　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

暗夜傳救命聲！彰化轎車衝撞民宅引爆大火　駕駛受困45%燒燙傷

▲田中鎮發生離奇火燒車釀民宅火警。（圖／消防提供）

▲田中鎮發生離奇火燒車釀民宅火警。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大年初五深夜，彰化縣田中鎮發生一起離奇火警！一輛轎車疑似衝入民宅後起火燃燒，火勢迅速蔓延到民宅，駕駛受困車內動彈不得，情況一度十分危急。彰化縣消防局獲報後，立刻出動大批人車趕往搶救，順利將受困的34歲男子救出，全身有45%、二度燒燙傷，緊急送往彰化基督教醫院急救，確切的肇事及起火原因尚待警消進一步調查釐清。

這起火警發生在21日深夜10點34分，消防人員到達時，發現現場是一棟二樓RC、三樓鐵皮加蓋的建築物，一樓已經冒出火煙，還能聽見有人呼救。消防員立刻掀開鐵捲門，發現一名男子受困在起火的轎車內，趕緊將他救出脫困。

▲田中鎮發生離奇火燒車釀民宅火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經過救護人員評估，男子全身約45%面積二度燒燙傷，緊急送醫急救。火勢波及一樓客廳及其他物品，以及二樓部分空間，消防人員佈署水線搶救下，於22時58分控制，並在23時10分完全撲滅，所幸屋內沒有人員受傷。

這起火警總共出動第二大隊轄區分隊、各式消防車10輛、救護車2輛，以及消防人員23人、義消13人，由田中分隊小隊長趙錫民等人指揮。現場有民眾指稱，這輛轎車疑似是先衝撞民宅才引發火勢，但詳細的肇事原因，還有待警方進一步調查釐清。

▲田中鎮發生離奇火燒車釀民宅火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／深夜加碼！　川普宣布將全球關稅從10%升至15%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

暗夜傳救命聲！彰化轎車衝撞民宅引爆大火　駕駛受困45%燒燙傷

嘉義男出門運動遭隨機攻擊「拿刀割頸」　兇嫌遭羈押

苗栗17歲老狗截肢猝死！飼主怒告獸醫　控虐待致死索賠200

裝幼齒騙少男、少女自拍不雅照　噁男辯「不識字」重判12年

老翁晨運遭檳榔刀割頸！30歲男突失控攻擊　警現場逮人

廚師涉「刪單」監守自盜　螞蟻搬象1年得手10萬恐坐牢

詭異衝對向！苗栗台13線女騎士遭撞慘死　肇事駕駛遭判1年8月

重案回顧／特地挑鄭捷殺人10周年！　20歲洪淨攜3刀中捷砍人

男滑Threads看到「先匯款可領鉅額補助」　奔銀行開通功能遭攔

快訊／五楊高架驚魂！35歲男突失控「我要下車」翻護欄墜落身亡

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

暗夜傳救命聲！彰化轎車衝撞民宅引爆大火　駕駛受困45%燒燙傷

嘉義男出門運動遭隨機攻擊「拿刀割頸」　兇嫌遭羈押

苗栗17歲老狗截肢猝死！飼主怒告獸醫　控虐待致死索賠200

裝幼齒騙少男、少女自拍不雅照　噁男辯「不識字」重判12年

老翁晨運遭檳榔刀割頸！30歲男突失控攻擊　警現場逮人

廚師涉「刪單」監守自盜　螞蟻搬象1年得手10萬恐坐牢

詭異衝對向！苗栗台13線女騎士遭撞慘死　肇事駕駛遭判1年8月

重案回顧／特地挑鄭捷殺人10周年！　20歲洪淨攜3刀中捷砍人

男滑Threads看到「先匯款可領鉅額補助」　奔銀行開通功能遭攔

快訊／五楊高架驚魂！35歲男突失控「我要下車」翻護欄墜落身亡

老高驚爆逃稅遭罰18億！傳回大連被扣留　網揪疑點喊太假

暗夜傳救命聲！彰化轎車衝撞民宅引爆大火　駕駛受困45%燒燙傷

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

嘉義男出門運動遭隨機攻擊「拿刀割頸」　兇嫌遭羈押

WBC回顧／王建民對日零失分、潘威倫抗荷英雄　兩大強投經典時刻

紅襪新賽季將讓安東尼打第一棒　柯拉點名貝茲、史普林格當例子

快訊／深夜加碼！　川普宣布將全球關稅從10%升至15%

王牌羅培茲將動TJ手術　雙城輪值戰力嚴重受挫

WBC回顧／血染球褲與肉身擋球　陽耀勳、恰恰的護國鬥志

史上唯一世界大賽G7再見轟締造者　海盜名人堂傳奇馬澤羅斯基辭世

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

社會熱門新聞

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

挑初五開工日開槍！醫美診所負責人中彈…供品桌一地血

快訊／台中知名吃到飽餐廳疑爆食物中毒

新北女拋錨遇「天價拖吊」　不到10公里要10萬氣炸

醫美負責人遭轟4槍　9年前曾陷借貸爭議

打瞌睡「刮中大獎瑞典坦克」竟跑了

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

渡假遭關房狂吻　情傷女拍門：讓我出去！

醫美診所負責人中彈！旁人攙扶癱坐血染紅褲

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

烏龜抽煙照片曝光　桃園議員動保處介入調查

男搭小黃硬要下車　墜五楊高架送醫急救

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

17歲老狗截肢猝死　飼主怒告獸醫索賠200

更多熱門

相關新聞

即／三貂角燈塔附近機車自撞！　車身瞬間陷火海

即／三貂角燈塔附近機車自撞！　車身瞬間陷火海

新北市貢寮區三貂角燈塔附近今(21日)下午4時許發生意外！一輛重機不明原因自撞路邊石頭，騎士與乘客重摔在地，而車身瞬間起火燃燒，陷入火海，警消獲報到場緊急將火勢撲滅，並將2人送醫救治，所幸暫無生命危險，至於事發原因還有待釐清。

即／彰化工廠起火　燃燒面積50平方公尺

即／彰化工廠起火　燃燒面積50平方公尺

快訊／新竹女自焚未遂　3車遭波及

快訊／新竹女自焚未遂　3車遭波及

黃國昌大年初四又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

黃國昌大年初四又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

彰化毒駕！毒蟲撞上派出所階梯起火遭逮

彰化毒駕！毒蟲撞上派出所階梯起火遭逮

關鍵字：

彰化火燒車田中鎮彰基燒燙傷消防局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

美關稅跌到剩8.3%！　台灣稅率排全球第5

即／豪華商務機空中漏油！　緊急轉降高雄

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

快訊／美最高法院推翻川普關稅　賴清德：確保台灣取得最佳待遇不變

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

快訊／初五大樂透1注獨得　頭獎落台南

歌仔戲痛失國寶！「長髮小生」王束花辭世

挑初五開工日開槍！醫美診所負責人中彈…供品桌一地血

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面