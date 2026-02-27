　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍宜蘭縣長初選結果明揭曉　吳宗憲：希望能完成這份使命

▲▼ 國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨中央針對宜蘭縣長黨內初選舉辦的民調，將於明（28日）揭曉，國民黨立委吳宗憲與宜蘭縣議長張勝德，究竟由 誰勝出，將在明天見真章。對此，吳宗憲今（27日）表示，自己由衷希望能完成這份使命，「留給下一代最安居樂業的土地」，這是他心中「愛宜蘭」的具體實踐。

吳宗憲表示，3天的電話民調即將在今天晚上9點半結束，也會在明天公布結果，不論輸贏，他認為最重要的是在過程中，讓全台灣人都看見宜蘭的好，自己堅持以君子之爭走完全程，跳脫紛亂的政治口水。

吳宗憲說，他很高興自己履行的承諾都做到了，其實從決定來宜蘭奮鬥的那一天開始，就沒有後悔過，且隨著時間推移，這份熱情更是有增無減，打從心底希望宜蘭更好、走出新路。

吳宗憲透露，他與妻子第一次約會出遊的地方就是宜蘭，「宜蘭的泥土會黏人」這句話一點都不假，離台北市不到50分鐘的車程，這有廣闊湛藍的海，讓人心曠神怡的翠綠的山林，有寧靜農莊，有熱情好客的民眾，要說宜蘭是人間仙境也不為過。

吳宗憲坦言，他雖然不是宜蘭出生，但自己卻打從靈魂深處愛著這片土地，當年以「願得一心人，白首不相離」這句話與太太的盟約，而這也是現在他要與宜蘭的約定，宜蘭和妻子，都是他想用心守護的對象。

此外，吳宗憲指出，愈來愈多宜蘭人認識他、開始喜歡他，走在路上，總有許多人主動來打招呼，來跟他握手、拍照，言談中多是希望他能為這塊土地帶來全新養分，帶領宜蘭走向新的道路。

吳宗憲強調，他很開心能喚起大家對宜蘭新的想像，也清楚明白，「吳宗憲」這三個字已經不只是代表個人，還承載了無數宜蘭人的期盼，雖然自己沒有任何家族背景，也沒有複雜的利益團體需要交代，但一介素衣，反而讓他可以更全心全意地對待公共事務。

吳宗憲說明，從立法院到地方治理，他從政的理念很簡單，就是希望為社會做到「禮運大同篇」那幾句話，「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」。

吳宗憲期許，能完善老人照護、年輕人就業生活、幼童養育、弱勢團體照顧，讓人民能夠安居樂業，能夠過上好日子，若真要用最簡單的文字闡述我的從政理念，就是「利他」二字而已。

至於面對明天就要公布的初選民調結果，吳宗憲則表示，自己由衷希望能完成這份使命，「留給下一代最安居樂業的土地」，這是他心中「愛宜蘭」的具體實踐，初選勝敗無關榮辱，政治的目的無非是讓大家都過上好生活，誰願意真心誠意的挽起袖子，對宜蘭人來說都是好事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／古林睿煬被砲轟！　火腿先馳得點
快訊／少女時代Tiffany登記結婚！
快訊／古林睿煬首局3連K！　最快球速155
港媒爆劉世芳外甥「賺紅錢」　內政部：譴責威嚇干預民主行徑
快訊／衝南橫整台翻過去！　5人噴飛濺血
必比登名店出包！　白飯加料瓷碗碎片
國道飛來鐵片！砸穿44人客運玻璃　司機負傷
年薪65億留不住！從蘋果跳到Meta　又被「神秘價碼」挖到O

