　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「山寨版見證者」狂炸伊朗！　美軍自殺無人機首度實戰

▲▼美軍代號「LUCAS」新型自殺式無人機。（圖／取自US Central Command）

▲美軍代號「LUCAS」新型自殺式無人機。（圖／取自US Central Command，下同）

記者張方瑀／綜合報導

美軍日前針對伊朗發動大規模空襲，除了動用傳統飛彈與戰機，更首度在實戰中投入代號為「LUCAS」的新型自殺式無人機。值得注意的是，這款無人機的外型與伊朗設計、俄羅斯廣泛使用的「見證者」（Shahed）無人機極為相似，美國中央司令部更直言，這是在展現「美國製造的報復」。

首度投入實戰　「蠍子打擊特遣隊」發動自殺式襲擊

根據《商業內幕》報導，美國中央司令部證實，旗下新成立的「蠍子打擊特遣隊」（Task Force Scorpion Strike）在針對伊朗的行動中，首度動用了「低成本無人戰鬥攻擊系統」（LUCAS），這款自殺式無人機外觀與伊朗設計的「見證者」幾乎如出一轍。

中央司令部在聲明中指出，這支專為操作自殺式無人機而設立的中隊，如今正利用這款仿照「見證者」設計的廉價無人機，向伊朗討回公道，並稱之為「美國製造的報復」。

性能解析：彈射起飛、長程盤旋的「遊蕩彈藥」

LUCAS無人機由美國工程公司SpektreWorks研發，具備高度的部署靈活性。根據美國海軍資訊，該機型可從彈射器、一般車輛或移動式地面站發射，並擁有火箭助推起飛能力，航程範圍相當廣泛。

▲▼美軍代號「LUCAS」新型自殺式無人機。（圖／取自US Central Command）

在分類上，LUCAS被歸類為「遊蕩彈藥」（loitering munition），能夠在目標區上空長時間盤旋偵查，一旦鎖定目標便會俯衝引爆。雖然其三角翼設計與伊朗及俄國的「天竺葵-2」（Geran-2）相似，但這也是此類武器常見的高效能設計。

「史詩憤怒」行動　美以聯手多管齊下

本次代號為「史詩怒火」（Epic Fury）的軍事行動，是由美軍與以色列戰機聯手執行。一名美國官員透露，除了LUCAS無人機外，美軍軍艦也發射了「戰斧巡弋飛彈」（Tomahawk），地面部隊則動用了「海馬斯」（HIMARS）高機動性多管火箭系統。

川普政府目前正全力提升這類低成本無人系統的產量，目標是為了在軍備競賽中跟上俄羅斯與中國的腳步。

伊朗飛彈反擊　美軍愛國者、薩德成功攔截

面對空襲，伊朗隨即向中東地區的美軍基地發起反擊，發射大量飛彈攻擊位於卡達、巴林、科威特及阿拉伯聯合大公國的基地。

美軍官員指出，部隊已動用「愛國者」飛彈（Patriot）、「薩德」防空系統（THAAD）以及艦載「標準飛彈」進行攔截，並成功防禦了數百次攻擊。此外，卡達與英國也證實參與了此次的防禦行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2000億遺產全交郭碧婷！　向華強曝「2兒子反應」
美以狂炸！醫護急抱新生兒　伊朗官員：兩伊戰爭都沒這麼慘
球迷炸鍋後放寬了！ 　WBC限制大改
美高度戒備！　2組織恐在美發動攻擊
快訊／國光女神LALA認了「遭對方背叛踐踏」
伊朗「不會與美國談判」！　哈米尼心腹嗆：川普為以色列犧牲美軍
伊朗領袖遭擊斃「人民卻狂歡」　一次看懂殘酷始末

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈米尼接班人全被炸死！川普洩「伊朗暗殺計畫」：我們搶先一步

