政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

▲▼鄭麗文國民黨中央黨部新春團拜。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

針對軍購特別條例，藍營方面，目前有藍委徐巧芯推出的8000億版本，國民黨智庫也提出一份3500億的版本；但因意見分歧，智庫特別草擬了一份說帖，強調國民黨明確支持美方已提3500億元軍購案，但其餘金額多屬尚未依循政府對政府（G2G）標準程序之商業採購及部分對內採購項目，此類項目資訊揭露不足、國民黨無法貿然支持。

行政院去年底提「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（1.25兆國防特別條例），分8年執行，但因藍白反對遲無法在立法院付委審查。民眾黨1月底提「黨版」，預算上限匡列僅4000億元，並於同月30日一讀；而徐巧芯也草擬了一個8000多億版本，區分成「2+1」類別，第一類是「無人機載具及其反制系統和智慧科技」，包含攻擊型無人機、濱海型無人機、AI輔助與C5ISR系統等，預算編列600億元；第二類是「精準火砲彈藥及防空指揮系統」，包含建構「台灣之盾」方面，包括海馬士多管火箭彈系統、愛國者飛彈等，預算編列7500億元；至於「+1」的部分，是尚未提出的「台美合作計畫」，保留國民黨跟美國繼續深入討論的空間，在具體了解情況後，會再另案提出，不過會編列約500億元至600億元。

而根據立法院日前朝野黨團協商結論，所有攸關該軍購的特別條例，都將於3月6日併交外交國防委員會與財政委員會審查。

國民黨智庫的說帖強調「支持軍購、嚴審商購」。該說帖指出，凡符合我國整體防衛戰略需求，且由美方依既有政府對政府（G2G）標準程序正式提出之軍售案，一貫支持、不會杯葛。基於此一原則，明確支持美方已提總額新台幣3500億元之既定軍購案。

說帖說明，對內採購部分，如屬可編列於年度公務預算之範疇，民進黨政府應回歸常態預算程序審議，無須再以特別預算方式處理，以維持財政紀律與預算體制之嚴謹性。因此，關於所謂1.25兆元特別預算案，扣除3500億元正規軍購後之龐大餘額，多屬尚未依循政府對政府（G2G）標準程序之商業採購及部分對內採購項目。此類項目資訊揭露不足、未循既有軍售程序提出，風險控管機制薄弱，國民黨無法貿然支持。

說帖中也說明對軍售履約的重要性，表示政府應在對美採購合約清楚載明交貨與履約期程，確保軍備獲得具體可控。要求美方明確確認我方列入優先交付序列，並取得具體承諾，避免遭延宕排擠，應明定懲罰條款。此外，特別條例應強化對行政院的法律拘束力，要求主管機關依法執行並落實監督機制，確保國防預算確實投入戰力建構，真正花在刀口上。

說帖中也對執政黨的喊話，表示立法院經朝野協商同意，2026年3月6日同意軍購特別條例各黨及行政院版本交付委員會審查，並同意不復議，俟3月11日召委選出後即可排審，若委員會審查順利，且不受黨團協商冷凍期一個月限制，最快可於3月底前完成二三讀，軍購進程不會受到延宕。

對於要求美方明確確認我方列入優先交付序列，定懲罰條款部分，國民黨智庫也做出建議，主張懲罰條款三原則，1.建立賠償條款制度。2.隨著科技進步，若情況有變，得要求軟體升級。3.交貨延宕得要求賣方負起賠償責任。

賠償細節部分，則排除人力不可抗拒因素，我方得要求賣方負起賠償責任按時程延宕不同，得要求賣方賠償，一、若延遲少於6個月，得要求對方補償零件；二、若延遲超過1年，得要求對方賠償購價一定比例；三、若延遲超過2年，得要求對方以最新規格滿足我方需求。
 

02/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

228事件前夕，國民黨主席鄭麗文今（27日）到228和平紀念公園獻花致意。她在致詞時提到，當年的陳儀政府無能、貪腐，所以在戰後台灣社會很快陷入嚴重的混亂，當時台灣菁英希望在台灣推行民主自治，要求縣市長民選，沒想到陳儀政府答應後立刻全台變色、軍隊鎮壓；和平是國民黨不能夠卸下、要永遠追求的偉大實務；國民黨必須要扛起的重責大任，保護台灣的民主、爭取兩岸的和平，這樣才對得起228犧牲的台灣英靈。

國民黨軍購說帖

