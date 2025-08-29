▲ 交通部公路局副局長林聰利(圖右3)南下鹽水見證營造團隊災後修繕與愛心捐贈 。（圖／公路局雲嘉南區養護工程分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為協助南部因丹娜絲颱風及0728豪雨受災區的重建，交通部及相關部會共同全力投入協助民宅修繕，而長期承攬南橫公路搶災與養護工作的廣昱成營造、全輝營造除協助修繕外，今(28)日更捐贈災後重建物資予臺南鹽水區公所，展現企業社會責任及對社區的關懷。

▲ 公路局合作企業捐贈物資 熱心協助南部災區重建 。（圖／公路局雲嘉南區養護工程分局提供）

公路局副局長林聰利28日前往鹽水區公所與區長陳文琪、區公所同仁公所同仁一同出席物資捐贈儀式，共同見證廣昱成營造董事長楊善惇、全輝營造董事長楊俊德這份善行。

兩家廠商同時捐贈酒精20箱、20呎×20呎帆布150個、30呎×30呎帆布150個及太空包500個，提供當地災後重建急需的物資。這場捐贈在林副局長及雲嘉南分局長郭清水的共同見證下圓滿完成，物資將立即投入使用，減輕居民的生活壓力。

林聰利副局長表示，廣昱成與全輝營造長期承攬南橫公路（台20線）的搶災與養護工作，是公路局信賴的重要夥伴。這次鹽水區災情嚴峻，兩家廠商不僅第一時間到場協助修繕，更各自認養一戶弱勢家庭，協助修補受損屋頂，以實際行動展現企業的社會責任與溫暖關懷。

廣昱成與全輝董事長的暖心善舉，不僅彰顯「患難與共」的精神，也讓專業工程團隊的角色，從單純的道路建設，延伸到守護社區、扶持居民的夥伴。

因受丹娜絲颱風與西南氣流接連影響，臺南鹽水地區災情嚴重，許多民宅屋頂破損，居民生活陷入困境。為了讓災區儘早恢復正常，公路局號召浲州、松東、群輝、長達、東鉝、永暘、十億、全輝、廣昱成、遠揚、國全、藤淦、華洲等13家營造廠商，主動投入鹽水地區修繕任務，讓愛心深入社區幫助受損住戶修復房舍，逐步讓居民看到希望。

交通部公路局衷心感謝各家廠商的支持與付出，並期盼更多社會資源能持續匯聚，一同為災後重建注入力量，陪伴鄉親走過艱難時刻，迎向更安定的生活。