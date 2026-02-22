　
民生消費

超商開工優惠搶先看！7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

▲▼超商開工日優惠。（圖／業者提供）

▲超商開工日優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

春節假期最後一天，即將迎來明（23）日開工、開學，超商紛紛搶先祭出咖啡、早餐優惠，7-ELEVEN今（22）日起特大濃萃美式「買2送2」，開工日還有特選系列「買8送8」。全家推出咖啡分享壺「買1壺、送1壺」，開工日還有實體門市咖啡「買1送1」。

▲▼超商開工日優惠，7-11現萃茶優惠。（圖／業者提供）

▲7-11即日起至2月24日，全台門市CITY TEA 現萃茶純茶系列「買2送2」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●咖啡飲品「買2送2」

7-ELEVEN 超夯的CITY系列「Back To Office」優惠活動，即日起至2月24日，全台門市祭出CITY PEARL 咖啡珍珠歐蕾、CITY TEA 現萃茶純茶系列「買2送2」。

CITY CAFE 則於今天起至2月26日，推出特大濃萃美式「買2送2」、特大濃萃拿鐵「買2送1」，CITY PRIMA 精品系列精選大杯美式、大杯馥芮白「買2送2」。

▼同步有特大咖啡、精品系列指定大杯咖啡「買2送2」。（圖／業者提供）

▲▼超商開工日優惠，7-11咖啡。（圖／業者提供）

●開工日「買8送8」

線上「OPENPOINT行動隨時取」於2月23日至2月28日加碼推出CITY CAFE特選系列「買8送8」、組合價200元方案等，讓消費者不僅替自己打氣，也能轉贈親友共享開工活力。 

▲▼超商開工日優惠。（圖／業者提供）

▲7-11早餐優惠擴大品項。（圖／業者提供）

●早餐組合優惠

開工、開學日也推出早餐優惠，人氣「超值組合」提供上百種變化組合，2月22日至26日擴大早餐優惠品項，共有9款熱門早餐搭配CITY CAFE中杯美式(冰/熱)、原味本舖麥仔茶享超值價39元，可搭配選擇包含：炭火燒肉御飯糰、櫸木燻雞御飯糰、御選肉鬆御飯糰、雙蔬鮪魚御飯糰、原賞藍莓乳酪三明治、統一麵包草莓夾心、新感覺花生夾心、蛋黃奶香麵包、多啦A夢小蛋糕等，銅板價就能吃得營養又飽足。

▲▼超商開工日優惠。（圖／業者提供）

▲7-11推薦「Simple Fit」蛋白質系列鮮食。（圖／業者提供）

為便利民眾年後恢復規律飲食好選擇，推薦「Simple Fit」蛋白質系列鮮食商品，像是為外食族設計不同類型的輕食便當「豆酥烤魚鮮蔬餐盒」、「香蒜雞胸鮮蔬餐」，還貼心在「凱薩雞肉沙拉」、「21Plus義式烤雞堅果沙拉」等商品包裝上以小圓標，標註每份餐點的蛋白質含量，還有微辣開胃的「椒麻烤魚溫野菜」、「石安牧場椒麻溫泉蛋」新品推薦。

●世界地瓜日

2月22日世界地瓜日，7-ELEVEN與本土地瓜品牌瓜瓜園合作推出「21PlusX瓜瓜園紫薯QQ球(售價49元)」，推薦「21Plus甘梅薯條(售價49元)」、「地瓜雞胸肉沙拉(售價79元)」、「雙色地瓜起司三明治(售價45元)」、「地瓜燒(售價45元)」等地瓜商品，讓消費者吃得均衡不無聊。

即日起至3月3日，現蒸及現烤地瓜、馬鈴薯、蒸玉米「任選第二件7折」；即日起至3月17日還有關東煮「四件88折優惠」。

▼2月22日世界地瓜日，7-11推薦多項商品。（圖／業者提供）

▲▼超商開工日優惠。（圖／業者提供）

★全家

●咖啡買1壺送1壺

咖啡買1杯送1杯不稀奇，全家即日起首度推出「Let's Café 美好分享壺」280元，針對開工祭出「買一壺、送一壺」，還免運送到辦公室。美好分享壺買1送1，共24小杯，等於一杯不到12元，有專屬保溫設計，適合開工拜拜、辦公室團體分享或多人會議，2月24日前會員結帳單筆滿149元更享免運。

▲▼超商開工日優惠。（圖／業者提供）

▲全家首度推出「Let's Café 美好分享壺」，針對開工祭出「買一壺、送一壺」。（圖／業者提供）

只要使用全家APP選取「FamiNow外送自取」，再選擇「取貨/送貨店舖」，選擇商品「美好分享壺」，之後選擇商品優惠「同商品1送1(FamiNow限定)」，加入購物車，設定取貨時間，結帳即會自動帶入優惠。

▲▼超商開工日優惠。（圖／業者提供）

▲2月22日至2月23日，全家線上、線下都有咖啡優惠。（圖／業者提供）

 ●APP、實體門市優惠

2月22日至2月23日，會員在APP隨買跨店取快閃限定，包含：Let's Café大杯特濃經典美式「2杯65元」、大杯特濃經典拿鐵「2杯75元」、大杯單品美式「2杯110元」、大杯單品拿鐵「2杯120元」優惠。冰熱不限，每會員限購2組，兌換期限至3月31日。

線下購買咖啡也有好康優惠，2月22日至2月23日會員於全台實體全家店舖，購買Let's Café大杯特濃美式、特大杯經典美式、大杯單品美式，同品項「買1送1」，冰熱不限，不可寄杯。

▲▼超商開工日優惠。（圖／業者提供）

▲世界地瓜日推出「夯番薯10入300元」。（圖／業者提供）
 
●世界地瓜日、保健品優惠

響應世界地瓜日，2月22日至2月23日，會員在APP隨買跨店取享有「夯番薯10入300元」，活動限量2萬組，數量有限，售完為止。每會員限購2組，兌換期限至5月31日。

2月22日至2月23日，會員於APP隨買跨店取同步推出「DHC速攻藍莓2日份」12入828元、「白蘭氏學進雞精」12入659元、「白蘭氏雞精(41ml)」20入779元優惠，每會員限購10組，兌換期限至5月31日。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

米克斯闖禍被媽教訓反省思過　見奴才露齒偷笑：偶救兵來了

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

《新世紀福音戰士》30周年祭盛大開跑！首日驚傳盜錄...官方警告

2026必收3款少女感粉嫩香　初綻櫻花、清透茶韻把春天的味道穿在身上

快訊／清晨搶運將！大同警下台中網咖逮2嫌　10hrs火速破案　

安德魯涉洩密給淫魔！　被逐出皇家別墅狂吼「我是女王二兒子」

24歲風俗妹「B杯升級G奶」！加碼私密處整形　羞：想跟AV女優一樣

《換乘4》敏京更新首支影片！80萬人搶看近況　前任有植消失

精準掌握地界位置　竹山地政新增宗地資料及航照套疊地籍圖資服務

阿嬤包給小狗5000元大紅包　她超吃味：還有稀有紫色鈔票

春節收假人潮爆滿　金門機場加開班機與軍機疏運

買200找2000？超商女店員「魔術手」A收銀機　連寄杯拿鐵都喝免錢

朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪

