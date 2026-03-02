中國撤僑納台胞證　綠委示警：關西機場事件已操作過

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國、以色列聯軍對伊朗發動攻擊，區域情勢急遽升溫，中國駐以色列使館1日凌晨發布撤離通知，持中國護照、台胞證者都可登記。綠委沈伯洋今（2日）示警，在關西機場事件中國已經操作過，這並非口水戰，而是中國法律戰，目的是希望把台灣人放在中國之下。綠委鍾佳濱則酸，「厲害了我的國」，中國都自顧不暇了，還有辦法協助台灣同胞？台灣人不會上當。

針對中國駐以色列使館撤離通知包含台胞證，外交部昨嚴正重申，我政府已同步展開國際護僑行動，外交部及相關館處將致力提供國人必要且即時的協助、積極協助國人確保人身安全，我國領事保護權不應成為政治操弄工具。外交部也提醒國人，在中東目前複雜局勢中尋求中國協助的風險。

民進黨立委陳冠廷表示，在中東情勢持續升溫之際，國人安全當然是第一優先，領事保護不應成為政治操作的工具，更不應在戰火陰影下被用來模糊台灣的國家地位。撤僑屬於高度敏感的主權行為。中共卻在危機時刻以「台胞證」作為條件，等於將人道協助與政治前提綁在一起，試圖在國際場域中壓縮台灣的主體空間，藉機矮化台灣的國格。這樣的安排，本質上就是在動盪中進行政治算計。

陳冠廷也直言，中國在中東局勢緊張之際，連自身國人的撤離與安全安排都尚未完全處理妥善，卻急於對台灣國人釋出帶有政治前提的訊息，顯見其優先考量並非單純的人道救援，而是藉此強化對台灣的政治敘事。

▲民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

陳冠廷強調，外交部已明確說明，國人若有任何安全疑慮或撤離需求，應直接聯繫我國駐外館處。台灣有能力，也有責任保護自己的人民。若以「台胞證」登記撤離，不只是行政程序問題，更涉及身分認定與資料掌握的長期風險。在當前複雜的國際局勢下，一旦個人資料與國籍認定被政治化，未來可能衍生的法律與外交影響，都必須審慎評估。

陳冠廷表示，他理解海外國人在衝突升溫下的焦慮與不安，人在危急時刻尋求協助是人之常情，政府更應提供明確且可信賴的管道與支持。台灣會承擔起保護國人的責任，也會在國際合作框架下確保撤離機制順暢運作。

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

民進黨立委鍾佳濱則酸，「厲害了我的國」一向是中國大內宣，不要忘記前幾年的「關西機場事件」，就是個子虛烏有的認知戰，放出假訊息，讓當時被風雪所困、無法歸國的台灣同胞，以為要透過中國使館才能順利返國。事實上大家很清楚知道，目前中國自顧不暇，哪有能力兼顧台灣人？更何況目前伊朗境內對中國人印象可想而知，相信聰明的台灣人民絕對不會想去當中國大使館的中國人。

民進黨立委沈伯洋也說，每次在災難發生時，中國都會宣稱台灣人也是中國人，所以中國有提供什麼方案，台灣也可以做使用，藉機吃台灣豆腐，對這種操作要特別小心。

至於國民黨立委賴士葆批評中國撤僑事件淪為口水戰，沈伯洋則認為，這不是口水戰，是中國最著名的法律戰，對於有任何可以觸動事件的契機，中國就會遂行「法律框架」，本來的法律框架不及於台灣，中國認為這個特定的事件就可以及於台灣。

沈伯洋也強調，中國從頭到尾利用這些國際事件目的明確，明明我國外交部就可協助台灣人，但中國人就是說「沒有問題，就是我們中國就來」，目的就是希望能夠把台灣人放在中國之下，把台灣當作中國一部分，「你在任何一次失守了，綜合起來，到最後就會造成鋪天蓋地的國安系統的破壞」。