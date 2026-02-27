轟228是「政府貪腐無能」！　鄭麗文：國民黨要保台才對得起英靈

▲鄭麗文至二二八和平紀念公園獻花致意 。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

228事件前夕，國民黨主席鄭麗文今（27日）到228和平紀念公園獻花致意。她在致詞時提到，當年的陳儀政府無能、貪腐，所以在戰後台灣社會很快陷入嚴重的混亂，當時台灣菁英希望在台灣推行民主自治，要求縣市長民選，沒想到陳儀政府答應後立刻全台變色、軍隊鎮壓；和平是國民黨不能夠卸下、要永遠追求的偉大實務；國民黨必須要扛起的重責大任，保護台灣的民主、爭取兩岸的和平，這樣才對得起228犧牲的台灣英靈。

鄭麗文在致詞時表示，她就讀台大法律系一年級的時候，是台灣發生228事件後第一次在台大校園為了林茂生失蹤事件公開在文學院進行悼念，當年幾個主辦社團代表人進到總統府為228事件請願，這也是228後首次在校園要求調查還原228的真相。

鄭麗文說，「228事變的本質是來自殖民、來自統治者，來自統治者國家暴力的濫用，是台灣人民被剝削、被奴役、被鎮壓的一段歷史血淚」。鄭麗文再批，「當年的陳儀政府無能、貪腐」，所以在戰後台灣社會很快陷入嚴重的混亂，導致民怨蔓延，經濟崩盤、通貨膨漲，因為除了政府貪腐無能之外，還有國共內戰的結構，所以台灣嚴重米荒、經濟嚴重通貨膨漲，民怨一觸即發。

鄭麗文說，看到過去這段歷史，想想今天台灣，當大家在向歷史所有為台灣不要再被奴役，不要再被剝削，台灣人要主導自己命運，祭悼英靈同時，希望還原歷史真相，汲取歷史教訓，不再犯類似錯誤。她認為，國家暴力必須得到約束這才是民主真諦，憲法是約束政府，約束國家暴力的根本大法，保護人民，憲法崇高地位不可以撼動，不可兒戲。

鄭麗文也提到，228期間媒體報紙廣播扮演重要角色，報社老闆被逮補，被槍決，今天的台灣要加倍珍惜新聞自由，言論自由，不再因為報導真相，違逆統治者利益，隨意被打壓；台灣的法律制度何其崇高，今天2026年台灣，司法是不是自甘墮落成為統治者鷹爪，成為打擊異己的工具。

最後，鄭麗文指出，因為國共內戰的結構， 當時社會瀰漫「匪諜就在你身邊」、「你是中共同路人」氛圍，因為內戰關係，物資不斷輸往大陸挹注戰爭，台灣嚴重通貨膨脹，連米買不到，「因此和平是我們不能卸下，要永遠追求的偉大使命，這也是今天我們以及中國國民黨必須要扛起的重責大任，要保護台灣的民主，要爭取兩岸的和平，這樣我們才能對得起228事件中犧牲的台灣英靈」。

