政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁重砲轟《世紀血案》劇組　怒批：惡意混淆真相消費傷痛

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

二二八事件79週年中樞紀念儀式今（28）日在高雄市立歷史博物館舉行，市長陳其邁致詞時提到，去年上映的電影《大濛》是以二二八事件為故事背景，反映當年親人可能無緣由的消失，在追求歷史真相時，另一部電影《世紀血案》同樣以二二八為主題，儘管當事人林義雄鮮少公開討論當時細節，但出版單位卻未經他同意便進行拍攝，將歷史傷痛當作消費品，來扭曲社會記憶、粉飾獨裁者的責任。

▲▼高雄市長陳其邁出席二二八紀念儀式。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市長陳其邁出席二二八紀念儀式。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁表示，最近一部電影叫做《大濛》，講的故事是二二八事件，女主角阿月的哥哥因為受到威權槍殺，所以自己一個人從嘉義到台北來為哥哥收屍，阿月只知道哥哥是一位有理想的人，希望能夠像雲一樣追求自由，但是她的哥哥為什麼被槍殺，在這部電影裡面導演並沒有明確的理由。

陳其邁說，在那個混亂的時代，我們才知道我們身邊的親人無緣無故消失，但是就像大多數二二八事件的家屬一樣，至今仍不知道真實原因。《大濛》就是用這個名字來反映那個時代台灣人的故事，大濛的時代充滿陰暗和寒冷的濛霧，消失的親友就是好像凋零落地的花朵，活在大濛人心中的痛就像是非常沉重的枷鎖，鎖住每個人的魂魄。

陳其邁指出，當我們努力正在追求歷史真相的時候，也有另一部電影叫做《世紀血案》，一樣以發生在二二八事件林家血案作為主題，當時林義雄先生的家中遭遇到威權政府的全面監督，但卻有人可以公然進入林宅對林家的大人、小孩家裡犯下令人無法原諒的惡行，到現在真相未明。

陳其邁沉痛表示，林家血案不僅是林家個人的悲劇，也是我們台灣從威權走向民主轉型過程中，所有台灣人集體的創傷。林義雄先生長期以恬靜、沉默來面對這些傷痛，很少在公開討論當時的細節，他曾表示，每次想起家裡的事情，每當有人不論是善意或是惡意地提起時，他都覺得那是再一次把他過去藏在心裡、心靈的傷痛再次揭開一次，讓他感到非常痛苦，所以這30年來，林義雄先生一次也沒提過這件事。

陳其邁痛斥，電影出版單位在沒有獲得林義雄先生的同意就拍攝電影，把這段歷史傷痛當作消費品，來扭曲社會記憶、否認、淡化、粉飾獨裁者的責任，讓大家繼續陷入在不清不楚的迷霧中，分不清事情真相。幸好有很多對台灣歷史有共同情感的人，很多觀眾、影評人、演員，後來發現了真相，團結起來抵抗這種想要把事情搞亂，來混淆事情真相的惡意。

228二二八事件高雄陳其邁歷史林義雄世紀血案林家血案

