業者喊話接下「大陸觀光橄欖枝」　交長：不開心就會變棍子

▲交通部長陳世凱。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

中共12日宣布10項兩岸善意措施，其中將推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點。交通部長陳世凱今受訪表示，中國開心會遞出橄欖枝，不開心就會變成棍子，希望對岸不要把觀光當政治籌碼，回到小兩會溝通。

兩岸觀光交流至今未解，我方仍有禁止組團赴陸旅遊的禁團令，陸方也未全面開放陸客來台。鄭麗文12日結束率團訪陸，中共同日即宣布「10項促進兩岸交流合作措施」，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行試點、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化等。對此，觀光業者紛紛喊話政府接下橄欖枝進行回應。

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陳世凱表示，目前兩岸直航有15個航點，每周有420個航班，實際飛航310個航班，需求沒有想像中高，都還有餘裕，若需求變高就會滾動式檢討，此外，現在還有13個航點可以申請節慶包機，目前也沒人來申請，代表兩岸航線航點都很充裕。

觀光部分，陳世凱指出，從這次中國的宣布就能看出，對岸過去對觀光是用政治限制，此次除了開放上海及福建居民，其他地區都沒開放，代表中國國民來台自由行仍被限制，希望對岸不要把觀光當政治籌碼。大家都說希望接住中國遞出的橄欖枝，但中國開心會遞出橄欖枝，不開心就會變成棍子。

他表示，台灣這幾年觀光市場穩定成長、健康發展，不希望回到過去依賴單一市場，但也樂見對岸能好好談觀光，恢復健康永續交流，並回到小兩會溝通。

針對禁團令開放，陳世凱指出，真正有用觀光禁止交流的是中國，他們對來台旅客限制很多，目前更開放不到10分之1旅客來台，反觀台灣對於去大陸旅遊自由行絕對不會限制，「我們所做的限制並不存在」，希望對岸不要再用政治觀點限制觀光，或當成談判籌碼。