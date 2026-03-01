「無聊的投資」才有機會致富！專家：殺進殺出會「有趣的賠錢」

▲投資股票喜歡「殺進殺出」，賠錢機率更高。（圖／視覺中國CFP）

【引言】：有些人買股票喜歡整天看盤、殺進殺出，雖然刺激，還有種「有在做事」的錯覺，但這樣做，「虧錢」的機率反而增加。相反地，選定股票後就按兵不動，持續穩定買進的人，雖然看起來「無聊」，卻是最可能穩定致富的方法。心理學博士蔡宇哲、企業財務顧問郝旭烈跨界對談，結合心理洞察與財務管理，深入探討金錢觀、理財觀、投資觀的底層邏輯。

文／蔡宇哲、郝旭烈

摘自／天下文化《財富自由心理學：療癒金錢焦慮，修練致富心態》

投資這條路最困難的修行，往往不是「做了什麼」，而是「不做什麼」。真正的致富之道，是學會與無聊共處，將注意力放回自己身上，奪回人生的掌控權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

●為什麼我們無法「不做什麼」 ？

郝哥：周冠男教授在《長期買進》這本書裡提過一句話，他說：「你是想要無聊的賺錢，還是有趣的賠錢？」這句話乍聽之下很好笑，其實非常深刻。

你想想看，整天看盤、殺進殺出、追熱門股，這些行為確實很刺激，讓人有成就感和參與感，感覺自己有在做事。但結果呢？大多數這麼做的人都虧錢了。

相反的，那些選對股票後就按兵不動的人，看起來無聊到不行，甚至忘記自己有這筆投資，反而默默累積財富。

另外摩根．豪瑟在《致富心態》裡提到一個真實案例，我之前也講過。一位在加油站工作一輩子的老人，過世時遺產高達800多萬美元。他是怎麼辦到的？答案是，他買的股票從來不賣，一直持有到最後。這樣的操作看起來「什麼都沒做」，但正是這種「不做什麼」的智慧，帶來了巨大的財富成果。

這不是靠運氣，而是知道自己什麼時候該做，什麼時候不做，這其實就是慢富跟快富最大的分野。快富講求的是即時行動、抓住機會；但慢富更重視的是辨識值得長期持有的資產，然後放手讓時間幫你累積價值。做出對的決定之後，就不需要有其他動作。

這也是我們人性上的矛盾。我們通常覺得沒做事就好像沒在努力，心裡會不安，反而喜歡那種殺進殺出的刺激感，有掌控和行動的感覺，但結果常常虧錢。你知道嗎？巴菲特跟查理．蒙格都說過，他們操作股票的頻率非常低。他們說：「如果一家公司基本面很好，我們為什麼要動？ 」

他們不是不做事，而是做對一件事之後，就選擇不去干擾。好的公司會穩定成長、持續發股利，只要時間夠長，就會自己漲。

另一位傳奇投資人彼得．林區，年輕時也很愛追高殺低，但他後來發現，那些來回操作多年的股票中，真正帶來回報的，其實就是那幾檔早就該長抱不放的好公司。他的策略從此改變，轉向挑選好股票，並長期持有。

你可能會問：「 道理這麼簡單，為什麼很多人做不到？ 」因為太無聊了！

ETF買了就放著，沒事做，一點成就感都沒有。但你想想看，如果你知道這些股票長期一定會漲，為什麼還要去煩惱哪天買進、哪天賣出？

如果你的投資策略，是根據生產力與產業趨勢所組成的大盤，那就讓它自己慢慢漲，不是更好嗎？最後再問一次：「你是想要無聊的賺錢，還是有趣的賠錢？ 」答案早就在你心裡了。

宇哲：郝哥講的這件事，完全就是前面提到的研究。結論是：股市頻繁交易反而賺得比較少。深入一點來看，為什麼多數人喜歡殺進殺出呢？

這讓我馬上聯想到幾個心理學的效應。第一個心理效應是「正向回饋」，也就是賺錢的快感，類似心理學講的行為增強原理。想想看，如果我買了一支股票，兩天內就漲了，我會不會覺得很爽？那種感覺就像老鼠按壓把手，壓一下食物就掉出來。我做了一個動作，得到了獎賞，大腦就會被訓練去追求這個行為，所以下一次我會更積極想做一樣的事，再去買、再去賺。

但相反的，當股票跌的時候，就進入第二個心理效應「 損失厭惡」。人類對於損失的敏感度，其實是獲利的兩倍以上。當你看到自己帳面出現虧損的時候，那種心理上的痛感是很強烈的。我們很自然想要快點止痛，於是就衝動的把股票賣掉，不是因為策略考量，而是因為受不了數字在眼前掉下去的感覺。

所以你看，一方面我們很想賺錢，會被快錢刺激；另一方面我們又很害怕損失，看到虧損就忍不住想排除。這兩股力量加在一起，就會變成殺進殺出，最終的結果，往往是什麼都沒賺到。

▲害怕賠錢而「做很多動作」的人，更可能賠錢。（圖／視覺中國CFP／示意圖）

第三個心理效應最為關鍵，叫做「 匱乏心態」。當你一直在想「要快點有錢」、「 現在很需要錢」、「 不能等太久」，這種焦慮感其實是來自內在的不安全感。匱乏心態會影響大腦運作，讓我們看事情變得很短視，只盯著眼前的獲利，無法從長期、大局來做決策。

而且，處於匱乏思維時，我們的資訊判斷能力會下降。假設有一位所謂的「股票老師」在你非常想賺錢的狀況下，告訴你某支股票看漲，你就會很容易跟單，沒有仔細查證對方說的是真是假。這時候你並沒有理性分析，而是在投注希望。你希望他是對的，因為你真的太需要快點翻身了！

但如果是想穩定累積財富，選擇「慢富」這條路，培養長期觀和紀律，學會與人性對抗，才是最踏實的做法。

我們天生就渴望快樂、害怕痛苦，也容易陷入匱乏焦慮，想成為一個理性的投資者，就要能夠在這些衝動出現時，有能力抑制下來。這不是靠意志力，而是靠理解背後的心理運作，來重新設計我們的行為。



★本文摘自天下文化《財富自由心理學：療癒金錢焦慮，修練致富心態》，作者蔡宇哲、郝旭烈，蔡宇哲為「哇賽心理學」創辦人兼總編輯。郝旭烈為Podcast「郝聲音」節目主持人，台灣科技業與金融業出身的講師與斜槓作家。財務專家與心理學博士，帶讀者重塑金錢三觀，打造安心自在的富足人生。