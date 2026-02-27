　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇巧慧支持度微超車李四川　徐巧芯酸：綠營選舉只有假民調？

▲▼國民黨立委徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨昨（26日）內參民調顯示，蘇巧慧以43.7％的支持度領先國民黨新北市長參選人李四川的43.3％，這也是蘇巧慧首次在藍綠對決下，民調逆轉李四川的紀錄。對此，國民立委徐巧芯開酸，綠營不會今年選舉又來是只有「側翼+假民調+媒體」的一條龍組合拳吧？有料一點好嗎？

為掌握2026年地方大選戰況，民進黨內部持續執行民調，昨日一份內參民調顯示，新北市長選情在三腳督的情況下，蘇巧慧支持度為38.1％、李四川為30.2%，民眾黨新北市長參選人黃國昌則為13.1%。

不過，若在藍綠對決的情況下，蘇巧慧將以43.7%的支持度，對上李四川的43.3%，這也是蘇巧慧在民調中，首次微幅超前李四川，顯見雙方戰況陷入膠著。

然而徐巧芯表示，蘇巧慧真的很急，一切可以從農曆年前說起，當時李四川、劉和然兩位副市長充分發揮葉元之大局觀，出乎所有人意料之外地快速整合，還有侯友宜市長加持，朱立倫前主席祝福，藍營士氣大振，包括她自己，都鬥志高昂。

徐巧芯認為，這樣的發展看在蘇巧慧陣營眼中，當然就不樂意，一定得想個辦法挫挫國民黨與李四川的銳氣，不然本來選情就不被看好，還可能會愈選愈衰。

徐巧芯指出，於是她最好的朋友「綠營側翼」，翻出了李四川的弟弟，但跟李四川毫不相干的案件來打泥巴仗，能抹臭李四川最好，就算抹不臭，也不能讓藍營挾整合成功的氣勢過年，起碼要轉移焦點。

徐巧芯再指，這樣的套路，其實都是過去綠營慣用的組合拳，候選人慈眉善目，側翼張牙舞爪，側翼潑糞，候選人都是「被動」回應，假驚訝，裝無辜，再給對手補一刀，最後就是假民調。

徐巧芯說，媒體接著刊出「蘇巧慧民調首度勝過李四川」，因為「小琉球惡霸案發酵」，結果第一時間民調執行跟發佈單位都不知道是誰，甚至民調來源還是「讀者提供」，被笑、被罵、被質疑，才又更正揭露是民進黨做的。

針對該份民調，徐巧芯強調，曾經有很長一段時間，因為綠營掌握媒體與網路優勢，這種一條龍的操作，玩得是爐火純青，銳不可擋，但如今的社會氛圍、網路風向，已經愈來愈多人民看穿了民進黨的套路，2022年就已經沒什麼用的假民調，2025年大罷免也翻車了，2026年竟然還在用？

徐巧芯不禁開酸，怎麼有一種夢回「大阿中時代」的即視感？尤其「無良公關案」綠營側翼剛被判刑，不會今年選舉又來是只有「側翼+假民調+媒體」的一條龍組合拳吧？有料一點好嗎？

該民調由民進黨執行，於2026年2月23至24日執行，完成1020份，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.1%，訪問對象20歲以上民眾，加權方式採年齡、性別、戶籍，經費為民進黨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購
前美女記者被辱「肉體經營檢調線」　嘴秋網友慘了
快訊／好市多工地意外　2人送醫
蘇巧慧支持度首超車李四川　徐巧芯酸：綠營只有假民調？
輝達重挫！　《大賣空》本尊示警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

