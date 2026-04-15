台電金門區處與大用戶座談　攜手企業共創節能與供電雙贏

▲台電金門區處舉辦大用戶座談會。（圖／台灣電力公司金門區營業處提供）

記者鄭逢時／金門報導

台電金門區營業處為提升對高壓大用戶的服務品質並強化節能宣導，於115年4月15日上午舉辦年度大用戶座談會，邀請金門地區契約容量達100瓩以上之高壓用戶，總計約80家單位共襄盛舉。

會議首先由台電副總經理陳銘樹透過錄製影片揭開序幕，除向與會用戶表達誠摯謝意，亦介紹各項節能服務措施，期盼透過大用戶的積極參與，使每一度電發揮最大效益，進而提升企業的核心競爭力。

會中特別針對落實節能減碳成效優異之單位頒發感謝狀，包括配合移轉夜尖峰用電的金門酒廠實業股份有限公司、金門區漁會，以及參與需量反應負載管理措施成效顯著的駿陞事業股份有限公司與國立金門大學。台電肯定這4家用戶透過精確的用電調度，有效協助電網穩定轉運，展現企業與機關對社會責任的具體實踐。

為協助用戶達成自主節電目標，台電金門區處於會中詳細說明金門地區供電現況及設備維護重點，並介紹「節能診斷服務」的兩大內涵。在廣度服務方面，台電透過訪視與用電分析掌握用戶特性，提供具體節電建議；在深度服務方面，則運用專業量測儀器針對耗能設備進行技術輔導，量身訂製診斷報告以作為設備汰換依據。

此外，台電亦推廣高壓用戶服務入口網站與「節電作伙來」等措施，籲請大用戶依自身用電特性調整生產製程，透過「智慧移電」不僅能獲得電費折扣回饋，也能有效降低尖峰負載，達成台電與用戶雙贏的局面。

台電金門區處處長顏國俊表示，本次座談會特別安排服務專員與大用戶面對面交流，即時回應各項用電問題並提供電價方案建議。未來台電將持續與大用戶維持緊密的合作關係，在確保供電穩定與安全的前提下，持續推動節能減碳政策，兼顧能源安全、綠色經濟與環境永續，攜手企業邁向低碳永續的未來。