國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

▲賴苡任。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市黨昨召開考紀會，認證議員參選人賴苡任遭具名檢舉在大罷免期間有「抓耙子」行為、出賣同志，對黨的形象已造成傷害，建議中央考紀會做出適當處分。對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱酸，國民黨部用詞，是「出賣」，不是「誣衊」，代表國民黨內部沒有人質疑罷免期間那些行為是否存在問題。既然問題不是「有沒有」，而是「為什麼說出來」，這算不算一種變相的認證？

賴苡任於大罷免期間曾號召罷免綠委吳思瑤，然而，光是第一階段就出現大量幽靈連署、造假文書等抄寫連署書情事，大量黨工、黨部前主委黃呂錦茹遭司法調查且獲判有罪，而期間賴苡任爆出不少爭議言行，黨內更不滿賴面對司法調查時「出賣」黃呂錦茹，因此有黨員具名檢舉要求黨部懲處，更批評，賴苡任在台北市黨部面臨司法追殺之際，為求自保所向檢方供述之內容多是推諉卸責，甚至當起「抓耙子」出賣同志。

國民黨北市黨部說明，會中考紀委員充分討論，認為賴的言行對黨的形象已造成傷害，由於案件內容非常複雜，決議提請中央考紀委員會檢視其媒體言論等做出適當處分。

對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，請看清楚，國民黨部用詞，是「出賣」，不是「誣衊」。如果是假的，應該是誣衊；如果是捏造，應該是抹黑；但現在的定調是出賣。

吳欣岱指出，有個超級老的笑話是這樣的：某人公開說：「總統是白癡！」結果被判刑十五年。朋友問：「誹謗罪判那麼重？」他回答：「不是誹謗，是洩漏國家機密。」當一個組織出事，成員及支持者不是否認違法，不是要求徹查到底，而是懲罰說出內情的人，這樣的態度告訴大家什麼？

吳欣岱表示，看來，至少在中國國民黨內部，沒有人質疑罷免期間那些行為是否存在問題。既然問題不是「有沒有」，而是「為什麼說出來」，那這算不算一種變相的認證？