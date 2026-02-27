「原價127特價219」肉圓名店老闆賣場見這1幕傻眼　真相曝光

▲▼ 家樂福賣場驚見「逆向特價」 網解密：懂算的搬整箱 。（圖／巨無霸海鮮肉圓游志豪提供）

記者翁伊森／嘉義報導

​嘉義在地以食材豪邁著稱的知名海鮮肉圓游姓店東，（26）日晚間結束忙碌的店務後前往家樂福賣場採買，不料在出口處赫然發現一張令人費解的促銷牌：可口可樂迷你罐系列標註特價「219」，而右下角原價竟寫著「127」。這幕「特價比原價貴」的奇觀，讓平時對食材成本極為敏感的老闆當場愣住，直呼：「這數學邏輯，比我的海鮮肉圓內餡還難猜！」

​以真材實料、內含豪華海鮮聞名的肉圓店老闆打趣表示：「做生意講求清清楚楚，這張標牌中間大大的 219 紅字，配上旁邊小小的原價 127，第一眼真的會以為標錯價，甚至懷疑通膨快到連標籤都跟不上漲幅。」

​然而，這張照片在他的臉書傳開後，立刻引來內行精算族的熱烈討論。經過現場拆解，這才發現標牌背後隱藏著「神級折扣」的真相，原來這並非漲價，而是讓人跌破眼鏡的超殺優惠。

​網友分析，這張標價牌玩的是「單位轉換」的視覺遊戲：

• ​原價 127 元： 實際上是指單盒（8 罐裝）的建議零售價。

• ​特價 219 元： 標籤下方的小字寫著「元/組」，而這一組則是三盒（共 24 罐）。

也讓​網友紛紛留言笑稱：「老闆快搬幾箱回店裡配肉圓！」、「這標牌是在篩選精算型顧客嗎？」甚至有人戲稱這是賣場在考驗嘉義人的眼力與智商。