伊朗不會與美國談判！　哈米尼心腹：川普為以色列犧牲美軍

▲伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani） 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

外傳伊朗透過中間人與美國進行接觸，要求恢復對話。不過伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）透過社群平台X發文表示，伊朗不會與美國談判。

CNN報導，拉里賈尼是伊朗最具權勢的人物之一，是已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的關鍵顧問，上述言論駁斥外界關於伊朗正透過中間人與美國接觸的傳聞。

拉里賈尼指出，美國總統川普用他的虛假希望把區域推入混亂局面，現在還擔心美軍會出現更多傷亡，「憑藉著他那些妄想的行徑，他已把自己親手打造的『美國優先』口號轉變為『以色列優先』，為了以色列對權力的追求而犧牲美國士兵」。

拉里賈尼還說，伊朗軍隊並未發起這場侵略。

比起戰爭 伊朗更怕投降

另據半島電視台，華府智庫昆西盡責經綸研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）副所長帕西（Trita Parsi）認為，美國與以色列在伊朗的戰略是盡可能殺害伊朗高層，直到有人願意接受投降，但這其實是個誤判。

帕西指出，川普認為把航空母艦部署到波斯灣就能嚇到伊朗人，迫使伊朗投降，但「這個神權政體對投降的恐懼，遠遠超過對戰爭的恐懼」，伊朗政府自認能在戰爭中倖存，但卻無法挺過投降，若要找到願意屈服的人，「基本上不僅需要清除一層又一層的領導層，更需要徹底摧毀整個國家」。

帕西說，川普政府並不知道這需要花費多少時間，甚至不知道這是否能達成，而伊朗在這段期間的策略是盡可能對美國、美軍、全球經濟、鄰國以及全球市場造成最大程度的傷害，好讓這一切的代價高昂到讓川普連試都不敢嘗試。