林宅血案46週年　義光教會湧入百位民眾追思、蕭美琴一身黑衣出席

▲副總統蕭美琴赴義光教會追思紀念。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

電影《世紀血案》爆發爭議，更未取得家屬同意，讓發生在1980年的林宅血案再度受到討論，連帶使得台灣威權時期的歷史受到關注，社群上掀起一股「歷史補課潮」。今（28）日是二二八事件79週年，也是林宅血案46週年，副總統蕭美琴出席義光教會追思活動時，被問及如何看待近日的歷史補課潮，她回應：「要有真相，就有和平」。

1980年2月28日，美麗島事件被告林義雄的住宅遭闖入，林母游阿妹及林義雄的雙胞胎女兒遭刺殺身亡，案件歷經46年仍未能找到兇手。1982年台灣基督長老教會牧師、教友發起募款，向林義雄夫人方素敏買下林宅改作教會，名稱為「義光教會」。每年二二八，教會都會舉辦追思活動。

由於電影《世紀血案》掀起爭議，包括台北101董事長賈永婕在內，許多民眾都自發地去了解威權時期的歷史，掀起一陣「歷史補課潮」。而今日義光教會追思活動，現場湧入百位民眾在教會外一同追思。

蕭美琴上午10點著一身黑色套裝、神情肅穆地現身義光教會追思活動，對於大批媒體詢問如何看待近日的「歷史補課潮」，越來越多人關心如林宅血案這樣的案子？蕭美琴僅回應：「要有真相，就有和平」。