　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家滿額送WBC限量海報！咖啡整壺「買1送1」　家樂福推全壘打披薩

▲▼全家WBC周邊、美食優惠一次看。（圖／業者提供）

▲全家滿額就送限量「WBC中華隊應援海報」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）正式賽即將開打，全家便利商店為官方指定合作夥伴，3月4日上午10點起至3月17日，門市單筆滿199元，就送限量「WBC中華隊應援海報」。此外，還推出炸雞、泡麵、應援周邊、外送免運優惠，以及美式咖啡分享壺「買1送1」。

●全家WBC周邊

全家在3月4日上午10點起至3月17日，消費滿199元，就送限量獨家「WBC中華隊應援海報」，數量有限，送完為止。

3月4日至3月31日，全家獨家販售與乖乖聯名的「Team Taiwan應援袋」，單件特價269元（原價299元），由中職聯盟授權品牌推出，內含球衣造型收納袋共4款，隨機出貨。

▲▼全家WBC周邊、美食優惠一次看。（圖／業者提供）

▲▼全家獨家販售與乖乖聯名的「Team Taiwan應援袋」。（圖／業者提供）

▲▼全家WBC周邊、美食優惠一次看。（圖／業者提供）

還有專屬「痛包」，3月4日至3月31日，在全家單筆購買任4件雙響泡系列泡麵，即可獲得限量「本壘板造型娃包」1個，造型吸睛，收藏感十足，數量有限，送完為止。

另有「雪天果棒球加油應援罐」特價199元、「飛壘棒球棒棒糖」單支15元，期間同步有指定啤酒3件85折，指定零食與泡麵商品「任選2件8折、3件77折」，方便球迷一次備齊應援零嘴。

▼WBC造型零食。（圖／業者提供）

▲▼全家WBC周邊、美食優惠一次看。（圖／業者提供）

●應援美食、外送免運、咖啡分享壺「買1送1」

針對不想離開螢幕的觀賽族群，全家APP FamiNow外送自取服務設置「球賽專區」，提供觀賽美食快速下單。3月5日至3月8日，單筆滿99元，即可享「外送免運」優惠，還可獲得輪盤轉轉樂遊戲券1張（每會員限領5張），有機會抽中FamiCollection 廚房紙巾、小分子氣泡水「買1送1」優惠券。

▲▼全家WBC周邊、美食優惠一次看。（圖／業者提供）

▲同步還有觀賽美食優惠。（圖／業者提供）

FamiNow 同步推出多項指定商品優惠，即日起至3月31日，包括Let’s Café 美式咖啡分享壺「買1送1」（2件280元）。

另有特大經典美式、特大經典拿鐵、大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵、中杯單品美式、中杯單品拿鐵皆享「買2送1」；KC陽光玉米（即食）與SOHOT炎選香烤骨腿也「買2送1」。

▲咖啡分享壺買1送1。（圖／業者提供）

此外，SOHOT炎選炸物桶任選8支320元，包含原味炸棒腿、雞腿排與辣味系列；新品「日式蛋黃醬雞肉串」售價49元，指定串類商品「買1送1」，炸烤物「任2件88折」。

3月4日至3月31日，購買「媽媽煮藝」指定袋裝冷凍冷藏炸烤物或滷味系列，可享可口可樂（含Zero）或雪碧330ml隨型罐10元加價購。

▼「媽媽煮藝」加購可樂只要10元。（圖／業者提供）

▲▼全家WBC周邊、美食優惠一次看。（圖／業者提供）

★家樂福棒球麵包、全壘打披薩

響應WBC熱血開打，家樂福推出「台灣好棒」應援烘焙新品，即日起在賽事期間，全台4間家樂福量販Nakery裸焙坊門市（淡新、天母、新店、西屯店）獨家販售，用棒球造型麵包、披薩一起為中華隊加油。

主打新品包括10吋「滿貫砲披薩」299元，以滿貫全壘打為靈感設計，鋪上披薩醬、培根（豬肉來源：台灣）、德式香腸、燻雞與多款起司，適合多人觀賽分享。

▲▼家樂福推出棒球麵包、全壘打披薩。（圖／業者提供）

▲家樂福推出棒球麵包、全壘打披薩。（圖／業者提供）

另有球棒造型的「轟不讓球棒麵包」45元，包入德式香腸，搭配巧克力風味與紐西蘭進口奶油香氣，鹹甜交織。「好球麵包」50元，則以經典棒球造型呈現，內餡結合紅豆與巧克力風味，外層麵包體使用紐西蘭進口奶油製作。

家樂福表示，賽事期間透過應援造型烘焙新品，讓消費者從賽場延伸到餐桌，一起投入棒球熱潮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC球迷赴日觀賽注意！　關東3日起可能迎「警報級大雪」
伊朗555人慘死！　最新數字曝
杜拜富豪「瘋湧這城市」　飛歐洲包機飆破1100萬
郵件運送受影響　中華郵政：寄往17國將嚴重延誤
LINE訊息被收回！　網紅曝神招「破解了」
德國考慮加入戰爭！　以媒：不排除直接參與轟炸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

