　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「希望紅包」傳愛　桃市圓夢愛心關懷協會讓15校300名學童受惠

▲桃園市圓夢愛心關懷協會第145場「每月一愛」

▲桃園市圓夢愛心關懷協會「希望紅包」傳愛。（圖／圓夢協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市圓夢愛心關懷協會26日於桃園區文山國小舉辦「圓夢傳愛、希望紅包」捐贈活動。協會理事長劉啟吉表示，本次共募得新台幣30萬，幫助桃園市15所國民小學300位弱勢學童安心迎接新學期。桃園市教育局長劉仲成親臨現場見證，與校方師生一同感受社會溫暖。

圓夢愛心關懷協會指出，本次受助學校包含文山國小、中山國小、成功國小、頂社國小、笨港國小、自立國小、菓林國小、海湖國小、高原國小、樹林國小、內海國小、大安國小、中興國小、快樂國小及龍安國小等15校，共計300位學生受惠。

協會現任理事長劉啟吉表示，協會成立至今已邁入第13年，12年來持續推動「每月一愛」公益行動，關懷對象涵蓋孩童、長者、憨兒與各類弱勢族群。協會倡導「每月一愛 ，習慣養成」主題精神，期盼人人每月行一善，將愛心轉化為生活中的固定習慣，讓公益成為日常。

▲桃園市圓夢愛心關懷協會第145場「每月一愛」

▲桃園市圓夢愛心關懷協會第145場「每月一愛」。（圖／圓夢協會提供）

本次「希望紅包」活動雖在農曆年後舉辦，但協會強調「愛從來不嫌晚」，只要孩子有需要，祝福與支持就應該即時送達。希望這份紅包能協助學生在學習所需上獲得實質幫助，無論是文具、書籍或相關學習用品，都能成為孩子成長路上的一份助力。

劉啟吉表示，今年是協會傳承的重要一年，在創會會長謝慧謹建立的公益基礎之上，新團隊正式承接會務。「傳承不只是交棒，更是延續責任。」未來將持續以制度化運作方式，深化校園合作，讓公益活動能夠長久穩定發展。

教育局局長劉仲成表示，圓夢協會長期穩定推動公益行動，是桃園教育重要的民間夥伴，這份力量讓更多孩子安心成長。也很難得看到一個公益團體能夠順利傳承，這代表制度成熟，也代表理念已經深耕城市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機
快訊／最貪消防署長黃季敏被判55年8月　北檢今晚拘提發監
快訊／平溪大火　屋外不明燃燒驚現「大火球」
昔「喊水會結凍」政治世家　售仁武千坪地進帳5.5億
徐若熙春訓以來最佳一戰！小久保監督：日本隊的強勁對手
大樂透、威力彩頭獎連槓　二獎均開出一注獨得！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快來搶先看！　蘆竹炫YA農遊季-地景科技藝術　2/27日試點燈

桃園228連假垃圾收運正常　籲落實分類守護隊員安全

傳將再戰市議員！　桃園客家文化基金會副執行長林昭賢請辭

「希望紅包」傳愛　桃市圓夢愛心關懷協會讓15校300名學童受惠

管線開挖導致路面龜裂！ 二崙、崙背幹道翻新工程3月啟動

南投縣抽驗農藥殘留　近一成蔬果超標

國軍地方協力典範　雲林兵役節表揚績優單位與有功人員

雲林學子全國賽發光　語文美術雙奪佳績

賴清德揭幕台灣國際蘭展　雙展齊發展現蘭花×科技實力

循環農業新典範　竹粉資材化助攻作物品質

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

快來搶先看！　蘆竹炫YA農遊季-地景科技藝術　2/27日試點燈

桃園228連假垃圾收運正常　籲落實分類守護隊員安全

傳將再戰市議員！　桃園客家文化基金會副執行長林昭賢請辭

「希望紅包」傳愛　桃市圓夢愛心關懷協會讓15校300名學童受惠

管線開挖導致路面龜裂！ 二崙、崙背幹道翻新工程3月啟動

南投縣抽驗農藥殘留　近一成蔬果超標

國軍地方協力典範　雲林兵役節表揚績優單位與有功人員

雲林學子全國賽發光　語文美術雙奪佳績

賴清德揭幕台灣國際蘭展　雙展齊發展現蘭花×科技實力

循環農業新典範　竹粉資材化助攻作物品質

高市大勝引爆市場熱潮　投資人眼中的日本經濟新局

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

劉雨柔遭疑不用分擔壓力　深夜發聲：我已經一肩扛起所有了

快來搶先看！　蘆竹炫YA農遊季-地景科技藝術　2/27日試點燈

桃園228連假垃圾收運正常　籲落實分類守護隊員安全

快訊／平溪大火　屋外不明燃燒驚現「大火球」

快訊／最貪消防署長黃季敏被判55年8月　北檢今晚拘提發監

「他蠻可愛的！」林凱威暖心鼓勵張峻瑋　也談對手角度欣賞徐若熙

台灣飛人回歸護主場！劉錚+17窒息防守鎖勝、率隊抗韓為父慶生

【想要明星待遇】女友出國前隨口一說　一下飛機就被驚喜接機

地方熱門新聞

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

台南北區女子駕車變換車道碰撞機車男騎士倒地翻滾四肢擦挫傷送醫

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

桃園市推728路線　八德到三重通勤更輕鬆

台南東山碧軒寺「三換」儀式見證百年傳承

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

直轄市第一　桃園公務電動機車高達1559輛

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

228連假 萬巒豬腳街8至20時封街　

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

埔里鎮嘜問阮吔名功德會26年扶助個案逾千

台南元宵雙強登場！鹿耳門花火、鹽水蜂炮接力上陣

更多熱門

相關新聞

桃園「圓夢」　捐贈650名弱勢學童書包

桃園「圓夢」　捐贈650名弱勢學童書包

桃園市圓夢愛心關懷協會，每月舉辦主題式的愛心活動，致力幫助弱勢族群，持續為社會奉獻愛心與溫暖。協會理事長謝慧謹11日表示：這個月是圓夢愛心協會第140場愛心活動，協會團隊實際走訪學校，校長提出孩子最重要的需求是書包。

普渡化愛心　台電屏東區處送暖到社會角落

普渡化愛心　台電屏東區處送暖到社會角落

公路局合作企業　熱心協助南部災區重建

公路局合作企業　熱心協助南部災區重建

西螺農會萬粽飄香　端午前夕獻暖醫護警民與弱勢團體

西螺農會萬粽飄香　端午前夕獻暖醫護警民與弱勢團體

嘉義市民臨終前感恩長照　交代家人捐贈交通專車

嘉義市民臨終前感恩長照　交代家人捐贈交通專車

關鍵字：

桃園圓夢協會愛心捐贈希望紅包

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

5檔「抓去關」新名單！載板股南電入列　全部處置到3／13

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面