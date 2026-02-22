超商開工優惠搶先看！7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

▲超商開工日優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

春節假期最後一天，即將迎來明（23）日開工、開學，超商紛紛搶先祭出咖啡、早餐優惠，7-ELEVEN今（22）日起特大濃萃美式「買2送2」，開工日還有特選系列「買8送8」。全家推出咖啡分享壺「買1壺、送1壺」，開工日還有實體門市咖啡「買1送1」。

▲7-11即日起至2月24日，全台門市CITY TEA 現萃茶純茶系列「買2送2」。（圖／業者提供）



★7-ELEVEN

●咖啡飲品「買2送2」

7-ELEVEN 超夯的CITY系列「Back To Office」優惠活動，即日起至2月24日，全台門市祭出CITY PEARL 咖啡珍珠歐蕾、CITY TEA 現萃茶純茶系列「買2送2」。

CITY CAFE 則於今天起至2月26日，推出特大濃萃美式「買2送2」、特大濃萃拿鐵「買2送1」，CITY PRIMA 精品系列精選大杯美式、大杯馥芮白「買2送2」。

▼同步有特大咖啡、精品系列指定大杯咖啡「買2送2」。（圖／業者提供）

●開工日「買8送8」

線上「OPENPOINT行動隨時取」於2月23日至2月28日加碼推出CITY CAFE特選系列「買8送8」、組合價200元方案等，讓消費者不僅替自己打氣，也能轉贈親友共享開工活力。

▲7-11早餐優惠擴大品項。（圖／業者提供）

●早餐組合優惠

開工、開學日也推出早餐優惠，人氣「超值組合」提供上百種變化組合，2月22日至26日擴大早餐優惠品項，共有9款熱門早餐搭配CITY CAFE中杯美式(冰/熱)、原味本舖麥仔茶享超值價39元，可搭配選擇包含：炭火燒肉御飯糰、櫸木燻雞御飯糰、御選肉鬆御飯糰、雙蔬鮪魚御飯糰、原賞藍莓乳酪三明治、統一麵包草莓夾心、新感覺花生夾心、蛋黃奶香麵包、多啦A夢小蛋糕等，銅板價就能吃得營養又飽足。

▲7-11推薦「Simple Fit」蛋白質系列鮮食。（圖／業者提供）

為便利民眾年後恢復規律飲食好選擇，推薦「Simple Fit」蛋白質系列鮮食商品，像是為外食族設計不同類型的輕食便當「豆酥烤魚鮮蔬餐盒」、「香蒜雞胸鮮蔬餐」，還貼心在「凱薩雞肉沙拉」、「21Plus義式烤雞堅果沙拉」等商品包裝上以小圓標，標註每份餐點的蛋白質含量，還有微辣開胃的「椒麻烤魚溫野菜」、「石安牧場椒麻溫泉蛋」新品推薦。

●世界地瓜日

2月22日世界地瓜日，7-ELEVEN與本土地瓜品牌瓜瓜園合作推出「21PlusX瓜瓜園紫薯QQ球(售價49元)」，推薦「21Plus甘梅薯條(售價49元)」、「地瓜雞胸肉沙拉(售價79元)」、「雙色地瓜起司三明治(售價45元)」、「地瓜燒(售價45元)」等地瓜商品，讓消費者吃得均衡不無聊。

即日起至3月3日，現蒸及現烤地瓜、馬鈴薯、蒸玉米「任選第二件7折」；即日起至3月17日還有關東煮「四件88折優惠」。

▼2月22日世界地瓜日，7-11推薦多項商品。（圖／業者提供）

★全家

●咖啡買1壺送1壺

咖啡買1杯送1杯不稀奇，全家即日起首度推出「Let's Café 美好分享壺」280元，針對開工祭出「買一壺、送一壺」，還免運送到辦公室。美好分享壺買1送1，共24小杯，等於一杯不到12元，有專屬保溫設計，適合開工拜拜、辦公室團體分享或多人會議，2月24日前會員結帳單筆滿149元更享免運。

▲全家首度推出「Let's Café 美好分享壺」，針對開工祭出「買一壺、送一壺」。（圖／業者提供）

只要使用全家APP選取「FamiNow外送自取」，再選擇「取貨/送貨店舖」，選擇商品「美好分享壺」，之後選擇商品優惠「同商品1送1(FamiNow限定)」，加入購物車，設定取貨時間，結帳即會自動帶入優惠。

▲2月22日至2月23日，全家線上、線下都有咖啡優惠。（圖／業者提供）



●APP、實體門市優惠

2月22日至2月23日，會員在APP隨買跨店取快閃限定，包含：Let's Café大杯特濃經典美式「2杯65元」、大杯特濃經典拿鐵「2杯75元」、大杯單品美式「2杯110元」、大杯單品拿鐵「2杯120元」優惠。冰熱不限，每會員限購2組，兌換期限至3月31日。

線下購買咖啡也有好康優惠，2月22日至2月23日會員於全台實體全家店舖，購買Let's Café大杯特濃美式、特大杯經典美式、大杯單品美式，同品項「買1送1」，冰熱不限，不可寄杯。

▲世界地瓜日推出「夯番薯10入300元」。（圖／業者提供）



●世界地瓜日、保健品優惠

響應世界地瓜日，2月22日至2月23日，會員在APP隨買跨店取享有「夯番薯10入300元」，活動限量2萬組，數量有限，售完為止。每會員限購2組，兌換期限至5月31日。

2月22日至2月23日，會員於APP隨買跨店取同步推出「DHC速攻藍莓2日份」12入828元、「白蘭氏學進雞精」12入659元、「白蘭氏雞精(41ml)」20入779元優惠，每會員限購10組，兌換期限至5月31日。