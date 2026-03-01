　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「無聊的投資」才有機會致富！專家：殺進殺出會「有趣的賠錢」

▲▼股票,投資,理財,ETF,基金。（圖／視覺中國CFP）

▲投資股票喜歡「殺進殺出」，賠錢機率更高。（圖／視覺中國CFP）

【引言】：有些人買股票喜歡整天看盤、殺進殺出，雖然刺激，還有種「有在做事」的錯覺，但這樣做，「虧錢」的機率反而增加。相反地，選定股票後就按兵不動，持續穩定買進的人，雖然看起來「無聊」，卻是最可能穩定致富的方法。心理學博士蔡宇哲、企業財務顧問郝旭烈跨界對談，結合心理洞察與財務管理，深入探討金錢觀、理財觀、投資觀的底層邏輯。

文／蔡宇哲、郝旭烈
摘自／天下文化《財富自由心理學：療癒金錢焦慮，修練致富心態

投資這條路最困難的修行，往往不是「做了什麼」，而是「不做什麼」。真正的致富之道，是學會與無聊共處，將注意力放回自己身上，奪回人生的掌控權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

●為什麼我們無法「不做什麼」 ？

郝哥：周冠男教授在《長期買進》這本書裡提過一句話，他說：「你是想要無聊的賺錢，還是有趣的賠錢？」這句話乍聽之下很好笑，其實非常深刻。

你想想看，整天看盤、殺進殺出、追熱門股，這些行為確實很刺激，讓人有成就感和參與感，感覺自己有在做事。但結果呢？大多數這麼做的人都虧錢了。

相反的，那些選對股票後就按兵不動的人，看起來無聊到不行，甚至忘記自己有這筆投資，反而默默累積財富。

另外摩根．豪瑟在《致富心態》裡提到一個真實案例，我之前也講過。一位在加油站工作一輩子的老人，過世時遺產高達800多萬美元。他是怎麼辦到的？答案是，他買的股票從來不賣，一直持有到最後。這樣的操作看起來「什麼都沒做」，但正是這種「不做什麼」的智慧，帶來了巨大的財富成果。

這不是靠運氣，而是知道自己什麼時候該做，什麼時候不做，這其實就是慢富跟快富最大的分野。快富講求的是即時行動、抓住機會；但慢富更重視的是辨識值得長期持有的資產，然後放手讓時間幫你累積價值。做出對的決定之後，就不需要有其他動作。

這也是我們人性上的矛盾。我們通常覺得沒做事就好像沒在努力，心裡會不安，反而喜歡那種殺進殺出的刺激感，有掌控和行動的感覺，但結果常常虧錢。你知道嗎？巴菲特跟查理．蒙格都說過，他們操作股票的頻率非常低。他們說：「如果一家公司基本面很好，我們為什麼要動？ 」

他們不是不做事，而是做對一件事之後，就選擇不去干擾。好的公司會穩定成長、持續發股利，只要時間夠長，就會自己漲。

另一位傳奇投資人彼得．林區，年輕時也很愛追高殺低，但他後來發現，那些來回操作多年的股票中，真正帶來回報的，其實就是那幾檔早就該長抱不放的好公司。他的策略從此改變，轉向挑選好股票，並長期持有。

你可能會問：「 道理這麼簡單，為什麼很多人做不到？ 」因為太無聊了！

ETF買了就放著，沒事做，一點成就感都沒有。但你想想看，如果你知道這些股票長期一定會漲，為什麼還要去煩惱哪天買進、哪天賣出？

如果你的投資策略，是根據生產力與產業趨勢所組成的大盤，那就讓它自己慢慢漲，不是更好嗎？最後再問一次：「你是想要無聊的賺錢，還是有趣的賠錢？ 」答案早就在你心裡了。

宇哲：郝哥講的這件事，完全就是前面提到的研究。結論是：股市頻繁交易反而賺得比較少。深入一點來看，為什麼多數人喜歡殺進殺出呢？

這讓我馬上聯想到幾個心理學的效應。第一個心理效應是「正向回饋」，也就是賺錢的快感，類似心理學講的行為增強原理。想想看，如果我買了一支股票，兩天內就漲了，我會不會覺得很爽？那種感覺就像老鼠按壓把手，壓一下食物就掉出來。我做了一個動作，得到了獎賞，大腦就會被訓練去追求這個行為，所以下一次我會更積極想做一樣的事，再去買、再去賺。

但相反的，當股票跌的時候，就進入第二個心理效應「 損失厭惡」。人類對於損失的敏感度，其實是獲利的兩倍以上。當你看到自己帳面出現虧損的時候，那種心理上的痛感是很強烈的。我們很自然想要快點止痛，於是就衝動的把股票賣掉，不是因為策略考量，而是因為受不了數字在眼前掉下去的感覺。

所以你看，一方面我們很想賺錢，會被快錢刺激；另一方面我們又很害怕損失，看到虧損就忍不住想排除。這兩股力量加在一起，就會變成殺進殺出，最終的結果，往往是什麼都沒賺到。

▲害怕賠錢而「做很多動作」的人，更可能賠錢。（圖／視覺中國CFP／示意圖）

第三個心理效應最為關鍵，叫做「 匱乏心態」。當你一直在想「要快點有錢」、「 現在很需要錢」、「 不能等太久」，這種焦慮感其實是來自內在的不安全感。匱乏心態會影響大腦運作，讓我們看事情變得很短視，只盯著眼前的獲利，無法從長期、大局來做決策。

而且，處於匱乏思維時，我們的資訊判斷能力會下降。假設有一位所謂的「股票老師」在你非常想賺錢的狀況下，告訴你某支股票看漲，你就會很容易跟單，沒有仔細查證對方說的是真是假。這時候你並沒有理性分析，而是在投注希望。你希望他是對的，因為你真的太需要快點翻身了！

