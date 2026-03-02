「山寨版見證者」狂炸伊朗！　美軍自殺無人機首度實戰

▲美軍代號「LUCAS」新型自殺式無人機。（圖／取自US Central Command，下同）



記者張方瑀／綜合報導

美軍日前針對伊朗發動大規模空襲，除了動用傳統飛彈與戰機，更首度在實戰中投入代號為「LUCAS」的新型自殺式無人機。值得注意的是，這款無人機的外型與伊朗設計、俄羅斯廣泛使用的「見證者」（Shahed）無人機極為相似，美國中央司令部更直言，這是在展現「美國製造的報復」。

首度投入實戰 「蠍子打擊特遣隊」發動自殺式襲擊

根據《商業內幕》報導，美國中央司令部證實，旗下新成立的「蠍子打擊特遣隊」（Task Force Scorpion Strike）在針對伊朗的行動中，首度動用了「低成本無人戰鬥攻擊系統」（LUCAS），這款自殺式無人機外觀與伊朗設計的「見證者」幾乎如出一轍。

中央司令部在聲明中指出，這支專為操作自殺式無人機而設立的中隊，如今正利用這款仿照「見證者」設計的廉價無人機，向伊朗討回公道，並稱之為「美國製造的報復」。

性能解析：彈射起飛、長程盤旋的「遊蕩彈藥」

LUCAS無人機由美國工程公司SpektreWorks研發，具備高度的部署靈活性。根據美國海軍資訊，該機型可從彈射器、一般車輛或移動式地面站發射，並擁有火箭助推起飛能力，航程範圍相當廣泛。

在分類上，LUCAS被歸類為「遊蕩彈藥」（loitering munition），能夠在目標區上空長時間盤旋偵查，一旦鎖定目標便會俯衝引爆。雖然其三角翼設計與伊朗及俄國的「天竺葵-2」（Geran-2）相似，但這也是此類武器常見的高效能設計。

「史詩憤怒」行動 美以聯手多管齊下

本次代號為「史詩怒火」（Epic Fury）的軍事行動，是由美軍與以色列戰機聯手執行。一名美國官員透露，除了LUCAS無人機外，美軍軍艦也發射了「戰斧巡弋飛彈」（Tomahawk），地面部隊則動用了「海馬斯」（HIMARS）高機動性多管火箭系統。

川普政府目前正全力提升這類低成本無人系統的產量，目標是為了在軍備競賽中跟上俄羅斯與中國的腳步。

伊朗飛彈反擊 美軍愛國者、薩德成功攔截

面對空襲，伊朗隨即向中東地區的美軍基地發起反擊，發射大量飛彈攻擊位於卡達、巴林、科威特及阿拉伯聯合大公國的基地。

美軍官員指出，部隊已動用「愛國者」飛彈（Patriot）、「薩德」防空系統（THAAD）以及艦載「標準飛彈」進行攔截，並成功防禦了數百次攻擊。此外，卡達與英國也證實參與了此次的防禦行動。