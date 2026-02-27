蘇巧慧支持度微超車李四川　徐巧芯酸：綠營選舉只有假民調？

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨昨（26日）內參民調顯示，蘇巧慧以43.7％的支持度領先國民黨新北市長參選人李四川的43.3％，這也是蘇巧慧首次在藍綠對決下，民調逆轉李四川的紀錄。對此，國民立委徐巧芯開酸，綠營不會今年選舉又來是只有「側翼+假民調+媒體」的一條龍組合拳吧？有料一點好嗎？

為掌握2026年地方大選戰況，民進黨內部持續執行民調，昨日一份內參民調顯示，新北市長選情在三腳督的情況下，蘇巧慧支持度為38.1％、李四川為30.2%，民眾黨新北市長參選人黃國昌則為13.1%。

不過，若在藍綠對決的情況下，蘇巧慧將以43.7%的支持度，對上李四川的43.3%，這也是蘇巧慧在民調中，首次微幅超前李四川，顯見雙方戰況陷入膠著。

然而徐巧芯表示，蘇巧慧真的很急，一切可以從農曆年前說起，當時李四川、劉和然兩位副市長充分發揮葉元之大局觀，出乎所有人意料之外地快速整合，還有侯友宜市長加持，朱立倫前主席祝福，藍營士氣大振，包括她自己，都鬥志高昂。

徐巧芯認為，這樣的發展看在蘇巧慧陣營眼中，當然就不樂意，一定得想個辦法挫挫國民黨與李四川的銳氣，不然本來選情就不被看好，還可能會愈選愈衰。

徐巧芯指出，於是她最好的朋友「綠營側翼」，翻出了李四川的弟弟，但跟李四川毫不相干的案件來打泥巴仗，能抹臭李四川最好，就算抹不臭，也不能讓藍營挾整合成功的氣勢過年，起碼要轉移焦點。

徐巧芯再指，這樣的套路，其實都是過去綠營慣用的組合拳，候選人慈眉善目，側翼張牙舞爪，側翼潑糞，候選人都是「被動」回應，假驚訝，裝無辜，再給對手補一刀，最後就是假民調。

徐巧芯說，媒體接著刊出「蘇巧慧民調首度勝過李四川」，因為「小琉球惡霸案發酵」，結果第一時間民調執行跟發佈單位都不知道是誰，甚至民調來源還是「讀者提供」，被笑、被罵、被質疑，才又更正揭露是民進黨做的。

針對該份民調，徐巧芯強調，曾經有很長一段時間，因為綠營掌握媒體與網路優勢，這種一條龍的操作，玩得是爐火純青，銳不可擋，但如今的社會氛圍、網路風向，已經愈來愈多人民看穿了民進黨的套路，2022年就已經沒什麼用的假民調，2025年大罷免也翻車了，2026年竟然還在用？

徐巧芯不禁開酸，怎麼有一種夢回「大阿中時代」的即視感？尤其「無良公關案」綠營側翼剛被判刑，不會今年選舉又來是只有「側翼+假民調+媒體」的一條龍組合拳吧？有料一點好嗎？

該民調由民進黨執行，於2026年2月23至24日執行，完成1020份，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.1%，訪問對象20歲以上民眾，加權方式採年齡、性別、戶籍，經費為民進黨。