OpenAI曝中國發動大規模網軍　矢板明夫：輿論是被製造出來的假聲音

轟228是「政府貪腐無能」！　鄭麗文：國民黨要保台才對得起英靈

連假前夕！　中共15機艦船、2空飄氣球擾台

卓榮泰令不提供資料給李貞秀　蕭旭岑轟：憲政之恥

李四川撇清小琉球惡霸弟關係　但暴力公司就蓋在李四川名下土地

「鄭習會」何時登場？　張榮恭：陸「兩會」、川普訪陸成變數

蘇巧慧支持度微超車李四川　徐巧芯酸：綠營選舉只有假民調？

育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

迎兆元產業紅利！高雄升級關鍵期到了　學者盼別用後照鏡看未來

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

OpenAI曝中國發動大規模網軍　矢板明夫：輿論是被製造出來的假聲音

轟228是「政府貪腐無能」！　鄭麗文：國民黨要保台才對得起英靈

連假前夕！　中共15機艦船、2空飄氣球擾台

卓榮泰令不提供資料給李貞秀　蕭旭岑轟：憲政之恥

李四川撇清小琉球惡霸弟關係　但暴力公司就蓋在李四川名下土地

「鄭習會」何時登場？　張榮恭：陸「兩會」、川普訪陸成變數

蘇巧慧支持度微超車李四川　徐巧芯酸：綠營選舉只有假民調？

育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

迎兆元產業紅利！高雄升級關鍵期到了　學者盼別用後照鏡看未來

網戀1個月匯5萬給網路女友！果然是騙局　金門警銀聯手阻詐

屎在滾借廁所被拒！新竹惡煞暴怒砸早餐店　狂扁闆娘下場曝

失業女連打9通110訴苦！警送暖：到底多痛苦　抓狂噴粗口慘了

赴日看WBC小心染麻疹！當地疫情創7年新高　東京病例最多

首轟變公益密碼！馬傑森若上半季開轟　CARY加碼捐10萬

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

練投籃「球滾路中」害騎士雷殘！運動哥要市府國賠　法官打臉

新車隔熱紙透光率明起納管　未依規檢驗最高罰1800元

中華隊注意！金慧成告別道奇前開轟　韓媒說他是WBC預賽突破關鍵

反擊惡意指控！潘慧如駁斥「賺黑心錢」　強調公益絕無營利

伊能靜嘗試喝「豆汁兒」　吃北京美食喊：兩岸一家親

政治熱門新聞

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

陳光復腦壓仍高　恐進行第2次開顱減壓手術

小草：黃國昌禮讓才當選　賴品妤「嗆戰神文」翻出

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

北市府前員工：蔣萬安有政績焦慮症

鄭麗文嘉市團拜　將徵召翁壽良選市長

李貞秀立委資格爭議　中選會：若自始當選無效「依法就事證處理」

蘇巧慧支持度微超車李四川　徐巧芯酸：綠營選舉只有假民調？

北市推減工時　黃偉哲：乾脆4點就下班

劉寶傑直言：韓國瑜看到國民黨悲慘危機　擋軍購、關稅威脅台灣生存

讚「藍營3大咖」啟動修復機制　黃暐瀚：知道國民黨不能再這樣下去

認賴苡任傷害黨譽、陳重文涉貪有罪　藍北市黨部提請黨中央處分

李四川撇清小琉球惡霸弟關係　但暴力公司就蓋在李四川名下土地

更多熱門

相關新聞

育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

台北市長蔣萬安日前表示，3月1日起，家中有12歲以下子女的家長，只要企業配合在不減薪的前提下，每天可減少1小時工時，減少的薪資由市府補助八成。但預算卻只編550萬，換算下來只有55家能申請，引發爭議後，蔣萬安也坦言該項政策是試辦性質。對此，時代力量黨主席王婉諭指出，「有薪減工時」的方向是正確的，但這明顯只是個實驗性質的試辦計畫，象徵意義遠遠大過於實質效果，可以考慮從修性別工作平等法著手。

認賴苡任傷害黨譽、陳重文涉貪有罪　藍北市黨部提請黨中央處分

認賴苡任傷害黨譽、陳重文涉貪有罪　藍北市黨部提請黨中央處分

國情報告能解朝野僵局？　藍綠「打假球」不過是互留「相罵本」

國情報告能解朝野僵局？　藍綠「打假球」不過是互留「相罵本」

轟藍黨中央操作台中初選　李艷秋：比民調「民進黨將讓江啟臣出局」

轟藍黨中央操作台中初選　李艷秋：比民調「民進黨將讓江啟臣出局」

蘇巧慧民調逆轉！　張志豪：證明選民厭惡投機取巧的藍白

蘇巧慧民調逆轉！　張志豪：證明選民厭惡投機取巧的藍白

關鍵字：

蘇巧慧徐巧芯李四川新北市長2026大選民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

小孩折菜單店家索賠480元　印刷業者曝成本

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

東京「撞人族」下手台女童　達人曝背後變態心態

他公審小學生　在超商狂吃麥當勞

曾豪駒點出中華隊此戰敗因

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面