藍宜蘭縣長初選結果明揭曉　吳宗憲：希望能完成這份使命

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨中央針對宜蘭縣長黨內初選舉辦的民調，將於明（28日）揭曉，國民黨立委吳宗憲與宜蘭縣議長張勝德，究竟由 誰勝出，將在明天見真章。對此，吳宗憲今（27日）表示，自己由衷希望能完成這份使命，「留給下一代最安居樂業的土地」，這是他心中「愛宜蘭」的具體實踐。

吳宗憲表示，3天的電話民調即將在今天晚上9點半結束，也會在明天公布結果，不論輸贏，他認為最重要的是在過程中，讓全台灣人都看見宜蘭的好，自己堅持以君子之爭走完全程，跳脫紛亂的政治口水。

吳宗憲說，他很高興自己履行的承諾都做到了，其實從決定來宜蘭奮鬥的那一天開始，就沒有後悔過，且隨著時間推移，這份熱情更是有增無減，打從心底希望宜蘭更好、走出新路。

吳宗憲透露，他與妻子第一次約會出遊的地方就是宜蘭，「宜蘭的泥土會黏人」這句話一點都不假，離台北市不到50分鐘的車程，這有廣闊湛藍的海，讓人心曠神怡的翠綠的山林，有寧靜農莊，有熱情好客的民眾，要說宜蘭是人間仙境也不為過。

吳宗憲坦言，他雖然不是宜蘭出生，但自己卻打從靈魂深處愛著這片土地，當年以「願得一心人，白首不相離」這句話與太太的盟約，而這也是現在他要與宜蘭的約定，宜蘭和妻子，都是他想用心守護的對象。

此外，吳宗憲指出，愈來愈多宜蘭人認識他、開始喜歡他，走在路上，總有許多人主動來打招呼，來跟他握手、拍照，言談中多是希望他能為這塊土地帶來全新養分，帶領宜蘭走向新的道路。

吳宗憲強調，他很開心能喚起大家對宜蘭新的想像，也清楚明白，「吳宗憲」這三個字已經不只是代表個人，還承載了無數宜蘭人的期盼，雖然自己沒有任何家族背景，也沒有複雜的利益團體需要交代，但一介素衣，反而讓他可以更全心全意地對待公共事務。

吳宗憲說明，從立法院到地方治理，他從政的理念很簡單，就是希望為社會做到「禮運大同篇」那幾句話，「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」。

吳宗憲期許，能完善老人照護、年輕人就業生活、幼童養育、弱勢團體照顧，讓人民能夠安居樂業，能夠過上好日子，若真要用最簡單的文字闡述我的從政理念，就是「利他」二字而已。

至於面對明天就要公布的初選民調結果，吳宗憲則表示，自己由衷希望能完成這份使命，「留給下一代最安居樂業的土地」，這是他心中「愛宜蘭」的具體實踐，初選勝敗無關榮辱，政治的目的無非是讓大家都過上好生活，誰願意真心誠意的挽起袖子，對宜蘭人來說都是好事。