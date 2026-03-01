杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋　

BREAKING: An Iranian attack hit #Fairmont Hotel in #Dubai’s Palm Jumeirah damaging a high-visibility civilian infrastructure in a global financial & tourism hub#IRGC is widening the conflict & civilian harm, as its losses mount, to raise costs, apply pressure & coerce https://t.co/IJsc7itQn8 pic.twitter.com/OrBVt1h2hB — Ibrahim Jalal | إبراهيم جلال (@IbrahimJalalYE) February 28, 2026

記者張靖榕／綜合報導

美國與以色列對伊朗展開軍事行動後，伊朗隨即發動報復攻擊，中東局勢升溫。阿拉伯聯合大公國（UAE）1日證實遭到伊朗彈道飛彈襲擊，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲；阿布達比一處住宅區遭飛彈殘骸波及，造成1名巴基斯坦人士死亡。

▲杜拜五星飯店遭襲釀大火 。（圖／翻攝Ｘ）



阿聯酋遭伊朗空襲

阿聯酋國防部表示，伊朗發動「公然的彈道飛彈攻擊」，但防空系統「高度有效」攔截多枚來襲飛彈。儘管如此，仍有殘骸墜落地面，釀成人員傷亡。國防部強調，已全面做好準備應對任何威脅，並將採取一切必要措施，維護國家安全與穩定。

杜拜上空傳出3次爆炸巨響

杜拜市區一度響起空襲警報，民眾奔跑尋找掩護的畫面在社群平台流傳。目擊者向路透社表示，城市上空至少傳出3次巨大爆炸聲。

五星飯店遭殃

在飛彈攻擊期間，有飛彈碎片墜落至朱美拉棕櫚島，導致五星級費爾蒙棕櫚飯店（Fairmont The Palm）發生爆炸並引發火勢，至少4人受傷送醫。影片顯示，火焰蔓延至飯店多個樓層，濃煙直竄天際；有目擊者表示，疑似爆炸發生時「窗戶都在震動」。

Iranian Drone Strikes Dubai's Palm Jumeirah Near Fairmont Hotel, Four Injured



An Iranian Shahed-136 drone hit a building on Palm Jumeirah in Dubai on February 28. Video shows a fireball erupting near the Fairmont The Palm hotel at dusk. Four people were injured. Emergency teams… pic.twitter.com/3X2MvdOxWg — TWT UNLEASHED (@TWT_UNLEASHED) February 28, 2026

BREAKING VIDEO: Man Captures Terrifying Moment Iranian Suicide Drone Strikes Hotel Near His Dubai Apartment — "We Were Seconds Away!" pic.twitter.com/0lmoS7OzKc — The Yoruba Times (@TheYorubaTimes) February 28, 2026

費爾蒙棕櫚飯店位於棕櫚島朱美拉地區，擁有私人海灘、游泳池與水療設施等。此次襲擊為美以對伊軍事行動後，阿聯酋境內已知的首起死亡案例。