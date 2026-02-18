全家挺經典！最強後援補給戰，應援周邊限量開搶！

▲全家便利商店準備好與所有球迷並肩作戰。（圖／全家提供，下同）

生活中心／綜合報導

WBC世界棒球經典賽即將火熱開打，全台球迷的棒球魂已經全面沸騰！身為WBC世界棒球經典賽的官方合作夥伴，全家便利商店早已化身為最強後援補給站，準備好與所有球迷並肩作戰。無論是在臉上畫起CT小圖案，還是穿上應援球衣，只要走進全家，就能感受到那股為台灣加油、全心挺經典的濃厚運動氛圍。

觀賽的緊張時刻，手跟嘴巴也不能停！桌上擺滿FamiCollection海鹽薯條與經典鹹甜爆米花，這類解饞舒壓的零食堪稱觀賽標配。當場上激戰正酣，大口喝下鹼性離子水緩解乾渴，或是趁著局間休息，迅速咬下三明治、熱狗與熱騰騰的夯番薯，就是最速配的球場補給。而當贏球驚呼、再見全壘打出現的狂熱瞬間，來杯酷繽沙降溫，搭配清爽的水果盒，更能補充營養準備再戰下一場。

除了美食補給，球迷們的收藏魂也將被點燃。全家推出了官方授權的「WBC經典賽限量金屬鑰匙圈」，採高質感拋光金屬材質，正面刻有WBC LOGO，背面則是榮耀的中華隊隊徽，雙面設計將榮耀一次擁有。另外還有極具創意的「WBC經典賽寶特瓶應援束口袋」，不僅能當作防潑水的隨身收納袋，放入寶特瓶後更秒變揮舞應援的加油神器，讓熱血隨時到位。

這波熱血行動將從2月23號開工日正式開跑，全店單筆滿299元就送限量金屬鑰匙圈或應援束口袋。因為數量有限，錯過不再，各位球迷朋友在比賽開打前，快到全家補貨一波，一起大聲喊出：「Team Taiwan！Number One！」，讓世界看見台灣的應援實力！