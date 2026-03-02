全家滿額送WBC限量海報！咖啡整壺「買1送1」　家樂福推全壘打披薩

▲全家滿額就送限量「WBC中華隊應援海報」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）正式賽即將開打，全家便利商店為官方指定合作夥伴，3月4日上午10點起至3月17日，門市單筆滿199元，就送限量「WBC中華隊應援海報」。此外，還推出炸雞、泡麵、應援周邊、外送免運優惠，以及美式咖啡分享壺「買1送1」。

●全家WBC周邊

全家在3月4日上午10點起至3月17日，消費滿199元，就送限量獨家「WBC中華隊應援海報」，數量有限，送完為止。

3月4日至3月31日，全家獨家販售與乖乖聯名的「Team Taiwan應援袋」，單件特價269元（原價299元），由中職聯盟授權品牌推出，內含球衣造型收納袋共4款，隨機出貨。

▲▼全家獨家販售與乖乖聯名的「Team Taiwan應援袋」。（圖／業者提供）

還有專屬「痛包」，3月4日至3月31日，在全家單筆購買任4件雙響泡系列泡麵，即可獲得限量「本壘板造型娃包」1個，造型吸睛，收藏感十足，數量有限，送完為止。

另有「雪天果棒球加油應援罐」特價199元、「飛壘棒球棒棒糖」單支15元，期間同步有指定啤酒3件85折，指定零食與泡麵商品「任選2件8折、3件77折」，方便球迷一次備齊應援零嘴。

▼WBC造型零食。（圖／業者提供）

●應援美食、外送免運、咖啡分享壺「買1送1」

針對不想離開螢幕的觀賽族群，全家APP FamiNow外送自取服務設置「球賽專區」，提供觀賽美食快速下單。3月5日至3月8日，單筆滿99元，即可享「外送免運」優惠，還可獲得輪盤轉轉樂遊戲券1張（每會員限領5張），有機會抽中FamiCollection 廚房紙巾、小分子氣泡水「買1送1」優惠券。

▲同步還有觀賽美食優惠。（圖／業者提供）

FamiNow 同步推出多項指定商品優惠，即日起至3月31日，包括Let’s Café 美式咖啡分享壺「買1送1」（2件280元）。

另有特大經典美式、特大經典拿鐵、大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵、中杯單品美式、中杯單品拿鐵皆享「買2送1」；KC陽光玉米（即食）與SOHOT炎選香烤骨腿也「買2送1」。

▲咖啡分享壺買1送1。（圖／業者提供）

此外，SOHOT炎選炸物桶任選8支320元，包含原味炸棒腿、雞腿排與辣味系列；新品「日式蛋黃醬雞肉串」售價49元，指定串類商品「買1送1」，炸烤物「任2件88折」。

3月4日至3月31日，購買「媽媽煮藝」指定袋裝冷凍冷藏炸烤物或滷味系列，可享可口可樂（含Zero）或雪碧330ml隨型罐10元加價購。

▼「媽媽煮藝」加購可樂只要10元。（圖／業者提供）

★家樂福棒球麵包、全壘打披薩

響應WBC熱血開打，家樂福推出「台灣好棒」應援烘焙新品，即日起在賽事期間，全台4間家樂福量販Nakery裸焙坊門市（淡新、天母、新店、西屯店）獨家販售，用棒球造型麵包、披薩一起為中華隊加油。

主打新品包括10吋「滿貫砲披薩」299元，以滿貫全壘打為靈感設計，鋪上披薩醬、培根（豬肉來源：台灣）、德式香腸、燻雞與多款起司，適合多人觀賽分享。

▲家樂福推出棒球麵包、全壘打披薩。（圖／業者提供）

另有球棒造型的「轟不讓球棒麵包」45元，包入德式香腸，搭配巧克力風味與紐西蘭進口奶油香氣，鹹甜交織。「好球麵包」50元，則以經典棒球造型呈現，內餡結合紅豆與巧克力風味，外層麵包體使用紐西蘭進口奶油製作。

家樂福表示，賽事期間透過應援造型烘焙新品，讓消費者從賽場延伸到餐桌，一起投入棒球熱潮。