合集中作業」模式，旨在縮短工期並降低對民生的影響。本次行動展現了高度的動員能力，共計投入自營工班與承攬商人力33名，並出動各類大型工程車輛與機具達15台。在施工隊伍中，更有兩名女性員工參與第一線作業，她們憑藉精湛的專業技術操作高空登桿任務，成為現場引人注目的焦點，充分展現台電同仁守護家園電力不分性別的精神。

面對未來電力需求的多元化，顏國俊處長強調，台電將持續優化配電系統的各項硬體建設，並將預防性維護作業納入常態化管理。他特別提醒，施工期間若涉及計畫性停電，還請受影響用戶體諒與配合。

此外，電網的守護也需要全民參與，民眾若在住家附近發現電線桿上有鳥巢，或有鳥獸、樹竹可能碰觸電線，甚至是聽到線路設備發出異常異音，皆可即時撥打台電1911客服專線，或利用「台灣電力APP」拍照上傳，協助台電及早排除隱患，共同營造安全穩定的用電環境。