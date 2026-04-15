金門智慧交通只做半套？　議員轟路邊路外制度混亂

▲金門縣議員質詢縣府觀光處推動智慧交通「只做半套」。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會第八屆第7次縣政總質詢，議員王秀玉直指縣府觀光處推動智慧交通「只做半套」，路邊與路外停車制度落差明顯，不僅影響使用便利性，更造成民眾對收費與管理產生混淆與不公平感。

王秀玉表示，她支持縣府推動「使用者付費」及智慧交通政策，肯定自115年起導入路邊停車自動扣款機制，讓民眾可免掃碼、免跑超商，直接離場由系統扣款，確實提升便利性。然而，同樣屬於公有停車位，路外停車場卻仍維持傳統繳費模式，例如金門高中及金城鎮公所後方停車場，必須先行繳費才能離場，形成「一國兩制」的使用體驗。

她指出，這種制度不一致，讓配合政策停入路外停車場的民眾，反而承受更繁瑣的流程，甚至因不熟悉繳費方式或操作困難，面臨逾期受罰的情形，對長者族群尤其不友善，凸顯此智慧服務並沒有落實以人為本。

此外，王秀玉也批評停車費率與計費邏輯混亂，以北堤路周邊為例，路邊停車採計時收費，但相鄰路外停車場卻有首小時免費、單次計費或跨日累進等不同機制，導致民眾難以理解，增加使用上的困擾。她認為，資訊揭露不足與收費制度不一致，是造成民怨的主因。

針對問題，王秀玉要求觀光處儘速整合系統，將具備實體閘門的路外停車場全面納入自動扣款機制，並建立單一的資訊平台，整合月票、行動支付的查詢平台，同時提供透明、統一的費率標示，以減少民眾的疑慮。

她並要求觀光處於一個月內提出路邊與路外停車整合計畫及評估報告，送交議會備查，強調智慧交通應以便民為核心，而非各自為政的技術堆疊。對此，觀光處長許績鑫回應，未來將針對議員反映情形進行盤點與檢討，並加強資訊揭露與宣導，讓民眾更清楚各類停車場的收費方式。