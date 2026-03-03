　
大陸 大陸焦點 特派現場

滬指創十年新高！油氣類股領漲　資源能源型ETF持續湧入資金

▲上證指數刷新逾10年新高。（圖／翻攝羊城晚報）

▲上證指數刷新逾10年新高。（圖／翻攝羊城晚報）

記者魏有德／綜合報導

大陸A股三大指數今（3）日高開，上證綜指盤初突破1月高點，刷新逾10年新高。值得注意的是，受中東局勢升溫影響，石油、天然氣、燃氣、能源設備及航運類股持續走強，資金明顯流向資源與能源板塊，多檔油氣主題ETF出現大幅上漲與資金淨流入。

《羊城晚報》報導，3月3日，A股三大股指高開，滬指盤初突破1月高點刷新10年多新高。截至9：48，上證綜指、深證成指、創業板指漲幅分別為0.22％、0.33％、0.93％，分別報4191.68點、14513.67點、3324.77點。

盤面顯示，市場延續前一交易日的結構分化格局，受週末美伊衝突升級、荷姆茲海峽緊張情勢加劇影響，油氣板塊持續強勢，上期所原油主力合約連續第二個交易日漲停，歐洲天然氣價格此前一度上漲50%，為能源類股提供支撐。

▲大陸油氣類ETF在中東衝突之際持續拉高，吸引資本進駐。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸油氣類ETF在中東衝突之際持續拉高，吸引資本進駐。（圖／翻攝澎湃新聞）

市場普遍認為，地緣衝突推升油價與運價預期，強化油運與油氣開採板塊景氣度，導致以油氣、有色金屬、航運為代表的資源類板塊成為資金主要流向。

大陸興業證券策略團隊指出，本次事件對A股基本面實質影響有限，主要體現在風險偏好與結構層面，油氣與貴金屬等資源品的避險屬性將被強化，「隨著地緣衝擊趨緩及兩會政策密集釋出，市場風險偏好可能逐步修復。」

ETF市場方面，截至發稿前，富國標普油氣ETF觸及漲停，溢價率達20.76%；嘉實標普油氣ETF、匯添富油氣ETF、銀華油氣ETF、博時油氣ETF漲幅均超8%。此外，易方達原油LOF、華安原油LOF、南方原油LOF開盤後漲停，嘉實原油LOF、廣發石油LOF、華寶油氣LOF、諾安全球油氣能源LOF漲幅亦超9%。

大陸全市場11檔石油主題ETF單日（2日）合計淨流入53.25億元（人民幣，下同）。其中，國泰石油ETF單日淨流入31.01億元，居股票型ETF首位；鵬華石油ETF、景順長城石油天然氣ETF、富國石油ETF、匯添富油氣ETF單日淨流入均超3億元。匯添富能源ETF與華夏石化ETF分別淨流入3.41億元與2.02億元。

不過，3月2日多檔場內原油主題基金溢價率快速攀升，當天盤後，石油LOF、華寶油氣LOF、嘉實原油LOF等基金管理人發布溢價風險提示，指出二級市場交易價格明顯高於基金份額淨值，提醒投資人留意溢價風險，避免因高溢價買入而承擔後續價格回落風險。

諾安基金表示，油價走勢取決於美伊衝突的持續時間及強度，若長期拉鋸，油價中樞可能上移，但中期基本面未必支撐高油價，後續存在回調可能。景順長城投研團隊則強調，若油價長期高位運行，將對大陸中下游產業成本、全球通膨及主要央行貨幣政策產生連鎖影響，可能改變國際經濟格局，後續發展仍需觀察。

每日新聞精選

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

滬指上證指數油氣ETF個股大盤股票中東衝突能源資金金屬