中東戰火多國撤離！日派專車撤往約旦　泰國包機撤僑

僅約1/4美國人「支持轟炸伊朗」！川普支持度又下滑

伊朗不會與美國談判！　哈米尼心腹：川普為以色列犧牲美軍

反轉！伊朗前總統內賈德「沒死」　顧問證實：距遭轟地點100m

睡一半突然摔下床　護理女驚醒「倒數9分鐘買彩券」中400萬頭獎

美高度戒備！2組織恐在美國發動攻擊　FBI前助理局長示警

「山寨版見證者」狂炸伊朗！　美軍自殺無人機首度實戰

直擊杜拜砲火！網美驚恐淚訴「這句話」卻被罵爆：太自私

男失蹤10天「活埋泥漿」只剩一顆頭　消防狂挖3小時緊急救援

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

汐止皇兒小舖火警

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

哈米尼接班人全被炸死！川普洩「伊朗暗殺計畫」：我們搶先一步

中東戰火多國撤離！日派專車撤往約旦　泰國包機撤僑

僅約1/4美國人「支持轟炸伊朗」！川普支持度又下滑

伊朗不會與美國談判！　哈米尼心腹：川普為以色列犧牲美軍

反轉！伊朗前總統內賈德「沒死」　顧問證實：距遭轟地點100m

睡一半突然摔下床　護理女驚醒「倒數9分鐘買彩券」中400萬頭獎

美高度戒備！2組織恐在美國發動攻擊　FBI前助理局長示警

「山寨版見證者」狂炸伊朗！　美軍自殺無人機首度實戰

直擊杜拜砲火！網美驚恐淚訴「這句話」卻被罵爆：太自私

男失蹤10天「活埋泥漿」只剩一顆頭　消防狂挖3小時緊急救援

經典賽C組宣傳照曝光　張育成、費仔領銜中華隊4人

桃園2車碰撞失控...路邊17汽機車被橫掃！現場慘照曝光

金倒永5局追平轟！　WBC熱身賽阪神3比3與韓國握手言和

哈米尼接班人全被炸死！川普洩「伊朗暗殺計畫」：我們搶先一步

王齊麟IG搭訕陳詩媛！相戀內幕全公開　「輸球脆弱成轉捩」真誠告白超催淚

台灣之光！林芯儀首戰國際健美賽　超狂成績曝光

中東戰火多國撤離！日派專車撤往約旦　泰國包機撤僑

杜拜遇戰火！台女被迫滯留「1餐噴8千」　見旅平險不賠崩潰

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因：一點都不爽

台股收跌319點守住3萬5　台積電跌20元至1975

【暖心守護】走失童哭累枕陌生大腿熟睡　暖心阿嬤撐傘守護網淚目

國際熱門新聞

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

伊朗護衛艦遭擊沉！美：放下武器棄船

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

伊朗稱向美航母射彈　美軍嗆：根本沒中

說服川普下令空襲伊朗　背後2大推手

伊朗放話「刺穿美國心臟」　阿曼近海油輪遭襲

伊朗：美軍死傷已破560人　6名CIA高官亡

油輪試圖通過荷莫茲海峽　被伊朗擊沉

哈米尼死了！女主播嗨到飆髒話

斬首哈米尼挨批　美駐聯合國大使爆：伊朗想暗殺川普

以色列、黎巴嫩真主黨深夜互轟

更多熱門

相關新聞

傳軍購條例明定懲罰條款　藍委：本周五前提出版本

傳軍購條例明定懲罰條款　藍委：本周五前提出版本

國民黨本周將推出黨版軍購特別條例草案，在「支持正確軍購、反對爭議商購」原則下，預算規模為「新台幣3500億元加Ｎ」，更訂定美方延遲交貨罰則。對此，藍委洪孟楷今（2日）受訪表示，黨團除希望捍衛國防應把錢花在刀口上，武器也應如期、如實到貨，本週五前一定會提出版本。至於是否有延遲交貨罰則？洪孟楷說到時候一定會和大家報告。

傳藍推「3500億＋N」軍購版本　鍾佳濱批：國防不是菜市場喊價

傳藍推「3500億＋N」軍購版本　鍾佳濱批：國防不是菜市場喊價

一下機就聽到爆炸聲　台灣客滯留杜拜讚1事

一下機就聽到爆炸聲　台灣客滯留杜拜讚1事

男失蹤10天被發現「活埋泥漿」 挖3小時救援

男失蹤10天被發現「活埋泥漿」 挖3小時救援

伊朗能穩住局面給予美國反擊？　邱毅：我是比較悲觀的

伊朗能穩住局面給予美國反擊？　邱毅：我是比較悲觀的

關鍵字：

伊朗軍武國際軍武美國北美要聞川普以色列無人機自殺式無人機

讀者迴響

熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

快訊／8級強風要來了　全台下3天

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

伊朗護衛艦遭擊沉！美：放下武器棄船

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面