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

港媒爆劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　內政部：譴責威嚇干預民主行徑

228事件79週年前夕　民進黨回顧轉型正義10年：最近出現新對話契機

遭檢舉當「抓耙子」移送考紀會　賴苡任：是抨擊中央非出賣同志

藍宜蘭縣長初選結果明揭曉　吳宗憲：希望能完成這份使命

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

雙北連線呼之欲出？貼鄭麗君合照「不解釋」　蘇巧慧：一起努力

遭爆料名下土地與惡霸弟公司同地號　李四川：不在我們持份土地上

盧秀燕夜宴藍委談軍購　憂智庫3500億版本恐被貼「美國敵人」標籤

僅59場就射209顆三分！黃蜂超新星締歷史紀錄、接下來挑戰K湯

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

港媒爆劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　內政部：譴責威嚇干預民主行徑

228事件79週年前夕　民進黨回顧轉型正義10年：最近出現新對話契機

遭檢舉當「抓耙子」移送考紀會　賴苡任：是抨擊中央非出賣同志

藍宜蘭縣長初選結果明揭曉　吳宗憲：希望能完成這份使命

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

雙北連線呼之欲出？貼鄭麗君合照「不解釋」　蘇巧慧：一起努力

遭爆料名下土地與惡霸弟公司同地號　李四川：不在我們持份土地上

盧秀燕夜宴藍委談軍購　憂智庫3500億版本恐被貼「美國敵人」標籤

僅59場就射209顆三分！黃蜂超新星締歷史紀錄、接下來挑戰K湯

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

鼓鼓大元結婚周年公開婚紗照！　「海邊甜吻」告白：接住我空洞的女孩

三上悠亞降臨高雄巨蛋！Formosa Sexy來作客　海神主題日抽Switch 2

每個月為自己訂下「5個特別日」　給心好累的你按下暫停鍵

高顏值甜點登台　大阪「焦響泡芙」咬下有聲　莓果酪達克瓦茲好時尚

快訊／少女時代Tiffany今天登記結婚！　卞約漢公司聲明曝婚禮細節

不斷更新／郡司裕也砲轟古林睿煬！　火腿先馳得點、古林2局4K

繪下幸福瞬間　台東「珍愛家庭」圖文徵選3／2開跑

東華大學觀光暨休閒遊憩學系新秀　獲選雄獅集團全球人才計畫

男嬰「懸掛10F窗邊」墜落畫面曝光　路人外套接住救他一命

港媒指劉世芳外甥「賺紅錢」　陸委會：赤裸裸「跨境鎮壓」

【沒危險時爸最危險】兒子坐遙控車裡　爸操控到差點翻車XD

政治熱門新聞

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

小草：黃國昌禮讓才當選　賴品妤「嗆戰神文」翻出

陳光復腦壓仍高　恐進行第2次開顱減壓手術

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

李四川撇清小琉球惡霸弟關係　但暴力公司就蓋在李四川名下土地

蘇巧慧支持度微超車李四川　徐巧芯酸：綠營選舉只有假民調？

北市府前員工：蔣萬安有政績焦慮症

鄭麗文嘉市團拜　將徵召翁壽良選市長

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

李貞秀立委資格爭議　中選會：若自始當選無效「依法就事證處理」

轟228是「政府貪腐無能」！　鄭麗文：國民黨要保台才對得起英靈

劉寶傑直言：韓國瑜看到國民黨悲慘危機　擋軍購、關稅威脅台灣生存

北市推減工時　黃偉哲：乾脆4點就下班

更多熱門

相關新聞

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

國民黨台北市黨昨召開考紀會，認證議員參選人賴苡任遭具名檢舉在大罷免期間有「抓耙子」行為、出賣同志，對黨的形象已造成傷害，建議中央考紀會做出適當處分。對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱酸，國民黨部用詞，是「出賣」，不是「誣衊」，代表國民黨內部沒有人質疑罷免期間那些行為是否存在問題。既然問題不是「有沒有」，而是「為什麼說出來」，這算不算一種變相的認證？

雙北連線呼之欲出？貼鄭麗君合照「不解釋」　蘇巧慧：一起努力

雙北連線呼之欲出？貼鄭麗君合照「不解釋」　蘇巧慧：一起努力

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

轟228是「政府貪腐無能」！　鄭麗文：國民黨要保台才對得起英靈

轟228是「政府貪腐無能」！　鄭麗文：國民黨要保台才對得起英靈

蘇巧慧支持度微超車李四川　徐巧芯酸：綠營選舉只有假民調？

蘇巧慧支持度微超車李四川　徐巧芯酸：綠營選舉只有假民調？

關鍵字：

吳宗憲宜蘭縣長國民黨張勝德

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

小孩折菜單店家索賠480元　印刷業者曝成本

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面