WBC棒球熱搜單週破10萬次　電商推「Taiwan T」集氣應援

7-11取貨抽購物金「最多71元」　賣貨便7周年慶撒千萬回饋

「必勝宮帽」3/5東京巨蛋外免費送！順澤宮過爐加持挺中華隊

全家滿額送WBC限量海報！咖啡整壺「買1送1」　家樂福推全壘打披薩

醫美緊緻新顯學！海芙電音雙波「內外輪廓分區」打造全層次拉提

「馬」上旺！北捷春節開運攻略登場　上車沾財氣下車帶好運

麥當勞「無敵大麥克」限時回歸　門市組隊「唱歌」免費吃

速食店應援Team Taiwan　頂呱呱一斤雞6折、達美樂披薩半價

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

汐止皇兒小舖火警

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

WBC棒球熱搜單週破10萬次　電商推「Taiwan T」集氣應援

7-11取貨抽購物金「最多71元」　賣貨便7周年慶撒千萬回饋

「必勝宮帽」3/5東京巨蛋外免費送！順澤宮過爐加持挺中華隊

全家滿額送WBC限量海報！咖啡整壺「買1送1」　家樂福推全壘打披薩

醫美緊緻新顯學！海芙電音雙波「內外輪廓分區」打造全層次拉提

「馬」上旺！北捷春節開運攻略登場　上車沾財氣下車帶好運

麥當勞「無敵大麥克」限時回歸　門市組隊「唱歌」免費吃

速食店應援Team Taiwan　頂呱呱一斤雞6折、達美樂披薩半價

全紅嬋同鄉師妹！　「13歲跳水新星」蔣林靜跨過400分門檻奪冠

WBC球迷赴日觀賽注意！　關東3日起可能迎「警報級大雪」

大谷翔平扛2棒DH、鈴木誠也移防中外野　WBC日本隊熱身戰超豪華打線出爐！

USMCA重談判牽動汽車產業主神經　估今年全球新能源車銷量年增14%

台灣燈會定點舉辦納2大考量　最快2029年變革

花蓮死亡車禍！小貨車機車路口相撞　女騎士頭重創送醫不治

Metacritic：絕不收錄AI生成的評測文章　違規媒體將永久終止合作

地緣政治來亂「台股卻有撐」！關鍵原因曝光

存摺好幾年沒刷「不補登會怎麼樣？」　網曝1功用超重要

與美戰爭部合作惹議　OpenAI執行長坦言過程倉促仍堅守三大紅線

【食物不拌派】媽事先拌好稀飯給女兒吃　她崩潰大哭：肉鬆在哪QQ

消費熱門新聞

麥當勞「無敵大麥克」限時回歸　門市組隊「唱歌」免費吃

海芙電音雙波「內外輪廓分區」

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

台日棒球交流賽熱血開打！康貝特推「台灣尚勇限定包裝」

全家推出WBC限量周邊！咖啡整壺買1送1、應援美食優惠

速食店應援Team Taiwan　頂呱呱一斤雞6折、達美樂披薩半價

「必勝宮帽」3/5東京巨蛋外免費送！順澤宮過爐加持挺中華隊

摩斯推「棒球堡」應援WBC　達美樂重現「骰到6披薩盒」再送馬芬

7-11取貨抽購物金「最多71元」

「馬」上旺！北捷春節開運攻略登場

全台最強「常溫有餡」伴手禮揭曉！

WBC棒球熱搜單週破10萬次　電商推Taiwan T集氣應援

全家挺經典！最強後援補給戰

德克士3/1、14登場台北燈節送優惠

更多熱門

相關新聞

嘉義肉圓老闆遇怪異促銷牌　網友秒懂折扣

嘉義肉圓老闆遇怪異促銷牌　網友秒懂折扣

​嘉義在地以食材豪邁著稱的知名海鮮肉圓游姓店東，（26）日晚間結束忙碌的店務後前往家樂福賣場採買，不料在出口處赫然發現一張令人費解的促銷牌：可口可樂迷你罐系列標註特價「219」，而右下角原價竟寫著「127」。這幕「特價比原價貴」的奇觀，讓平時對食材成本極為敏感的老闆當場愣住，直呼：「這數學邏輯，比我的海鮮肉圓內餡還難猜！」

天母家樂福舊址開新局！　房東證：2零售大咖攜手進駐

天母家樂福舊址開新局！　房東證：2零售大咖攜手進駐

超商開工優惠！7-11今起咖啡買8送8、全家買1送1

超商開工優惠！7-11今起咖啡買8送8、全家買1送1

7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

全家挺經典！最強後援補給戰

全家挺經典！最強後援補給戰

關鍵字：

全家家樂福

讀者迴響

熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

即時／科威特證實　多架美國戰機墜毀

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

快訊／119萬股民嗨翻！00919配0.78元創新高　年化配息率破12％

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

快訊／8級強風要來了　全台下3天

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

黃金大暴走！伊朗戰火炸出53年最長多頭　華爾街飆喊6300美元

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面