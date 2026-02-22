暗夜傳救命聲！彰化轎車衝撞民宅引爆大火　駕駛受困45%燒燙傷

▲田中鎮發生離奇火燒車釀民宅火警。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大年初五深夜，彰化縣田中鎮發生一起離奇火警！一輛轎車疑似衝入民宅後起火燃燒，火勢迅速蔓延到民宅，駕駛受困車內動彈不得，情況一度十分危急。彰化縣消防局獲報後，立刻出動大批人車趕往搶救，順利將受困的34歲男子救出，全身有45%、二度燒燙傷，緊急送往彰化基督教醫院急救，確切的肇事及起火原因尚待警消進一步調查釐清。

這起火警發生在21日深夜10點34分，消防人員到達時，發現現場是一棟二樓RC、三樓鐵皮加蓋的建築物，一樓已經冒出火煙，還能聽見有人呼救。消防員立刻掀開鐵捲門，發現一名男子受困在起火的轎車內，趕緊將他救出脫困。

經過救護人員評估，男子全身約45%面積二度燒燙傷，緊急送醫急救。火勢波及一樓客廳及其他物品，以及二樓部分空間，消防人員佈署水線搶救下，於22時58分控制，並在23時10分完全撲滅，所幸屋內沒有人員受傷。

這起火警總共出動第二大隊轄區分隊、各式消防車10輛、救護車2輛，以及消防人員23人、義消13人，由田中分隊小隊長趙錫民等人指揮。現場有民眾指稱，這輛轎車疑似是先衝撞民宅才引發火勢，但詳細的肇事原因，還有待警方進一步調查釐清。