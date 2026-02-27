　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙北連線呼之欲出？貼鄭麗君合照「不解釋」　蘇巧慧：一起努力

▲▼綠委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

▲綠委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨在社群平台貼出與行政院副院長鄭麗君的合照，文內只寫下「不解釋」三字，由於鄭麗君頻被點名是參選台北市長最適合人選，外界也解讀是否「雙北連線」？蘇巧慧今（27日）受訪時回應，她和鄭麗君副院長認識非常非常久，過去也是在立法院的好戰友。政策議題上也一直有很多的努力和合作。未來為了台灣，相信還有很多的挑戰要一起努力，會一起加油。

對於有最新民調顯示反超，蘇巧慧表示，她和團隊在過年前夕還有年節期間，走訪了三十幾處的市場，還有三十多間的廟宇，「看到不分年齡、不分黨派，越來越多的民眾站出來給我們鼓勵、為我們加油」。同時也推出了六大福利政見，也在社群網路上面發表了一支支的政績影片，「會做事、做對事」向大家報告過去十年的成績。

蘇巧慧指出，就是這樣一步一腳印的努力，還有向大家報告過去成績和未來願景的態度，「有這麼多人願意肯定我們，我們非常的感謝。所以各項民調，我和我的團隊都會認真參考」。未來也會持續地走訪每一個地方，握過每一雙手，讓更多的民眾可以了解我們對新北的願景。我們也希望就這樣的態度，可以向大家證明我會帶領新北隊爭取為新北市 400 萬市民服務的機會。

而該份民調中，在相對深藍的中永和區，蘇巧慧也獲超過四成的支持度，國民黨也酸這是假民調。對此，蘇巧慧回應，新北市有29個區，每一區都有自己的特色和故事，也有每一區不同的需要。所以當一個市長最重要的，是每一個區域都要能夠照顧到。未來我和我的新北隊一定會一起繼續努力，讓新北市的每一個區都更漂亮。

媒體也詢問，蘇巧慧昨晚po出一張跟鄭麗君的合照，是希望雙北連線嗎？蘇巧慧表示，她和鄭麗君副院長認識非常非常久，過去也是在立法院的好戰友。政策議題上也一直有很多的努力和合作。這段時間看到她帶著我們的談判團隊，為了維繫台灣的競爭優勢，和美國不斷地磋商，最後也有不錯的成果，我們都覺得非常高興，為她加油，也感謝整個談判團隊。未來為了台灣，我們相信還有很多的挑戰要一起努力，我們會一起加油。

至於有志參選新北市長的台北副市長李四川，被爆土地與流氓弟弟公司地址一樣。蘇巧慧回應，小琉球垃圾清運業者恐嚇案，這件事情是檢察官主動偵辦，法院收押，檢察官具體求刑才爆發出來，自己和總部同仁也都是看到新聞報導才知道。李四川副市長對於他的弟弟，去恐嚇業者造成的恐嚇垃圾業者，造成小琉球的垃圾堆積如山，這件事情李四川知不知情，他的弟弟有沒有藉端藉勢，她無從得知，也從來沒有評論。

蘇巧慧表示，屏東人過去對於伍澤元、鄭太吉這種恐嚇威脅民眾的暴力事件深惡痛絕，相信大家都希望司法能夠嚴加查辦這一類的事件，自己態度也和大家一樣。

不過李四川表示，從他祖父那一輩開始，李家在小琉球的土地，就是由家族成員共同持分，因此是同一個地號，「我弟弟用他持分的土地登記為一流麻花捲公司所在地，而兆福環保公司並不在我們持分的土地上」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
費爾柴德抵台「豪華接機」嚇到！　直呼待遇不同層次
5250元畢旅被罵「又爛又貴」　網紅列明細：吃米不知道米價
台指期夜盤震盪！　財經作家曝1現象「30年來只見過一次」
超爽！董事長豪擲千萬　招待員工前進東京看Team Taiwa