但如果是想穩定累積財富，選擇「慢富」這條路，培養長期觀和紀律，學會與人性對抗，才是最踏實的做法。

我們天生就渴望快樂、害怕痛苦，也容易陷入匱乏焦慮，想成為一個理性的投資者，就要能夠在這些衝動出現時，有能力抑制下來。這不是靠意志力，而是靠理解背後的心理運作，來重新設計我們的行為。

▲▼天下文化《財富自由心理學：療癒金錢焦慮，修練致富心態》，作者蔡宇哲、郝旭烈。（圖／天下文化）

★本文摘自天下文化《財富自由心理學：療癒金錢焦慮，修練致富心態》，作者蔡宇哲、郝旭烈，蔡宇哲為「哇賽心理學」創辦人兼總編輯。郝旭烈為Podcast「郝聲音」節目主持人，台灣科技業與金融業出身的講師與斜槓作家。財務專家與心理學博士，帶讀者重塑金錢三觀，打造安心自在的富足人生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
逃伊朗戰火！　瘋傳「一張機票2540萬」
王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警取締53件違規
快訊／杜拜五星飯店遭擊中
中東戰火升溫！7國關領空　多家航空停飛一次看
為什麼要打伊朗？　川普曝真正目的

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

馬頭魚成老饕逸品「進港就被搶購」　農業部曝挑選「3大關鍵」

境外新生註冊破2.4萬「6年狂增81%」　這3所私立大學最多

春雨來了！　4天下最大

春雷將響！　鋒面掃全台

「無聊的投資」才有機會致富！專家：殺進殺出會「有趣的賠錢」

明「全台下3天」　雨最大地區曝

「1年闖紅燈3次」強制回訓！3月新制整理　北市「育兒減工時」開跑

收假日「國道11路段」易塞　國5可能龜速11小時

快訊／23:49宜蘭近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／23：49發生地震！台北感受搖晃

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

馬頭魚成老饕逸品「進港就被搶購」　農業部曝挑選「3大關鍵」

境外新生註冊破2.4萬「6年狂增81%」　這3所私立大學最多

春雨來了！　4天下最大

春雷將響！　鋒面掃全台

「無聊的投資」才有機會致富！專家：殺進殺出會「有趣的賠錢」

明「全台下3天」　雨最大地區曝

「1年闖紅燈3次」強制回訓！3月新制整理　北市「育兒減工時」開跑

收假日「國道11路段」易塞　國5可能龜速11小時

快訊／23:49宜蘭近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／23：49發生地震！台北感受搖晃

女遺失「AirPods Pro」一招找回　車主：算妳幸運

2026日本必買推薦！瀏海神器2.0版可上飛機　睡眠暖爐襪Threads網友激推

1張機票能買1套房？　逃伊朗戰火飛上海瘋傳「機票要價2540萬」

馬頭魚成老饕逸品「進港就被搶購」　農業部曝挑選「3大關鍵」

3月1日星座運勢／魔羯搞創意收入廣　水瓶靠創意賺錢

《MISHA》宣傳驚見「低頭巨兇」　大叔成絕世美女引眾開發讚嘆

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋　

比亞迪「電動休旅車Atto 3 EVO」改款登場！導入800V架構全面翻新

境外新生註冊破2.4萬「6年狂增81%」　這3所私立大學最多

春雨來了！　4天下最大

【我只是老還沒糊塗餒】讓阿公「遛狗」卻被嫌棄回懟

生活熱門新聞

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

快訊／23:49宜蘭近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／23：49發生地震！台北感受搖晃

快訊／今彩539一次開出5注頭獎！

元宵節水氣最猛「全台有雨」　高山可望追雪

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

明「全台下3天」　雨最大地區曝

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

日本逛一半！2台人「日幣換算台幣」算法驚呆

春雨來了！　4天下最大

春雷將響！　鋒面掃全台

約吃飯提早抵達「突傳來1訊息」惹火友人！網吵翻

更多熱門

相關新聞

做不到4件事　遲早感情會出問題

做不到4件事　遲早感情會出問題

在感情裡，你是否曾懷疑自己是不是遇對了人？又或者曾經羨慕過那些感覺「很穩定」的情侶，心想他們到底做對了什麼？美國臨床心理學家凱西・尼克森博士（Dr. Kathy Nickerson）憑藉22年的專業經驗，整理出四個「健康感情」的關鍵特徵，幫助我們檢視自己的關係是否真的穩固。

別被「特價」騙！3個省錢小秘訣

別被「特價」騙！3個省錢小秘訣

台灣比日韓有錢？澳YTR分析「愛投資、買房」

台灣比日韓有錢？澳YTR分析「愛投資、買房」

台積電股價上漲「有什麼好開心」　網搖頭

台積電股價上漲「有什麼好開心」　網搖頭

多頭總司令跨界投資演藝事業

多頭總司令跨界投資演藝事業

關鍵字：

理財蔡宇哲郝旭烈股票財富自由財務自由心理學天下文化

讀者迴響

熱門新聞

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

7國關閉中東領空　多家航空停飛一次看

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

汐止「皇兒小舖」深夜大火！消防員灌救中

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

美以空襲　伊朗女子小學57死60傷

台中暴力男球揮扁童　警逮人　

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

快訊／美以攻擊伊朗　中國：立即停止

網紅「一生叔叔」遭噴辣椒水！慘況曝光

王陽明揪南港車聚變調！警開出53件違規

快訊／23:49宜蘭近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

國光女神遭背叛LALA男友公開道歉

更多

最夯影音

更多
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面