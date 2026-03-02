機車座墊下突冒黑煙！騎士急停下秒噴火　網驚：離加油站好近

記者鄧木卿／台中報導

台中市車流量大的台灣大道四段、福林路口，今（2）天上午8點48分發生一起火燒車意外，1輛機車行經該地時，座墊下突然冒黑煙，騎士停車查看，不久就開始熊熊大火，火勢嚇人，燃燒地點就在加油站旁，還好及時撲滅，無人傷亡。

▲台中1輛機車突然自燃，網友大驚離加油站好近。（圖／民眾提供）

消防局獲報出動3車6人前往，現場火勢相當猛烈，騎士自述騎到一半，車子突然熄火，座墊下開始冒黑煙，他停車查看，車子接著大火，他也不解為何發生，起火原因正由消防人員釐清中。