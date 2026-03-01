哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）被證實已經身亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

以色列與美國2月28日聯手對伊朗展開軍事打擊，而川普更在最新貼文中證實伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已經身亡，不過伊朗官方至今尚未發布正式聲明，消息仍待進一步核實。若屬實，這位統治伊朗長達32年的最高領袖殞落，勢必對中東局勢造成巨大衝擊。

強硬路線貫穿政治生涯 長期對抗美以

美國智庫保衛民主基金會（FDD）伊朗項目資深主任塔萊布魯姆（Behnam Ben Taleblu）指出，哈米尼是當代中東在位時間最長的強人領袖之一，其統治核心並非冒險賭博，而是以高度意識形態為基礎，透過策略性進退鞏固權力。他的政治理念深受反美與反以色列立場影響，早年即參與反對巴勒維王朝的政治運動。

1939年出生於德黑蘭東北方宗教重鎮馬什哈德的哈米尼，是1979年伊斯蘭革命的重要人物之一，並與革命領袖魯霍拉·何梅尼關係密切。哈米尼曾於1981年至1989年間擔任總統，並在何梅尼逝世後接任最高領袖，逐步建立以宗教權威為核心的政治體制。

鐵腕統治屢遭批評 多次鎮壓國內抗議

哈米尼執政數十年期間，持續強化對軍事與安全機構的掌控，並多次對國內示威與異議人士採取強硬鎮壓。伊朗政治評論媒體《外交辦公桌》總編輯達夫塔里（Lisa Daftari）指出，哈米尼政權以嚴厲社會控制與處決異議人士聞名，對內外均採高壓路線，無論是對內還是對外，都採取無情的殘暴與鎮壓。

2009年，哈米尼支持時任總統馬哈茂德·艾馬迪內賈德在爭議選舉中連任，引爆全國大規模抗議；2022年，22歲女子瑪莎·阿米尼因頭巾事件遭拘留後死亡，再度引發大規模示威，最終仍遭安全部隊鎮壓。

2025年12月下旬，伊朗因通貨膨脹等各種原因展開大規模示威，但再度遭伊朗政府血腥鎮壓。根據伊朗國際組織一項調查顯示，光是2026年1月8日至9日的2天內就可能有多達3萬人喪生。

人權組織國際特赦組織指出，伊朗2025年處決人數超過1000人，創下至少15年新高；聯合國報告則稱，2024年處決人數亦達975人。

▲伊朗當局原本聲稱哈米尼以安全撤離德黑蘭，如今卻被證實已經死亡。（圖／伊朗最高領袖辦公室）



建立代理人軍事網絡 擴張區域影響力

在區域戰略方面，哈米尼長期透過資助武裝組織擴大伊朗影響力，包括黎巴嫩的真主黨、葉門胡塞武裝及伊拉克民兵組織等，並與敘利亞總統巴沙爾·阿薩德政權保持密切合作。

然而，自2023年以哈開戰以來，在以色列持續軍事打擊下，哈米尼的親信與敘利亞巴沙爾政權垮台，伊朗的代理人網絡與多名安全高層遭重創，大大削弱了哈米尼長期建立的區域戰略布局。

「最高領袖體制」恐仍延續 政權未必動搖

研究伊朗政治的反核武伊朗聯合組織（UANI）報告指出，哈米尼透過「Bayt」（ 最高領袖辦公室）建立一套滲透軍事、宗教與經濟體系的權力架構。報告作者阿拉比（Kasra Aarabi）分析，即使最高領袖個人出現變動，制度本身仍可能繼續運作。

專家普遍認為，若哈米尼身亡消息獲得證實，將成為以伊衝突的重要轉折點，但伊朗權力結構高度制度化，即使哈米尼被除掉，Bayt做為一個機構也能履行最高領袖的職責，伊朗短期內未必立即出現政權崩潰，後續仍需觀察接班安排與軍事動向。