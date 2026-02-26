「希望紅包」傳愛　桃市圓夢愛心關懷協會讓15校300名學童受惠

▲桃園市圓夢愛心關懷協會「希望紅包」傳愛。（圖／圓夢協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市圓夢愛心關懷協會26日於桃園區文山國小舉辦「圓夢傳愛、希望紅包」捐贈活動。協會理事長劉啟吉表示，本次共募得新台幣30萬，幫助桃園市15所國民小學300位弱勢學童安心迎接新學期。桃園市教育局長劉仲成親臨現場見證，與校方師生一同感受社會溫暖。

圓夢愛心關懷協會指出，本次受助學校包含文山國小、中山國小、成功國小、頂社國小、笨港國小、自立國小、菓林國小、海湖國小、高原國小、樹林國小、內海國小、大安國小、中興國小、快樂國小及龍安國小等15校，共計300位學生受惠。

協會現任理事長劉啟吉表示，協會成立至今已邁入第13年，12年來持續推動「每月一愛」公益行動，關懷對象涵蓋孩童、長者、憨兒與各類弱勢族群。協會倡導「每月一愛 ，習慣養成」主題精神，期盼人人每月行一善，將愛心轉化為生活中的固定習慣，讓公益成為日常。

▲桃園市圓夢愛心關懷協會第145場「每月一愛」。（圖／圓夢協會提供）

本次「希望紅包」活動雖在農曆年後舉辦，但協會強調「愛從來不嫌晚」，只要孩子有需要，祝福與支持就應該即時送達。希望這份紅包能協助學生在學習所需上獲得實質幫助，無論是文具、書籍或相關學習用品，都能成為孩子成長路上的一份助力。



劉啟吉表示，今年是協會傳承的重要一年，在創會會長謝慧謹建立的公益基礎之上，新團隊正式承接會務。「傳承不只是交棒，更是延續責任。」未來將持續以制度化運作方式，深化校園合作，讓公益活動能夠長久穩定發展。

教育局局長劉仲成表示，圓夢協會長期穩定推動公益行動，是桃園教育重要的民間夥伴，這份力量讓更多孩子安心成長。也很難得看到一個公益團體能夠順利傳承，這代表制度成熟，也代表理念已經深耕城市。