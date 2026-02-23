超商開工優惠一次看！7-11今起咖啡「買8送8」、全家「買1送1」

▲超商開工日優惠，7-11門市指定咖啡「買2送2」，APP「買8送8」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接今（23）日開工及開學，超商紛紛祭出咖啡、早餐優惠，7-ELEVEN除了推出特大濃萃美式、現萃茶純茶系列「買2送2」，開工日還有特選系列「買8送8」。全家推出咖啡分享壺「買1壺、送1壺」，還有實體門市咖啡「買1送1」。萊爾富也有飯糰、早餐優惠，大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵皆為「買1送1」。

★7-ELEVEN

●咖啡、茶飲門市「買2送2」

7-ELEVEN超夯的CITY系列祭出「Back To Office」優惠活動，即日起至2月24日，全台門市CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾、CITY TEA現萃茶純茶系列「買2送2」。

CITY CAFE則於即日起至2月26日，在門市推出特大濃萃美式「買2送2」、特大濃萃拿鐵「買2送1」，CITY PRIMA精品系列精選大杯美式、大杯馥芮白「買2送2」。

●開工日APP「買8送8」

線上APP「OPENPOINT行動隨時取」將於2月23日至2月28日，加碼推出CITY CAFE特選系列「買8送8」、組合價200元方案等，讓消費者不僅替自己打氣，也能轉贈親友共享開工活力。

●早餐組合優惠

開工、開學日也推出早餐優惠，人氣「超值組合」提供上百種變化組合，即日起至2月26日擴大早餐優惠品項，共有9款熱門早餐，搭配CITY CAFE中杯美式(冰/熱)、原味本舖麥仔茶享「超值價39元」，可搭配選擇包含：炭火燒肉御飯糰、櫸木燻雞御飯糰、御選肉鬆御飯糰、雙蔬鮪魚御飯糰、原賞藍莓乳酪三明治、統一麵包草莓夾心、新感覺花生夾心、蛋黃奶香麵包、多啦A夢小蛋糕等。

為便利民眾年後恢復規律飲食，7-11推薦「Simple Fit」蛋白質系列鮮食商品，像是為外食族設計不同類型的輕食便當「豆酥烤魚鮮蔬餐盒」、「香蒜雞胸鮮蔬餐」，還貼心在「凱薩雞肉沙拉」、「21Plus義式烤雞堅果沙拉」等商品包裝上以小圓標，標註每份餐點的蛋白質含量，還有微辣開胃的「椒麻烤魚溫野菜」、「石安牧場椒麻溫泉蛋」新品推薦。

●現蒸地瓜、馬鈴薯、玉米優惠

即日起至3月3日，現蒸及現烤地瓜、馬鈴薯、蒸玉米「任選第二件7折」；即日起至3月17日還有關東煮「四件88折優惠」。

★全家

●咖啡買1壺送1壺

咖啡買1杯送1杯不稀奇，全家首度推出「Let's Café 美好分享壺」280元，針對開工祭出「買一壺、送一壺」，還免運送到辦公室。

「Let's Café 美好分享壺」每組12杯，買1送1，共24小杯，等於一杯不到12元，有專屬保溫設計，適合開工拜拜、辦公室團體分享、多人會議，2月24日前會員結帳單筆滿149元更享免運。

只要使用全家APP選取「FamiNow外送自取」，再選擇「取貨/送貨店舖」，選擇商品「美好分享壺」，之後選擇商品優惠「同商品1送1(FamiNow限定)」，加入購物車，設定取貨時間，結帳即會自動帶入優惠。

●APP咖啡快閃優惠

2月23日開工當天，會員在APP「隨買跨店取」快閃一日優惠，包含：Let's Café大杯特濃經典美式「2杯65元」、大杯特濃經典拿鐵「2杯75元」、大杯單品美式「2杯110元」、大杯單品拿鐵「2杯120元」優惠。冰熱不限，每會員限購2組，兌換期限至3月31日。

●實體門市咖啡「買1送1」

線下購買咖啡也有好康優惠，2月23日會員於全台實體全家店舖，購買Let's Café大杯特濃美式、特大杯經典美式、大杯單品美式，同品項「買1送1」，冰熱不限，不可寄杯。

●世界地瓜日、保健品優惠

響應世界地瓜日，2月23日會員在APP隨買跨店取享有「夯番薯10入300元」，活動限量2萬組，每會員限購2組，兌換期限至5月31日。

APP同步推出保健食品優惠，「DHC速攻藍莓2日份」12入828元、「白蘭氏學進雞精」12入659元、「白蘭氏雞精(41ml)」20入779元優惠，每會員限購10組，兌換期限至5月31日。

●抽黃金、10萬股票



全家「馬力加強團」推出開工發財小確幸，2月23日至3月3日，會員於全台全家店舖，購買指定商品單筆滿200元，即可獲得1次抽獎機會（可累贈），有機會將10萬馬年造型黃金（2名）或10萬永豐金證券股票禮品卡（1名）帶回家。

此外，228連假也享限時好康優惠，2月27日至3月1日，凡於店內購買指定商品並使用全盈支付、iPASS MONEY、八大銀行信用卡，單筆消費滿288元，加贈8,888會員Fa點，單筆不累贈，點數可兌換5月31日。

★萊爾富

萊爾富2月23日至2月25日推出「開工來應援」限時3天優惠，主打咖啡、飯糰、熟食與零食，多項「買1送1」或「多件優惠」。像是Hi café大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，皆為「買1送1」（冰熱任選）。

主食部分，紐澳良雞腿三角飯糰2件55元，肉醬德腸義大利麵2件150元。保健品、泡麵、飲料方面，葡萄王靈芝王精華飲、農心爽口海鮮味烏龍麵都是「買1送1」。純萃喝咖啡任選3件75元；茶園香檸琥珀紅茶買2送1。

