地方 地方焦點

公路局合作企業捐贈物資 　熱心協助南部災區重建

▲ 交通部公路局副局長林聰利(圖右3)南下鹽水見證營造團隊災後修繕與愛心捐贈 。（圖／公路局雲嘉南區養護工程分局提供）

▲ 交通部公路局副局長林聰利(圖右3)南下鹽水見證營造團隊災後修繕與愛心捐贈 。（圖／公路局雲嘉南區養護工程分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為協助南部因丹娜絲颱風及0728豪雨受災區的重建，交通部及相關部會共同全力投入協助民宅修繕，而長期承攬南橫公路搶災與養護工作的廣昱成營造、全輝營造除協助修繕外，今(28)日更捐贈災後重建物資予臺南鹽水區公所，展現企業社會責任及對社區的關懷。

▲ 公路局合作企業捐贈物資 熱心協助南部災區重建 。（圖／公路局雲嘉南區養護工程分局提供）

▲ 公路局合作企業捐贈物資 熱心協助南部災區重建 。（圖／公路局雲嘉南區養護工程分局提供）

公路局副局長林聰利28日前往鹽水區公所與區長陳文琪、區公所同仁公所同仁一同出席物資捐贈儀式，共同見證廣昱成營造董事長楊善惇、全輝營造董事長楊俊德這份善行。
兩家廠商同時捐贈酒精20箱、20呎×20呎帆布150個、30呎×30呎帆布150個及太空包500個，提供當地災後重建急需的物資。這場捐贈在林副局長及雲嘉南分局長郭清水的共同見證下圓滿完成，物資將立即投入使用，減輕居民的生活壓力。

▲▼ 交通部公路局副局長林聰利南下鹽水見證營造團隊災後修繕與愛心捐贈 。（圖／公路局雲嘉南區養護工程分局提供）

林聰利副局長表示，廣昱成與全輝營造長期承攬南橫公路（台20線）的搶災與養護工作，是公路局信賴的重要夥伴。這次鹽水區災情嚴峻，兩家廠商不僅第一時間到場協助修繕，更各自認養一戶弱勢家庭，協助修補受損屋頂，以實際行動展現企業的社會責任與溫暖關懷。

廣昱成與全輝董事長的暖心善舉，不僅彰顯「患難與共」的精神，也讓專業工程團隊的角色，從單純的道路建設，延伸到守護社區、扶持居民的夥伴。

因受丹娜絲颱風與西南氣流接連影響，臺南鹽水地區災情嚴重，許多民宅屋頂破損，居民生活陷入困境。為了讓災區儘早恢復正常，公路局號召浲州、松東、群輝、長達、東鉝、永暘、十億、全輝、廣昱成、遠揚、國全、藤淦、華洲等13家營造廠商，主動投入鹽水地區修繕任務，讓愛心深入社區幫助受損住戶修復房舍，逐步讓居民看到希望。

交通部公路局衷心感謝各家廠商的支持與付出，並期盼更多社會資源能持續匯聚，一同為災後重建注入力量，陪伴鄉親走過艱難時刻，迎向更安定的生活。