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

雙北連線呼之欲出？貼鄭麗君合照「不解釋」　蘇巧慧：一起努力

遭爆料名下土地與惡霸弟公司同地號　李四川：不在我們持份土地上

盧秀燕夜宴藍委談軍購　憂智庫3500億版本恐被貼「美國敵人」標籤

僅59場就射209顆三分！黃蜂超新星締歷史紀錄、接下來挑戰K湯

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

OpenAI曝中國發動大規模網軍　矢板明夫：輿論是被製造出來的假聲音

轟228是「政府貪腐無能」！　鄭麗文：國民黨要保台才對得起英靈

連假前夕！　中共15機艦船、2空飄氣球擾台

卓榮泰令不提供資料給李貞秀　蕭旭岑轟：憲政之恥

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

雙北連線呼之欲出？貼鄭麗君合照「不解釋」　蘇巧慧：一起努力

遭爆料名下土地與惡霸弟公司同地號　李四川：不在我們持份土地上

盧秀燕夜宴藍委談軍購　憂智庫3500億版本恐被貼「美國敵人」標籤

僅59場就射209顆三分！黃蜂超新星締歷史紀錄、接下來挑戰K湯

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

OpenAI曝中國發動大規模網軍　矢板明夫：輿論是被製造出來的假聲音

轟228是「政府貪腐無能」！　鄭麗文：國民黨要保台才對得起英靈

連假前夕！　中共15機艦船、2空飄氣球擾台

卓榮泰令不提供資料給李貞秀　蕭旭岑轟：憲政之恥

傳奇球星餵球！陳偉殷認證費仔Power好：將是中華隊一大助力

前江蘇台辦主任練月琴　被罷免全國人大代表

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

迎AI晶片需求高峰！　ASML預告下一代EUV已準備好量產

回收廠廢棄油桶突竄火舌！消防急衝現場灌救　車子燒成廢鐵

費仔賽前練習！張育成直呼「Stuart」　大讚擊球品質很強

千萬法拉利「一車占兩格」遭質疑　車主：管理員同意，付2倍錢

南西商圈踩人「還亮美工刀狠瞪」女竄進捷運站溜了　警追緝中

33歲台灣籍男子在菲律賓被抓　在台曾有前科

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

田柾國直播坦承曾抽菸　無奈嘆「我30歲了為什麼不能說」

政治熱門新聞

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

小草：黃國昌禮讓才當選　賴品妤「嗆戰神文」翻出

陳光復腦壓仍高　恐進行第2次開顱減壓手術

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

蘇巧慧支持度微超車李四川　徐巧芯酸：綠營選舉只有假民調？

北市府前員工：蔣萬安有政績焦慮症

鄭麗文嘉市團拜　將徵召翁壽良選市長

李四川撇清小琉球惡霸弟關係　但暴力公司就蓋在李四川名下土地

李貞秀立委資格爭議　中選會：若自始當選無效「依法就事證處理」

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

北市推減工時　黃偉哲：乾脆4點就下班

劉寶傑直言：韓國瑜看到國民黨悲慘危機　擋軍購、關稅威脅台灣生存

讚「藍營3大咖」啟動修復機制　黃暐瀚：知道國民黨不能再這樣下去

更多熱門

相關新聞

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

針對軍購特別條例，藍營方面，目前有藍委徐巧芯推出的8000億版本，國民黨智庫也提出一份3500億的版本；但因意見分歧，智庫特別草擬了一份說帖，強調國民黨明確支持美方已提3500億元軍購案，但其餘金額多屬尚未依循政府對政府（G2G）標準程序之商業採購及部分對內採購項目，此類項目資訊揭露不足、國民黨無法貿然支持。

轟228是「政府貪腐無能」！　鄭麗文：國民黨要保台才對得起英靈

轟228是「政府貪腐無能」！　鄭麗文：國民黨要保台才對得起英靈

李四川撇清小琉球惡霸弟關係　但暴力公司就蓋在李四川名下土地

李四川撇清小琉球惡霸弟關係　但暴力公司就蓋在李四川名下土地

蘇巧慧支持度微超車李四川　徐巧芯酸：綠營選舉只有假民調？

蘇巧慧支持度微超車李四川　徐巧芯酸：綠營選舉只有假民調？

育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

關鍵字：

蘇巧慧鄭麗君新北市長民調李四川流氓黑道國民黨民進黨2026大選

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

小孩折菜單店家索賠480元　印刷業者曝成本

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面