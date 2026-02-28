赴義光教會追思　蕭美琴：守護台灣不要再受到黑暗的傷害

▲副總統蕭美琴赴義光教會追思紀念。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

電影《世紀血案》爆發爭議，更未取得家屬同意，讓發生在1980年的林宅血案再度受到討論，副總統蕭美琴今（28日）出席義光教會追思活動，蕭致詞時表示，今天追思提醒我們這些後人的責任，其中一步就是讓更多人了解並認識自己的歷史，國安局已經把所有檔案交給國發會，過程中有很多傷痕跟痛苦，也有很多人覺醒，面對歷史、面對未來，都要更珍惜這塊土地，守護這條以血淚鋪出來的民主道路，願上帝賜福、守護台灣，不要再受到黑暗的傷害。

1980年2月28日，美麗島事件被告林義雄的住宅遭闖入，林母游阿妹及林義雄的雙胞胎女兒遭刺殺身亡，案件歷經46年仍未能找到兇手。1982年台灣基督長老教會牧師、教友發起募款，向林義雄夫人方素敏買下林宅改作教會，名稱為「義光教會」。每年二二八，教會都會舉辦追思活動。而今日義光教會追思活動，現場湧入百位民眾在教會外一同追思。

蕭美琴致詞時表示，大家在這裡心情都很複雜，沉重不捨、感謝也感動，這裡曾是台灣黑暗的歷史中，有死亡、迫害跟苦難，也提醒我們，台灣爭取自由跟人權這條路有多坎坷，大家的感謝跟感動，是因為看到前輩承擔，讓我們可以生活在自由國家，享受民權跟民主，這是前輩承擔許多苦難，這些苦難讓他們未改其志、沒有改變對公義的追求，他們就像在黑暗中拿著燈光為後代照一條路。

蕭美琴指出，今天追思提醒我們這些後人的責任，其中一步就是讓更多人了解並認識自己的歷史，除了義光教會作為不義遺址，讓更多人來體會跟了解這個地方的歷史。

蕭美琴也提到，賴清德總統去年也在二二八活動中提到，有資料、有真相才有和解。所以他也要求國安局解密戒嚴時期政治檔案，這幾天大家也有看到新聞，國安局已經把所有檔案交給國發會，重新認識台灣歷史，過程中有很多傷痕跟痛苦，也有很多人覺醒。

蕭美琴表示，有人說當台灣人很辛苦，內部很多挑戰、外部也有武力威脅，這個世界也有很多不公平的地方，確實當台灣人很辛苦，如果不了解過去，就沒有立場面對未來，以當台灣人為傲，對自己更有自信面對這個世界。

蕭美琴指出，面對歷史、面對未來，都要更珍惜這塊土地，這是我們的責任，守護這條以血淚鋪出來的民主道路，今天的追思也要堅定彼此的信仰，希望大家繼續為國家祈禱，願上帝賜福、守護台灣，不要再受到黑暗的傷害，讓和平、慈愛與公義滿盈在這片土地。