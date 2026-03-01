　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

斬首哈米尼下一步？　川普坦言已有「理想接班人選」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）被證實在美以聯合空襲行動中身亡，他的4名親屬也在這場攻擊中喪命。美國總統川普受訪時坦言，他內心確實有理想接班人選，但不願透露細節。

宣布哈米尼已死　認有理想接班人

CNN報導，川普2月28日接受CBS電話訪問時，被問及是否知道現在伊朗由誰掌權。他表示，「我很清楚是誰，但我不能告訴你。」

被追問是否有理想的伊朗領導人選時，川普回應，「是的，我是這麼認為的，有幾位不錯的候選人。」但他並未具體透露人選身分。

川普稍早在真相社群發文表示，「哈米尼是史上最邪惡的人之一，現在已經死了。」他強調，這不僅是為伊朗人民的正義伸張，也為所有受害的美國人及全球各國人民帶來公道。

川普透露，美以密切合作，運用情報網及高度精密的追蹤系統，讓哈米尼及其他領導人無處可逃，「這是伊朗人民奪回國家的最佳機會」，而且很多軍人、警察、革命衛隊成員都不願再戰，正在向美國尋求豁免，「正如我昨晚所說的，『現在他們能夠取得豁免，之後他們只能面臨死亡！』」

川普強調伊朗在一天內遭受嚴重破壞，呼籲伊朗警察及革命衛隊與人民共同努力，「讓這個國家回歸它應有的光榮」，但也放話，「猛烈且精準的轟炸行動將持續整週或更久，直到達成『中東乃至全世界和平』的目標為止。」

▼衛星照片顯示，哈米尼所在的建築群被炸成廢墟。（圖／路透）

▲▼衛生圖片顯示伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）所在的建築群被炸成廢墟。（圖／路透）

哈米尼親屬喪命　納坦雅胡喊話

以色列總理納坦雅胡2月28日也發表視訊聲明證實，以軍摧毀了哈米尼的據點，「有許多跡象顯示這名暴君已不在人世」，其政權多名高官、革命衛隊指揮官、核武計畫重要人物也被殲滅，並強調還會繼續行動，在未來數日持續打擊數千個恐怖主義政權目標。

《路透社》則引述伊朗官媒報導，哈米尼的女兒、孫子、媳婦及女婿都在美以聯合打擊中喪生。

最新統計　上百人傷亡

根據美國人權組織HRANA統計，這一波空襲已造成至少133名平民死亡、200人受傷，另有8名軍事人員喪生。該組織警告，實際傷亡人數恐怕更高。伊朗官媒則引述紅新月會（Iranian Red Crescent）數據指出，伊朗全國24省共有201人死亡、747人受傷。

02/26 全台詐欺最新數據

