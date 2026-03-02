　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國撤僑納台胞證　綠委示警：關西機場事件已操作過

▲▼立法院新會期，立委沈伯洋簽到。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國、以色列聯軍對伊朗發動攻擊，區域情勢急遽升溫，中國駐以色列使館1日凌晨發布撤離通知，持中國護照、台胞證者都可登記。綠委沈伯洋今（2日）示警，在關西機場事件中國已經操作過，這並非口水戰，而是中國法律戰，目的是希望把台灣人放在中國之下。綠委鍾佳濱則酸，「厲害了我的國」，中國都自顧不暇了，還有辦法協助台灣同胞？台灣人不會上當。

針對中國駐以色列使館撤離通知包含台胞證，外交部昨嚴正重申，我政府已同步展開國際護僑行動，外交部及相關館處將致力提供國人必要且即時的協助、積極協助國人確保人身安全，我國領事保護權不應成為政治操弄工具。外交部也提醒國人，在中東目前複雜局勢中尋求中國協助的風險。

民進黨立委陳冠廷表示，在中東情勢持續升溫之際，國人安全當然是第一優先，領事保護不應成為政治操作的工具，更不應在戰火陰影下被用來模糊台灣的國家地位。撤僑屬於高度敏感的主權行為。中共卻在危機時刻以「台胞證」作為條件，等於將人道協助與政治前提綁在一起，試圖在國際場域中壓縮台灣的主體空間，藉機矮化台灣的國格。這樣的安排，本質上就是在動盪中進行政治算計。

陳冠廷也直言，中國在中東局勢緊張之際，連自身國人的撤離與安全安排都尚未完全處理妥善，卻急於對台灣國人釋出帶有政治前提的訊息，顯見其優先考量並非單純的人道救援，而是藉此強化對台灣的政治敘事。

▲▼民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

▲民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

陳冠廷強調，外交部已明確說明，國人若有任何安全疑慮或撤離需求，應直接聯繫我國駐外館處。台灣有能力，也有責任保護自己的人民。若以「台胞證」登記撤離，不只是行政程序問題，更涉及身分認定與資料掌握的長期風險。在當前複雜的國際局勢下，一旦個人資料與國籍認定被政治化，未來可能衍生的法律與外交影響，都必須審慎評估。

陳冠廷表示，他理解海外國人在衝突升溫下的焦慮與不安，人在危急時刻尋求協助是人之常情，政府更應提供明確且可信賴的管道與支持。台灣會承擔起保護國人的責任，也會在國際合作框架下確保撤離機制順暢運作。

▲▼民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

民進黨立委鍾佳濱則酸，「厲害了我的國」一向是中國大內宣，不要忘記前幾年的「關西機場事件」，就是個子虛烏有的認知戰，放出假訊息，讓當時被風雪所困、無法歸國的台灣同胞，以為要透過中國使館才能順利返國。事實上大家很清楚知道，目前中國自顧不暇，哪有能力兼顧台灣人？更何況目前伊朗境內對中國人印象可想而知，相信聰明的台灣人民絕對不會想去當中國大使館的中國人。

民進黨立委沈伯洋也說，每次在災難發生時，中國都會宣稱台灣人也是中國人，所以中國有提供什麼方案，台灣也可以做使用，藉機吃台灣豆腐，對這種操作要特別小心。

至於國民黨立委賴士葆批評中國撤僑事件淪為口水戰，沈伯洋則認為，這不是口水戰，是中國最著名的法律戰，對於有任何可以觸動事件的契機，中國就會遂行「法律框架」，本來的法律框架不及於台灣，中國認為這個特定的事件就可以及於台灣。

沈伯洋也強調，中國從頭到尾利用這些國際事件目的明確，明明我國外交部就可協助台灣人，但中國人就是說「沒有問題，就是我們中國就來」，目的就是希望能夠把台灣人放在中國之下，把台灣當作中國一部分，「你在任何一次失守了，綜合起來，到最後就會造成鋪天蓋地的國安系統的破壞」。

 
02/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

以色列伊朗中東衝突外交部台灣中國撤僑關西機場鍾佳濱沈伯洋陳冠廷

