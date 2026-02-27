雙北連線呼之欲出？貼鄭麗君合照「不解釋」　蘇巧慧：一起努力

▲綠委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨在社群平台貼出與行政院副院長鄭麗君的合照，文內只寫下「不解釋」三字，由於鄭麗君頻被點名是參選台北市長最適合人選，外界也解讀是否「雙北連線」？蘇巧慧今（27日）受訪時回應，她和鄭麗君副院長認識非常非常久，過去也是在立法院的好戰友。政策議題上也一直有很多的努力和合作。未來為了台灣，相信還有很多的挑戰要一起努力，會一起加油。

對於有最新民調顯示反超，蘇巧慧表示，她和團隊在過年前夕還有年節期間，走訪了三十幾處的市場，還有三十多間的廟宇，「看到不分年齡、不分黨派，越來越多的民眾站出來給我們鼓勵、為我們加油」。同時也推出了六大福利政見，也在社群網路上面發表了一支支的政績影片，「會做事、做對事」向大家報告過去十年的成績。

蘇巧慧指出，就是這樣一步一腳印的努力，還有向大家報告過去成績和未來願景的態度，「有這麼多人願意肯定我們，我們非常的感謝。所以各項民調，我和我的團隊都會認真參考」。未來也會持續地走訪每一個地方，握過每一雙手，讓更多的民眾可以了解我們對新北的願景。我們也希望就這樣的態度，可以向大家證明我會帶領新北隊爭取為新北市 400 萬市民服務的機會。

而該份民調中，在相對深藍的中永和區，蘇巧慧也獲超過四成的支持度，國民黨也酸這是假民調。對此，蘇巧慧回應，新北市有29個區，每一區都有自己的特色和故事，也有每一區不同的需要。所以當一個市長最重要的，是每一個區域都要能夠照顧到。未來我和我的新北隊一定會一起繼續努力，讓新北市的每一個區都更漂亮。

媒體也詢問，蘇巧慧昨晚po出一張跟鄭麗君的合照，是希望雙北連線嗎？蘇巧慧表示，她和鄭麗君副院長認識非常非常久，過去也是在立法院的好戰友。政策議題上也一直有很多的努力和合作。這段時間看到她帶著我們的談判團隊，為了維繫台灣的競爭優勢，和美國不斷地磋商，最後也有不錯的成果，我們都覺得非常高興，為她加油，也感謝整個談判團隊。未來為了台灣，我們相信還有很多的挑戰要一起努力，我們會一起加油。

至於有志參選新北市長的台北副市長李四川，被爆土地與流氓弟弟公司地址一樣。蘇巧慧回應，小琉球垃圾清運業者恐嚇案，這件事情是檢察官主動偵辦，法院收押，檢察官具體求刑才爆發出來，自己和總部同仁也都是看到新聞報導才知道。李四川副市長對於他的弟弟，去恐嚇業者造成的恐嚇垃圾業者，造成小琉球的垃圾堆積如山，這件事情李四川知不知情，他的弟弟有沒有藉端藉勢，她無從得知，也從來沒有評論。

蘇巧慧表示，屏東人過去對於伍澤元、鄭太吉這種恐嚇威脅民眾的暴力事件深惡痛絕，相信大家都希望司法能夠嚴加查辦這一類的事件，自己態度也和大家一樣。

不過李四川表示，從他祖父那一輩開始，李家在小琉球的土地，就是由家族成員共同持分，因此是同一個地號，「我弟弟用他持分的土地登記為一流麻花捲公司所在地，而兆福環保公司並不在我們持分的土地上」。