駕車撞前岳父家起火！彰化恐怖男過年兩度鬧事　45%燒燙傷進加護

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田中鎮昨(21日)大年初五深夜發生一起離奇火警，34歲許姓男子喝得爛醉，開車衝撞進前岳父家，不僅引發火燒車、造成一樓客廳燒毀，許男也因燒燙傷住進加護病房，大年初三也因酒後拿石頭砸自己轎車擋風玻璃，驚動警方到場，三天內二度鬧事，附近鄰居目睹失控場面，當場嚇傻，直呼「實在太嚇人！」

▲田中鎮發生酒駕衝撞民宅釀火警意外，警方及火調人員調查。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲田中鎮發生酒駕衝撞民宅釀火警，駕駛燒燙傷送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起驚悚事件發生在昨（21）日深夜10點多，也就是大年初五的夜晚。許姓男子又喝得醉醺醺，駕車猛力衝撞前岳父，不僅將鐵捲門直接撞破，撞擊瞬間車輛隨即起火燃燒，火勢一發不可收拾，迅速延燒到民宅一樓。許男自己卻受困在起火車內動彈不得，情況萬分危急，還不斷傳出呼救聲。

▲田中鎮發生衝撞民宅釀火警意外，警方及火調人員調查。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣消防局獲報後，火速派遣大批人車趕往現場。消防人員到場時，一樓已冒出熊熊火煙，立即挺進火場冒險將全身約45%面積二度燒燙傷、意識模糊的許姓男子從鬼門關前拉出，緊急送往彰化基督教醫院急救。火勢在1個小時內被撲滅，所幸屋主(許男的前岳父)機警從後門逃生，沒有受傷，附近鄰居深怕再引發氣爆意外，嚇得整夜不敢睡。

▲彰化田中鎮發生衝撞民宅釀火警意外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

離譜的是，這並非許男過年期間第一次脫序。據了解，他早在初三（19日）晚上就曾到前岳父家吃飯飲酒，當時就因酒後失控，拿石頭砸毀自己轎車擋風玻璃，甚至還鬧到警方上門。沒想到才隔兩天，他變本加厲，直接開車撞破鐵捲門撞進客廳。

經警方後續對許男實施抽血檢測，換算酒測值竟高達驚人的1.29毫克。目前許男在加護病房觀察，後續警方將依涉犯公共危險、毀損等罪嫌移送法辦。同時，為保護被害人安全，警方也已協助緊急向法院聲請保護令，要防止這顆不定時炸彈再來鬧事。